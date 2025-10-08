TP.HCM đồng loạt ra mắt 20 bộ phận một cửa tại công an cấp xã

Sáng 8.10, Công an TP.HCM đồng loạt ra mắt 20 Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã trên toàn địa bàn TP.HCM theo mô hình "một cửa hiện đại". Sự kiện này là bước tiến quan trọng, cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị và Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM dự ra mắt Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại công an cấp xã ở phường Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN ANH

Đại diện Ban giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp tham dự các buổi lễ ra mắt tại 20 điểm, từ các phường trung tâm đến các xã ngoại thành .

Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng một điểm nhận diện mới của Công an TP.HCM theo phương châm "Hiện đại – Thẩm mỹ – Khang trang – Tiện nghi – Vì Nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp .

Không để người dân đi lại nhiều lần hay hồ sơ bị trễ hẹn

Tại phường Sài Gòn, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh giải quyết thủ tục hành chính phải rõ trách nhiệm, đúng quy trình, đúng thời hạn ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo đại tá Nguyễn Đình Dương, việc ra mắt bộ phận một cửa không chỉ đơn thuần là xây dựng một phòng làm việc mới, mà là sự thay đổi căn bản trong tư duy. "Đây là sự chuyển đổi từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là quy chế để xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân - trọng dân - hiểu dân và vì dân", đại tá Dương nhấn mạnh.

Để làm được điều này, Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị cấp ủy, ban chỉ huy công an các phường xã phải đổi mới tư duy, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu.

Người dân đến làm thủ tục hành chính ở trụ sở Công an phường Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN ANH

Một trong những yêu cầu cốt lõi được đại tá Nguyễn Đình Dương đặt ra là năng lực của cán bộ, chiến sĩ làm việc tại bộ phận một cửa. Giải quyết thủ tục hành chính phải rõ trách nhiệm, đúng quy trình, đúng thời hạn, không để người dân đi lại nhiều lần hay hồ sơ bị trễ hẹn.

Đặc biệt, đại tá Dương nhấn mạnh cán bộ phải có năng lực toàn diện, có thể xử lý hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực được giao. Không thể để một cán bộ, chiến sĩ chỉ chuyên giải quyết một nhiệm vụ, mà chúng ta phải toàn diện trên tất cả lĩnh vực để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Ngoài ra, đại tá Dương cũng đề nghị đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai thu lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính "không dùng tiền mặt". Đồng thời, ban chỉ huy công an phường cần phối hợp chặt chẽ các đơn vị để lắng nghe phản ánh của người dân, kịp thời chấn chỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cửa quyền, tiêu cực.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cửa quyền, tiêu cực

Trong khi đó, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã tại Công an phường Xuân Hòa, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh: "Mô hình này không chỉ là cải tạo phòng làm việc, mà là sự chuyển mình từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ hành chính, hướng tới hình ảnh người công an gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân.

Cán bộ Công an phường Sài Gòn hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: NGUYỄN ANH

"Việc đưa bộ phận một cửa vào hoạt động giúp giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả phục vụ, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng công an trong xây dựng một nền hành chính hiện đại, văn minh, vì dân", đại tá Minh nói.

Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng công an phường Xuân Hòa cam kết vận hành bộ phận một cửa đúng quy trình và đúng mong đợi của nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, nói không với tiêu cực, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cắt băng ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công an phường Xuân Hòa ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả, sáng nay, có rất đông người dân đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở Công an phường Xuân Hòa. Từ lúc người dân đến và hoàn thành thủ tục rồi ra về, chỉ trong khoảng 10 phút. Người dân được thông báo cập nhật VNeID thường xuyên để theo dõi trả kết quả.

Lúc 9 giờ, bà Nguyễn Kim Ngọc (ở khu phố 18) đến trụ sở Công an phường Xuân Hòa thực hiện thủ tục đăng ký cư trú. Toàn bộ quá trình từ lúc tiếp nhận thông tin đến hoàn tất, chỉ vỏn vẹn 5 phút.

Còn ông Nguyễn Đình Sáu (ở khu phố 13) cho hay, ông được các chiến sĩ nhiệt tình hỗ trợ, hoàn thành thủ tục cấp đổi CCCD chỉ vài phút.



Các lãnh đạo tham quan và góp ý liên quan Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công an phường Xuân Hòa ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Tại trụ sở Công an phường Thủ Dầu Một, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã đến dự lễ ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sau lễ ra mắt, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thủ Dầu Một đã bắt tay ngay vào công việc giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp kiểm tra khu vực tiếp nhận thủ tục hành chính tại Công an phường Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của Thanh Niên, tại đây có rất đông người dân trên địa bàn phường Thủ Dầu Một đến giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ công an phường hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn người dân những vấn đề chưa rõ, đồng thời, xử lý nhanh những thủ tục người dân đang cần giải quyết.

Còn tại Công an xã Bình Chánh, thượng tá Cao Thị Hồng Tươi, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo đơn vị phải đổi mới tư duy, phân công rõ trách nhiệm, tuyệt đối không để người dân đi lại nhiều lần hay phát sinh hồ sơ trễ hạn. Bà Tươi nhấn mạnh: cán bộ cần "vừa hồng vừa chuyên", đa năng trong xử lý hồ sơ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Những người dân đầu tiên ở xã Bình Chánh đến làm thủ tục hành chính tại Công an xã Bình Chánh sáng 8.10 ẢNH: TRẦN KHA

Hiệu quả được thể hiện rõ khi anh Phan Tuấn Phong đến trụ sở vì không đăng nhập được tài khoản VNeID. "Cán bộ thông báo tôi bị sai số điện thoại. Chưa đầy 5 phút sau, cán bộ đã hướng dẫn và làm lại cho tôi xong. Quá nhanh, quá tiện lợi", anh Phong cho biết.

Sự kiện ra mắt đồng loạt 20 bộ phận một cửa cấp xã là một bước tiến thực chất trong việc hiện đại hóa nền hành chính công, xây dựng hình ảnh lực lượng công an gần gũi, chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ nhân dân.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa hiện đại tại công an xã, phường có 7 lĩnh vực: Đăng ký quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh; Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và CCHT; Định danh và xác thực điện tử; Cấp, quản lý căn cước; Đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ; Sát hạch cấp giấy phép lái xe: Cấp đổi GPLX, cấp lại GPLX, cấp mới, thu hồi giấy đăng ký xe...



