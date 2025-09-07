Cần cấm lạm dụng yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp

Như Thanh Niên thông tin, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Lý lịch tư pháp (LLTP). Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung một số trường thông tin LLTP để phù hợp với quy định của các luật có liên quan. Đặc biệt, theo thượng tướng Long, luật lần này cũng sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng phiếu LLTP nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng phiếu LLTP số 2. "Hiện nay, nhiều thủ tục hành chính và cơ quan yêu cầu người dân cung cấp LLTP một cách lạm dụng", ông Long nói.

Người dân mong chờ việc tích hợp phiếu lý lịch tư pháp vào ứng dụng VNeID ẢNH: NGÂN NGA

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí vẫn duy trì phiếu LLTP số 1 và số 2. Tuy nhiên, ông Định nhấn mạnh đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định có tính nguyên tắc về các trường hợp được yêu cầu cấp phiếu LLTP.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu công dân phải cung cấp phiếu LLTP số 2 không thực sự cần thiết, gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân theo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ủng hộ, mong sớm thông qua

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đề xuất này. "Việc nhiều công ty và cơ quan lạm dụng yêu cầu phiếu LLTP số 2 đang gây ra gánh nặng không cần thiết cho người dân. Tình trạng này cần được giải quyết triệt để", BĐ Ngọc Vũ ý kiến.

Tương tự, BĐ Hồng Thương cho rằng việc phải nộp phiếu LLTP cho các thủ tục đơn giản như xin việc hoặc xin visa du học đang gây lãng phí lớn về thời gian, công sức và tiền bạc. "Ủng hộ tuyệt đối đề xuất này và mong sớm thông qua", BĐ này ý kiến thêm.

Còn BĐ Lê Khánh viết: "Việc yêu cầu phiếu LLTP số 2 một cách tùy tiện cần phải cấm. Bởi lẽ nó không chỉ gây khó khăn cho người nộp đơn mà còn làm tăng gánh nặng công việc cho cơ quan chức năng trong việc xác minh và xác nhận thông tin".

"Nhiều quốc gia đã áp dụng giải pháp hiện đại hơn, cho phép tra cứu thông tin lý lịch qua cơ sở dữ liệu điện tử thay vì bắt buộc người dân phải đi xin. Điều này giúp giảm gánh nặng cho cả cơ quan quản lý và người dân", BĐ Hải Vinh ý kiến.

Cần quy định rõ ràng, tránh "chung chung"

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận. Tuy nhiên, theo BĐ Trình Quân: "Việc cấp phiếu LLTP số 1, số 2 cần phải được quy định cụ thể về trường hợp và thủ tục, thay vì quy định chung chung là "khi cần thiết". Bởi lẽ, quy định chung như vậy sẽ gây khó khăn cho người dân khi bị yêu cầu".

"Ngoài việc cấm yêu cầu nộp phiếu LLTP không cần thiết, loại giấy tờ này cũng nên sớm được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Với sự liên thông dữ liệu hiện nay, việc này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân", BĐ Thùy Dương góp ý.

Trong tương lai, việc tích hợp loại giấy tờ này vào ứng dụng VNeID sẽ là giải pháp tối ưu, giúp người dân tra cứu và sử dụng thuận tiện. Mạnh Đức Việc cấm lạm dụng yêu cầu phiếu LLTP số 2 là một quyết định đúng đắn, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhiều công ty, doanh nghiệp lạm dụng việc này đang gây ra những phiền toái và vô lý không đáng có cho người dân. Nguyễn Thảo



