Thời sự

3 cách và 4 bước xử lý khi có sai sót thông tin trên VNeID

Ngọc Lê
Ngọc Lê
08/10/2025 17:31 GMT+7

Công an TP.HCM cho biết nếu người dân kiểm tra thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID phát hiện có thông tin chưa chính xác thì có 3 cách và 4 bước dưới đây để điều chỉnh thông tin sai sót đó.

Ngày 8.10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM đã ban hành văn bản về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động kiểm tra thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID nhằm đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống".

Công an TP.HCM hướng dẫn 3 cách xử lý khi có sai sót thông tin trên VNeID - Ảnh 1.

Người dân đi làm thủ tục cấp căn cước tại Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) ngày 8.10

ẢNH: NGUYỄN ANH

Công an TP.HCM cho biết, dữ liệu dân cư là nhiệm vụ cốt lõi và là "xương sống trong mục tiêu chuyển đổi số của cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng".

Để duy trì tính chính xác của dữ liệu, các cơ quan chức năng đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ từ việc thu thập dữ liệu gốc "đi từng ngõ, gõ từng nhà", cập nhật thường xuyên, đến việc phối hợp liên ngành để giải quyết các vướng mắc về giấy tờ. Tuy nhiên, để nhiệm vụ này thành công hoàn toàn, vai trò của người dân là vô cùng quan trọng. Người dân phải thường xuyên kiểm tra thông tin của bản thân trên ứng dụng VNeID.

3 cách và 4 bước để điều chỉnh thông tin sai sót

Trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, sai sót thông tin trên VNeID người dân có thể thực hiện theo một trong 3 cách sau để được hỗ trợ kịp thời.

Cách 1: Công dân có thể trực tiếp đến trụ sở công an xã, phường, nơi mình cư trú để được hướng dẫn điều chỉnh.

Cách 2: Có thể gọi đường dây nóng của Công an TP.HCM theo số điện thoại 0693187111.

Cách 3: Người dân phản ánh trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Đây là phương pháp tiện lợi, cho phép người dân thực hiện ngay trên điện thoại của mình qua 4 bước đơn giản:

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng, vào mục "Cài đặt"

Bước 2: Chọn mục "Phản ánh khó khăn, vướng mắc"

Bước 3: Nhấn "Tạo phản ánh", sau đó điền nội dung thông tin cần điều chỉnh

Bước 4: Tải lên các giấy tờ liên quan để chứng minh và chọn "Gửi phản ánh" để hoàn tất.

Khám phá thêm chủ đề

VNeID sai sót thông tin trên VNeID Công An TP.HCM dịch vụ công dữ liệu dân cư
