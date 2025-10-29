Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Cần 20 năm để tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
29/10/2025 16:48 GMT+7

Đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học có thời gian thực hiện là 20 năm, được triển khai với 3 giai đoạn.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27.10 phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Bắt buộc học tiếng Anh từ lớp 1

Mục tiêu của đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam; tiếng Anh được sử dụng trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 đến mức độ 3.

20 năm để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học - Ảnh 1.

Sẽ dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 thay vì lớp 3 như hiện nay

ẢNH: H.N

Đề án được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Theo ước tính của Bộ GD-ĐT, đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Thời gian thực hiện đề án là 20 năm (2025 - 2045), được triển khai với 3 giai đoạn chính. Trong đó, giai đoạn 1 (2025 - 2030) sẽ xây dựng nền tảng và chuẩn hóa, nền tảng để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục.

Giai đoạn này đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 (hiện quy định này áp dụng từ lớp 3 nhưng nhiều địa phương còn thiếu giáo viên); 100% số cơ sở giáo dục mầm non tại các thành phố, đô thị... cho trẻ em được làm quen với tiếng Anh…

Giai đoạn 2 (2030 - 2035) mở rộng và tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn...

Giai đoạn 3 (2035 - 2045) sẽ hoàn thiện và nâng cao, tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường...

Cần khoảng 22.000 biên chế giáo viên tiếng Anh

Về điều kiện nguồn lực, theo Bộ GD-ĐT, sau khi đề án được ban hành, các cơ quan, tổ chức T.Ư và địa phương có trách nhiệm thực hiện.

Trong đó, bậc học mầm non cần có 1 giáo viên tiếng Anh ở mỗi cơ sở giáo dục, dự kiến sẽ phát sinh biên chế  giáo viên tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 12.000 người.

Đối với bậc tiểu học, để dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 sẽ phát sinh thêm gần 10.000 giáo viên tiếng Anh.

Ngoài ra, cần đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ít nhất 200.000 giáo viên dạy học bằng tiếng Anh từ nay cho đến năm 2035.

Bộ GD-ĐT thông tin, trên thế giới, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức hoặc ngôn ngữ thứ hai ở 54 quốc gia và 27 vùng lãnh thổ như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Ấn Độ, Singapore, Malta, Hồng Kông, Đài Loan...  

