Khi giáo viên mầm non học tiếng Anh

Là đô thị lớn nhất cả nước, TP.HCM sau sáp nhập có hơn 5.000 cơ sở giáo dục mầm non, hơn nửa triệu trẻ em; hơn 64.000 cán bộ quản lý, giáo viên (GV), nhân viên bậc mầm non. Trong bối cảnh mới, với đặc thù là TP luôn tiên phong phát triển trong giáo dục và đào tạo, các GV buộc phải chủ động nâng cao năng lực để thích ứng với sự thay đổi.

Cô Ái, cô Thư, thầy Duy (từ trái qua), những giáo viên mầm non năng động, không ngừng học tập ẢNH: THÚY HẰNG

Là GV cũng không có nghĩa là ngừng học tập. Khi GV chăm chỉ đọc sách, tìm hiểu về các lĩnh vực, trẻ được tạo thêm động lực để ham học hỏi. Cô VÕ THỊ MỸ ÁI (Giáo viên Trường mầm non Sóc Nâu, P.An Hội Tây, TP.HCM)

G IÁO VIÊN HAM HỌC TẠO ĐỘNG LỰC CHO TRẺ

Cô Võ Thị Mỹ Ái, 34 tuổi, GV Trường mầm non Sóc Nâu, P.An Hội Tây, TP.HCM, đến với nghề GV từ tình yêu trẻ. Đó là lý do dù ban đầu học ngành quản trị nhà hàng khách sạn nhưng sau khi kết hôn, làm mẹ của 2 con nhỏ, cô đi học lấy bằng sư phạm mầm non (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) để gắn bó với công việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhiều năm qua. Hiện cô vừa làm vừa đi học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của một trường đại học.

"Là GV mầm non, chúng tôi sẽ giúp ổn định lớp, hỗ trợ chăm sóc trẻ trong các tiết học trẻ làm quen tiếng Anh với GV người nước ngoài. Bên cạnh đó, trong một số hoạt động giáo dục ở trường, tôi có thể lồng ghép đơn vị kiến thức, vừa giúp trẻ ôn lại những từ vựng đã học trong giờ tiếng Anh, như số đếm, màu sắc, con vật…, giúp các con yêu thích học ngoại ngữ", cô Ái chia sẻ.

Cô Mỹ Ái nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen trong quá trình công tác như GV dạy giỏi cấp TP năm học 2024-2025; GV dạy giỏi cấp trường, cấp quận (trước 1.7.2025 còn quận/huyện); Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024; bằng khen của UBND TP.HCM năm học 2023-2024.

Cô chia sẻ lý do đi học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh vì khi biết ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, GV được rộng mở nhiều kiến thức. "Là GV cũng không có nghĩa là ngừng học tập. Khi GV chăm chỉ đọc sách, tìm hiểu về các lĩnh vực, trẻ được tạo thêm động lực để ham học hỏi", cô Ái nói.

Thầy Thái Hồng Duy luôn được trẻ yêu mến ẢNH: THÚY HẰNG





K HÔNG COI VIỆC CHO TRẺ LÀM QUEN TIẾNG A NH CHỈ LÀ CỦA GV t IẾNG A NH

Năm nay 30 tuổi, cô Nguyễn Anh Thư đã có hơn 6 năm là GV Trường mầm non Tân Phong, P.Tân Hưng, TP.HCM. Tốt nghiệp Trường CĐ sư phạm T.Ư, sau đó lấy bằng sư phạm mầm non, Trường ĐH Vinh, có chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo quy định, song cô Thư cho rằng để vững nghề, làm nghề tốt hơn nữa thì việc học tập chưa thể dừng lại.

Bên cạnh tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên của trường, của cụm chuyên môn, Sở GD-ĐT, cô Thư chủ động tự học để nâng cao chuyên môn. Ngoài các kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, cô học thêm về AI trong thiết kế bài giảng. Đồng thời, theo cô Thư, trẻ mầm non hiện nay rất thông minh, nhiều bé có khả năng nghe - nói tiếng Anh khá tốt, điều này đòi hỏi GV cũng phải tự nâng cao năng lực tiếng Anh.

Cô Thư cho hay trẻ mẫu giáo thường có 2 buổi/tuần, mỗi buổi 30 phút, làm quen tiếng Anh với GV người nước ngoài. Trong hoạt động này, GV đứng lớp sẽ hỗ trợ GV người nước ngoài ổn định lớp, chăm sóc trẻ. Đây cũng là cơ hội để cô Thư quan sát cách dạy của GV nước ngoài, những nội dung khiến trẻ yêu thích…, từ đó có thể áp dụng trong các hoạt động giáo dục mà cô tổ chức.

"Trẻ tiếp thu ngôn ngữ mới nhanh, tự nhiên, có thể học tiếng Anh qua bài hát, chuyện kể, qua giao tiếp với GV hằng ngày. Theo tôi, để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, trẻ nên được tiếp xúc môi trường tiếng Anh nhiều hơn, và không chỉ từ GV người nước ngoài mà từ chính đội ngũ GV ngày ngày gắn bó với trẻ, như vậy lâu dài sẽ hiệu quả", cô Thư nói. Đây cũng là lý do cô thường tổ chức cho trẻ học tiếng Anh qua một số bài hát, điệu nhảy đơn giản, trò chuyện với trẻ đầu giờ, nhắc trẻ đi uống nước, rửa tay…

Cô Thư dạy trẻ tiếng Anh thông qua các bài hát ẢNH: THÚY HẰNG

M Ở RA NHIỀU CƠ HỘI TIẾP CẬN NGUỒN TRI THỨC SÁNG TẠO

Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024, thầy Thái Hồng Duy, 30 tuổi, GV Trường mầm non 19/5 Thành phố (P.Tân Định, TP.HCM) cũng có hàng loạt danh hiệu, giải thưởng. Thầy Duy là GV dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023, 2023-2024; giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM; GV mầm non dạy giỏi cấp TP năm học 2024-2025…

Thầy Duy tốt nghiệp khoa Sư phạm mầm non Trường ĐH Sài Gòn, đồng thời tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh của một trường đại học. Nam GV cho biết anh nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ hiện nay; đồng thời tiếng Anh còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn tri thức sáng tạo, giúp GV có thêm kiến thức phong phú. Thầy giáo chia sẻ: "Tôi học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để trau dồi vốn tiếng Anh, cải thiện những hạn chế về phát âm, vốn từ, giao tiếp với người nước ngoài".

Thầy Duy cho biết tại Trường mầm non 19/5 Thành phố, các tiết cho trẻ làm quen tiếng Anh do GV bản ngữ dạy hoàn toàn. Thầy Duy hỗ trợ sắp xếp môi trường lớp học, chuẩn bị thiết bị giảng dạy, quản lý nền nếp các nhóm học, giúp HS học hiệu quả. Bên cạnh đó, trong các giờ sinh hoạt vui chơi tại lớp, thầy Duy hỗ trợ các bé nghe, tập và ôn lại các bài hát tiếng Anh của chủ đề bài học để trẻ ghi nhớ từ vựng tốt nhất…

Cô Ái trong hoạt động giúp trẻ nhận biết màu sắc, gọi tên màu sắc bằng tiếng Anh . ẢNH: THÚY HẰNG