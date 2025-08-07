Đề xuất trợ cấp 1 năm tiền lương cho giáo viên mầm non tuyển mới

Đề xuất trên nằm trong dự thảo Nghị định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi, mới được Bộ GD-ĐT công bố xin ý kiến góp ý. Dự thảo quy định chính sách thu hút tuyển dụng đối với giáo viên mầm non và hỗ trợ đối với nhân viên cấp học mầm non.

Cụ thể, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 - 5 tuổi, đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi, được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản.

Giáo viên phải cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 5 năm.

Nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Dự thảo nêu rõ, nhân viên được hưởng chính sách này (bao gồm cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc) công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi mà trong tháng có từ 15 ngày/tháng trở lên đi đến các thôn, bản, phum, sóc.

Trẻ mầm non tại tỉnh miền núi phía bắc ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Với trẻ em ở vùng đặc biệt khó khăn, không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ là con liệt sĩ, gia đình chính sách..., dự thảo quy định trẻ em từ 3 - 5 tuổi (độ tuổi mẫu giáo) thuộc đối tượng áp dụng, thay vì chỉ trẻ em 5 tuổi như hiện nay.

Đồng thời, đề xuất tăng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 10% mức lương cơ sở lên 15% (tức tăng thêm 200.000 đồng/tháng so với mức cũ do mức lương cơ sở hiện nay tăng lên 2.340.000 đồng).

Cụ thể, mỗi trẻ em mẫu giáo thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 360.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học; hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng là 150.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Dự thảo cũng nêu nguyên tắc hưởng chính sách với trẻ em, giáo viên, nhân viên nếu đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác, thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Dự thảo cũng quy định các chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển, hải đảo, địa bàn có khu công nghiệp, chế xuất... Cụ thể, trường mầm non ở những khu vực này, có trẻ từ 3 - 5 tuổi bán trú được hỗ trợ tiền mua giấy, truyện tranh, sáp màu, bút chì, học liệu học tập khác; chăn, màn và các đồ dùng cá nhân cho trẻ. Mức chi là 1,35 triệu đồng mỗi trẻ bán trú, một năm.

Ngoài ra, còn hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập, sinh hoạt, với định mức 5 kW điện và 1 m3 nước 1 tháng mỗi trẻ. Nơi chưa có điện, nước thì trường được dùng kinh phí để mua thiết bị thắp sáng và nước sạch.

Năm 2030 đủ giáo viên mầm non, đạt chuẩn phổ cập

Dự thảo nêu mục tiêu đến 2028, các cơ sở giáo dục mầm non được bố trí đủ trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, trong đó có từ 80% phòng học kiên cố trở lên thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi. Phấn đấu 50% các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi

Đến 2030, các cơ sở giáo dục mầm non được bố trí đủ trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, trong đó có 100% phòng học kiên cố thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi.

Cũng đến năm này, các cơ sở giáo dục mầm non được bố trí đủ số lượng giáo viên mầm non theo định mức quy định; 100% các tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi.

Trước đó, trình bày tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, hàng năm có 5,1 triệu trẻ mầm non được đi học tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non công lập, tỷ lệ đạt 93,6%.

Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa ra lớp, chủ yếu là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Chính vì thế, theo Bộ trưởng Sơn, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của bậc học này. Nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này trong 5 năm tới từ ngân sách nhà nước cần khoảng 25.754 tỉ đồng, bình quân 5.151 tỉ đồng/năm.

Mời bạn đọc xem nội dung dự thảo nghị định TẠI ĐÂY