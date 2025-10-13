Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Lăng kính bạn đọc:

Cần thiết tích hợp, cập nhật trên VNeID nhiều loại giấy tờ

M.Giao
13/10/2025 06:03 GMT+7

Bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ đề xuất của Bộ Công an về tích hợp, cập nhật trên VNeID 188 loại giấy tờ cấp cho công dân và 390 loại giấy tờ cấp cho tổ chức, và mong muốn ứng dụng này ngày càng chất lượng hơn để phục vụ người dân được tốt nhất.

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024 quy định định danh và xác thực điện tử. Cơ quan soạn thảo đánh giá việc tích hợp giấy tờ vào ứng dụng VNeID đã bước đầu mang lại lợi ích rõ ràng cho người dân và cơ quan nhà nước; cơ quan hành chính, giúp giảm tải giấy tờ, rút ngắn thời gian.

Cần thiết tích hợp, cập nhật trên VNeID nhiều loại giấy tờ - Ảnh 1.

188 loại giấy tờ cá nhân được dự kiến tích hợp trên VNeID

ẢNH: TUYẾN PHAN

Song, triển khai từ các bộ, ngành còn chậm, kết quả còn hạn chế. Đến nay, mới tích hợp được 16 loại giấy tờ, khiến người dân không được hưởng tiện ích từ việc cắt giảm giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính. Chưa kể, phần lớn các loại giấy tờ hiện nay khi cấp mới, cấp đổi đều đã có thể tích hợp điện tử, việc cấp giấy tờ giấy gây lãng phí ngân sách, nhất là khi công dân không có nhu cầu sử dụng.

Từ đó, Bộ Công an đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến đăng ký, quản lý, khai thác, sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử, qua đó giúp cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử hiệu quả hơn.

Cơ quan soạn thảo dự kiến 188 loại giấy tờ cấp cho công dân và 390 loại giấy tờ cấp cho tổ chức sẽ được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Trong đó, 188 giấy tờ công dân bao gồm tất cả các lĩnh vực từ căn cước, cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, kinh doanh, giáo dục, khám chữa bệnh, đăng kiểm, xuất bản, dược phẩm, bất động sản... Trong số này, 18 loại giấy tờ sẽ do Bộ Công an cấp; Bộ GD-ĐT có 8 loại giấy tờ; Bộ Ngoại giao 8 loại; Bộ NN-MT 21 loại; Bộ Tài chính 12 loại; Bộ Tư pháp 17 loại; Bộ Xây dựng 31 loại; Bộ VH-TT-DL 9 loại; Bộ Nội vụ 9 loại...

Một số giấy tờ cơ bản có thể kể đến như bằng thạc sĩ, tiến sĩ; sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn; hộ chiếu, thị thực; giấy chuyển tuyến điều trị, giấy ra viện...

Ủng hộ tích hợp nhiều hơn

"Hiện nay tôi ra đường, chẳng cần phải mang theo giấy tờ gì hết, chỉ cần một điện thoại di động, trong đó có cài đặt VNeID đã được định danh mức 2, có tích hợp một số giấy tờ như: căn cước, giấy phép lái xe, thẻ BHYT, đăng ký xe… là đủ. Mới đây tôi cũng tích hợp thêm hộ chiếu (đang chờ xác thực). Giờ nghe Bộ Công an đề xuất tích hợp, cập nhật trên VNeID 188 loại giấy tờ cấp cho công dân và 390 loại giấy tờ cấp cho tổ chức. Quá tốt, ủng hộ hai tay!", bạn đọc (BĐ) Dung Van Nguyen bày tỏ.

Cùng ý kiến, BĐ Võ Trọng nói thêm: "Tôi rất ủng hộ việc này. Sẽ giảm bớt thời gian, tinh gọn bộ máy chính quyền, bớt việc cho các trung tâm hành chính công… Có nhiều việc giờ người dân không còn phải ngồi hàng tiếng đồng hồ ở trung tâm hành chính công...". BĐ Anh Quyết nhất trí: "Nên nhập hết các thông tin và giấy tờ vào cho gọn và thuận tiện cho người dân", còn BĐ Harry Walker bày tỏ: "Tích hợp và đồng thời phải kiểm soát được các nơi tham gia tích hợp, để thực sự phục vụ người dân được tốt nhất".

Mong chuyển đổi số đến với mọi người

Bày tỏ về việc tích hợp thêm nhiều giấy tờ vào VNeID, BĐ Trịnh Cường chia sẻ: "Với chúng ta thì việc này quá mới. Việc gì mới thì nên có sự chuẩn bị chu đáo, lộ trình cần thiết, lắng nghe ý kiến các chuyên gia và người dân. Hiện tại tôi cũng tích hợp một số giấy tờ trong định danh mức 2... nhưng đi khám bệnh BHYT và rút tiền ngân hàng thì vẫn phải đưa CCCD bản gốc". BĐ Foxpro24 băn khoăn: "Rồi cái gì cũng phải phụ thuộc vô cái điện thoại, cái gì cũng tích hợp vào VNeID sao? Đâu phải ai cũng cầm theo điện thoại suốt ngày. Rồi điện thoại mà bị hư hỏng thì mất rất nhiều thời gian cho người dân. Hoặc dữ liệu trên điện thoại bị đánh cắp thì ai chịu?". Đáp lại, BĐ Bạn Đọc Mới hỏi: "Thế là bác muốn mãi ôm một đống giấy tờ như cũ hơn à?".

BĐ Tien Phat chia sẻ: "Bây giờ hiện đại rồi, không thể ôm một đống giấy tờ khi ra đường. Giờ chỉ mang điện thoại, gọn gàng vậy mà ai không ham? Tuy nhiên, để việc chuyển đổi số đến với mọi người, đề nghị các cơ quan chức năng, nhất là phường, xã, khu phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nhất là những người già neo đơn, để họ biết sử dụng VNeID, tích hợp các giấy tờ cần thiết cho mình. Đã có các đội nhóm thanh niên tình nguyện đến từng nhà hoặc có mặt tại các phường, xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cần duy trì thường xuyên để nhiều người dân yên tâm hơn".

Ủng hộ tích hợp vào VNeID và mong hiệu quả 100%.

Tai Anh Phung

Đề nghị phạt các đơn vị cứ bắt nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID. Rất vô lý mà nhiều đơn vị sợ trách nhiệm nên vẫn cứ làm!

Chien Thanh

Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào vùng bão lũ qua VNeID

Tính đến 17 giờ ngày 9.10, đã có hơn 1 triệu người và tài khoản đăng ký hỗ trợ cũng như đã ủng hộ khoảng 850 tỉ đồng giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Không được yêu cầu người dân nộp bản chính nếu giấy tờ đã tích hợp VNeID

3 cách và 4 bước xử lý khi có sai sót thông tin trên VNeID

