Thời AI, tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Giáo viên cần chuẩn bị gì?

Mục tiêu của Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" mà Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt, là tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 - mức độ 3.

Trong bối cảnh mới, đội ngũ giáo viên càng không thể ngừng nỗ lực học tập, đào tạo ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo Bộ GD-ĐT, đến năm 2030, cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, gần 10.000 giáo viên tiếng Anh tiểu học, bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh để thực hiện chiến lược đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Với sự bùng nổ của các công cụ AI, giáo viên hiện nay cũng đứng trước một bài toán khó: Làm sao để học sinh dùng AI đúng cách - tức là dùng để học, chứ không phải dùng để trốn?

Nêu ra những câu chuyện thời sự trên, chúng tôi muốn đặt ra một vấn đề thực tế hiện nay, giáo viên luôn cần không ngừng nỗ lực học tập. Và đứng trên bục giảng không có nghĩa là ngừng học, đặc biệt về ngoại ngữ và công nghệ. Vậy thì làm thế nào để giáo viên có thể học hỏi hiệu quả về ngoại ngữ, công nghệ?

Các khách mời trao đổi về chủ đề AI và tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

14 giờ 30, ngày 31.10, Báo Thanh Niên tổ chức tư vấn trực tuyến chủ đề "Thời AI và hội nhập, giáo viên cần chuẩn bị những gì?".

Chương trình có sự tham gia của 3 khách mời:

Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh, Giám đốc kỹ thuật tại OpenEdu;



Thạc sĩ truyền thông UK Phạm Công Nhật;



Thầy Trần Thiện Minh, giáo viên IELTS và SAT tại DOL English.

Các khách mời đều sở hữu thành tích ấn tượng.

Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh, Giám đốc kỹ thuật tại OpenEdu là gương mặt khách mời trong chương trình chiều 31.10 của Báo Thanh Niên ẢNH: NVCC

Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh, Phó chủ tịch Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, hiện là giáo sư tập sự tại ĐH Soongsil, Hàn Quốc và trợ giảng tại Học viện Công nghệ MIT, Mỹ. Anh giành giải thưởng khoa học và công nghệ "Quả Cầu Vàng" 2020 và cũng là tác giả của hơn 20 công trình nghiên cứu khoa học.

Thạc sĩ truyền thông Phạm Công Nhật là nhà báo Việt Nam đầu tiên được phỏng vấn "Cha đẻ Internet" Vinton Gray Cerf và hiện là giảng viên hệ quốc tế nhiều trường đại học tại TP.HCM. Năm 2005, anh giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh sinh viên toàn thành"'Nhịp cầu Anh ngữ", học bổng toàn phần tại Vương quốc Anh do Hội đồng Anh cấp.

Anh Phạm Công Nhật (phải) cùng "Cha đẻ Internet" Vinton Gray Cerf ẢNH: NVCC

Thạc sĩ Phạm Công Nhật cũng đoạt giải nhất cuộc thi báo chí "Việt Nam - hành trình hội nhập 2017" và có 7 lần được là nhà báo duy nhất của Việt Nam được đài thọ dự Hội thảo khoa học máy tính danh giá Heidelberg Laureate Forum tại Đức.

Thầy Trần Thiện Minh là gương mặt hai lần đạt IELTS 9.0 tuyệt đối. Thầy Thiện Minh từng trúng tuyển lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM và Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, sau đó lựa chọn chọn học tại Trường phổ thông Năng khiếu.

Thầy từng đoạt học bổng trung học tại Mỹ, sau đó học đại học tại Úc và tốt nghiệp loại ưu tại quốc gia này.

Thầy Trần Thiện Minh, gương mặt hai lần đạt IELTS 9.0 tuyệt đối ẢNH: NVCC

Chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Thời AI và hội nhập, giáo viên cần chuẩn bị những gì?" lúc 14 giờ 30, ngày 31.10, được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên. Mời quý vị và các bạn đón xem, đặt câu hỏi giao lưu với các khách mời.