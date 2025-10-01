Giáo viên đón đầu xu thế dạy học bằng tiếng Anh

Ngày 22.9, tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức phiên họp xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Tại đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh lộ trình triển khai đến năm 2045 cần được thực hiện linh hoạt: những địa phương có điều kiện thuận lợi có thể đi trước, tạo vai trò dẫn dắt; trong khi đó, các vùng khó khăn sẽ thực hiện theo tiến độ phù hợp. Việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai phải gắn với quan điểm đột phá theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Về nguồn lực, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lấy đầu tư công làm động lực, đồng thời khuyến khích huy động xã hội hóa nhưng không thể chỉ trông chờ vào xã hội hóa. Việc phân chia cấp độ phổ cập phù hợp với từng vùng miền, bắt đầu từ làm quen ở bậc mầm non, tiến tới phổ cập rộng hơn ở tiểu học và các cấp học tiếp theo. Về đội ngũ giáo viên, đến năm 2030, cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, gần 10.000 giáo viên tiếng Anh tiểu học, bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

Giáo viên nêu câu hỏi tại một chương trình tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên tại TP.HCM ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Giải bài toán" giáo viên nhiều môn đã lớn tuổi có thể học tiếng Anh tốt hay không?

Nhiều sinh viên, đặc biệt là các giáo viên hiện rất quan tâm tới vấn đề này. Ngay từ bây giờ, đội ngũ sinh viên, giáo viên cần được dạy và học ra sao để đón đầu xu thế có thể dạy học bằng tiếng Anh trong tương lai? Đâu là những giải pháp học tập hiệu quả cho đội ngũ nhà giáo đang đứng trên bục giảng?

Thực tế chúng tôi ghi nhận một trong những nỗi "đau đầu" lớn nhất của giáo viên các môn khi bây giờ phải "xách cặp" đi học tiếng Anh, họ băn khoăn lớn tuổi rồi thì còn có thể học tiếng Anh hay không? Và lớn tuổi, đã có gia đình thì làm sao cân đối được thời gian để làm việc, chăm gia đình và học, liệu có phương pháp nào giải quyết được bài toán này không?

14 giờ 30 ngày 2.10, Báo Thanh Niên tổ chức tư vấn trực tuyến chủ đề "Đón đầu xu thế dạy học bằng tiếng Anh" nhằm bàn sâu hơn về câu chuyện này.

Chương trình có sự tham gia của 3 khách mời:

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English;



Thạc sĩ Trần Xuân Diệu, Giám đốc kiêm đồng sáng lập Công ty RAB Consulting;



Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, Quản lý học thuật tại DOL English.

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh ẢNH: NVCC

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh đạt 9.0 IELTS Overall, hiện đang là nghiên cứu sinh giáo dục học tại ĐH Reading (Vương quốc Anh). Chị tốt nghiệp á khoa sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đồng thời tốt nghiệp thạc sĩ hạng ưu, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, ĐH Nottingham, Vương quốc Anh. Chị cũng khách mời chương trình IELTS Face-off mùa 4, Hội Đồng Anh, HTV7...

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu ẢNH: NVCC

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu là cử nhân quản trị kinh doanh, Trường ĐH Khoa học ứng dụng Hameenlinna, Phần Lan. Chị là thạc sĩ nghiên cứu kinh tế, Trường ĐH Furtwangen, Baden Wuerttemberg, Đức. Chị Xuân Diệu là chuyên gia cố vấn về các thị trường giáo dục hàng đầu như Mỹ, Phần Lan… cũng như là tư vấn chiến lược cho các trường nước ngoài muốn mở rộng các chương trình giáo dục liên kết tại Việt Nam.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh ẢNH: NVCC

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh hiện là quản lý học thuật tại DOL English. Chị Ngọc Anh có điểm IELTS 8.5, từng đoạt học bổng và tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, ĐH Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga). Chị giành học bổng và tốt nghiệp thạc sĩ tài chính loại xuất sắc ĐH West of England (UWE Bristol), Vương quốc Anh. Chị có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL & TEFL, từng đạt danh hiệu "Đại sứ quốc tế" thời đại học…

Chương trình tư vấn trực tuyến "Đón đầu xu thế dạy học bằng tiếng Anh" được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên. Mời quý vị khán giả theo dõi và đặt câu hỏi cho các khách mời tham gia.