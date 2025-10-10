Không được yêu cầu người dân nộp bản chính nếu giấy tờ đã tích hợp VNeID

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024 quy định định danh và xác thực điện tử.

Bộ Công an đề xuất không yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID ẢNH: TUYẾN PHAN

Theo cơ quan soạn thảo, bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận cán bộ các cơ quan Nhà nước còn thiếu nghiêm túc, nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Điển hình như yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được số hóa, tích hợp trên VNeID; yêu cầu thêm các thủ tục không đúng quy định; yêu cầu người dân phải chứng minh những việc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước...

Tình trạng trên gây phiền hà, bức xúc, giảm lòng tin trong nhân dân đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch dân sự, thương mại, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ tư và các hoạt động khác trong đời sống xã hội, thì không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp.

Bộ Công an đề xuất tích hợp 188 loại giấy tờ cá nhân trên VNeID

Việc khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an còn đề xuất bổ sung quy định về căn cước điện tử. Theo đó, căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện ích của VNeID thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử của công dân.

Hình thức căn cước điện tử hiển thị trong VNeID giống hình thức thẻ căn cước, thông tin căn cước điện tử hiển thị trong VNeID là thông tin được cập nhật trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Vẫn theo Bộ Công an, phần lớn các loại giấy tờ hiện nay khi cấp mới, cấp đổi đều đã có thể tích hợp điện tử, việc cấp giấy tờ giấy gây lãng phí ngân sách, nhất là khi công dân không có nhu cầu sử dụng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, cơ quan soạn thảo cho rằng cần quy định rõ chỉ cấp giấy tờ bản giấy theo yêu cầu, đồng thời từng bước bỏ chi phí in cấp giấy tờ bản giấy ra khỏi lệ phí của thủ tục hành chính có liên quan.

Dự thảo nghị định còn quy định giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp.