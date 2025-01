Việt Nam vừa có thêm 2 người đạt IELTS 9.0

Đó là chị Hà Đặng Như Quỳnh, tốt nghiệp á khoa sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2018, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ (ĐH Reading, Vương quốc Anh). Chị đạt IELTS 9.0, điểm của từng kỹ năng là đọc 9.0, nghe 8.5, viết 8.5, nói 9.0.

Người thứ hai IELTS 9.0 là anh Trần Anh Khoa, tốt nghiệp á khoa ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2019. Anh Khoa là thạc sĩ TESOL (thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh), cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Anh từng giành giải ba học sinh giỏi quốc gia.

Điểm từng kỹ năng của Khoa là đọc 9.0; nghe 9.0; viết 8.5 và nói 8.5. Đặc biệt, cả Như Quỳnh và Anh Khoa đều hoàn thành phần thi đọc trong thời gian rất ngắn.

Hà Đặng Như Quỳnh và Trần Anh Khoa, vừa đạt IELTS 9.0 ẢNH: VÂN ANH

Kỹ năng nào khó nhất trong hành trình chinh phục IELTS 9.0?

Để chinh phục 9.0 IELTS, thạc sĩ Trần Anh Khoa cho hay mình gặp thách thức với kỹ năng nói. "Trong quá trình giảng dạy tiếng Anh, tôi chủ yếu đảm nhận phần đọc và viết, còn phần nói ít khi dạy nên cũng ít có sự luyện tập với phần thi kỹ năng nói của IELTS. Tôi cũng ít nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh với những người xung quanh. Do đó, giải pháp của tôi là… tự nói với bản thân", anh Khoa chia sẻ.

"Tôi tự hỏi bản thân những câu hỏi ngẫu nhiên rồi tự trả lời cho bản thân nghe. Nhiều người sẽ thấy cách này không hiệu quả nhưng tôi thấy ít nhất nó hiệu quả trong khâu giúp mình quen và nhạy hơn khi nói tiếng Anh. Tất nhiên ngày nay với công nghệ AI "chat" bằng giọng nói thì ta còn có thể nói với AI nữa, đôi lúc tôi luyện tập theo cách này", anh nêu kinh nghiệm bản thân.

Hà Đặng Như Quỳnh cho hay với chị, kỹ năng khó nhất là viết, vì dù có thể dễ đạt điểm 7.0; 7.5 nhưng khó để bứt ra điểm cao hơn. Kinh nghiệm của chị là hiểu rõ tiêu chí chấm thi IELTS, không chỉ viết đúng từ vựng, ngữ pháp là được kết quả tốt mà còn phải xây dựng ý tưởng thật cụ thể và có chiều sâu, không viết sáo rỗng, chung chung. Chị cụ thể hóa câu hỏi, từ đó ra được ý tưởng cụ thể và sâu sắc hơn, tạo cơ hội sử dụng từ vựng thuộc chủ điểm nhất định nhiều hơn.

Chị Như Quỳnh (áo trắng, thứ 3 từ phải qua) và các đồng nghiệp ẢNH: VÂN ANH

Hoàn thành bài đọc IELTS trong thời gian rất ngắn cách nào?

Như Quỳnh hoàn thành 3 bài thi đọc trong 20 phút. Kinh nghiệm của chị là không đọc lướt/đọc quét vì nhiều rủi ro. Thay vào đó chị tập trung đọc, hiểu sâu đoạn bằng phương pháp tiếng Anh tư duy Linearthinking. Chị áp dụng tư duy đơn giản hóa (simplification) để giảm tải khi đọc nên dù bài đọc có dài và rối thì vẫn có thể đọc nhanh và hiểu được, đồng thời áp dụng tư duy đọc mối liên hệ giữa các nội dung trong câu (read connection) để nhìn ý chính của đoạn, làm tốt những phần câu hỏi như chọn tiêu đề đoạn văn hay dạng trắc nghiệm…

Bên cạnh đó, việc thường xuyên đọc những trang báo nước ngoài như The Guardian hay The New Yorker cũng là kinh nghiệm của nữ nghiên cứu sinh vừa đạt 9.0 IELTS. Việc làm này giúp chị được tăng vốn từ vựng, có nhiều tài liệu để tăng kiến thức xã hội…

Dù chinh phục xong điểm IELTS cao nhất, cả Như Quỳnh và Anh Khoa đều cho rằng mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Theo tôi, việc cá nhân đạt điểm cao cũng chưa phải là một cống hiến gì to lớn, ngoài việc có thể truyền cảm hứng cho những người khác. Tôi muốn giúp các học viên của mình cũng có thể đạt điểm cao nữa chứ không chỉ riêng mình. Và may mắn thay mình được làm việc quanh những người có cùng tham vọng đó, tôi tin họ sẽ cho mình thêm cảm hứng và động lực để cải thiện thêm việc dạy và học tiếng Anh để nhiều người nữa cũng có thể giỏi tiếng Anh", Anh Khoa nói.

Trần Anh Khoa là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, anh là thạc sĩ TESOL

ẢNH: NVCC

Đó cũng là mong muốn của chị Như Quỳnh. Á khoa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM bày tỏ: "Tôi mong sẽ góp phần cùng các thầy cô giảng dạy tiếng Anh khác hoàn thiện các phương pháp hiệu quả để "bình thường hoá" những điểm số IELTS 8.0; 8.5; 9.0 cho học sinh Việt Nam".

Hồi giữa tháng 10.2024, các đơn vị đồng tổ chức IELTS công bố những dữ liệu liên quan đến kỳ thi IELTS trên toàn cầu trong năm 2023 - 2024. Theo đó, tính riêng bài thi Academic (học thuật), điểm IELTS trung bình của người Việt là 6.2, tương tự năm 2022 và đồng hạng 28 trong số 39 quốc gia tổ chức thi IELTS. Tuy nhiên, vị trí này giảm 5 bậc so với trước đó (đồng hạng 23 vào 2022).

Việt Nam hiện có khoảng trên dưới 20 người đạt IELTS 9.0.

Có phải dùng nhiều từ "đao to búa lớn" mới điểm cao? Nhiều người cho rằng trong phần thi nói và viết nên dùng từ ngữ "đao to, búa lớn" sẽ giúp điểm số cao hơn. Phản biện điều này, chị Như Quỳnh cho rằng đẳng cấp cao nhất của việc dùng từ vựng là dùng từ chính xác với nghĩa cần diễn đạt và đúng ngữ cảnh (trang trọng hay không trang trọng). Anh Khoa cũng cho hay nếu từ "đao to búa lớn" nếu dùng không đúng ngữ cảnh rất dễ bị thiếu tự nhiên. Trong bài nếu có nhiều phần dùng từ thiếu tự nhiên thì khả năng chỉ được điểm 6.0 trở xuống cho tiêu chí từ vựng. Theo anh Khoa, quan trọng là phải dùng từ chuẩn xác và tự nhiên, đúng với chủ đề được hỏi, và có khả năng diễn đạt cùng một ý bằng nhiều cách khác nhau linh hoạt.