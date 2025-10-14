Phường Tân Mỹ ở TP.HCM triển khai 'Bình dân học vụ số'

Hoạt động ký kết, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ (TP.HCM) nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn", vừa diễn ra trong ngày 10.10 và 11.10 tại UBND phường Tân Mỹ.

UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ (TP.HCM) ký kết phối hợp, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" ẢNH: P.H

Chương trình có sự tham dự của các vị đại biểu: ông Trần Chí Dũng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Mỹ); ông Nguyễn Dũng Hùng (Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường); bà Nguyễn Thị Bé Ngoan (Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường); bà Phạm Thị Thúy Hà (Ủy viên ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường)... cùng tổ công nghệ số cộng đồng, các trường học, doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn.

Tại sự kiện, đại diện các phòng ban, đơn vị đã giới thiệu 5 mô hình, giải pháp về chuyển đổi số như: "AI Chatbot phục vụ hành chính công", "Hệ thống thuế điện tử và Bảo hiểm xã hội", "Cổng dịch vụ công", "Ứng dụng định danh điện tử VNeID và ứng dụng SOS an ninh trật tự", "Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số miễn phí cho công dân và "Ứng dụng Công dân số Thành phố".

ẢNH: P.H

Đa dạng các hoạt động tại UBND phường Tân Mỹ (TP.HCM) hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia ẢNH: P.H

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" giai đoạn 2025 - 2026 trên địa bàn phường.

Hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng số, phổ cập tri thức số đến từng hộ dân, từng khu phố, góp phần xây dựng cộng đồng công dân số phường Tân Mỹ "văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Trong chuỗi các hoạt động còn có các phần trao đổi của đại biểu về các chủ đề như "Ứng dụng AI trong công tác quản lý trường học", "Hệ sinh thái hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh"...

Tiếp tục đẩy mạnh "Bình dân học vụ số"

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức phường cần tiên phong, gương mẫu trong việc học tập, nâng cao kỹ năng và ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tất cả đội ngũ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy làm việc, góp phần xây dựng chính quyền số thân thiện, chuyên nghiệp, vì dân phục vụ.

ẢNH: P.H

Các hoạt động trong ngày hội chuyển đổi số, nhằm đưa công nghệ đến gần hơn với từng hộ dân, từng khu phố ẢNH: P.H

UBND phường Tân Mỹ cho biết từ nay đến 2026 và các năm tiếp theo, cấp ủy, chính quyền và người dân phường Tân Mỹ tiếp tục chuyển đổi số thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

UBND phường Tân Mỹ tiếp tục phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tập trung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng và khai thác các nền tảng số; phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng trong việc đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" đưa công nghệ đến gần hơn với từng hộ dân, từng khu phố...