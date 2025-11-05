Độc đáo nông nhạc Hàn Quốc ở trường học TP.HCM

Ngày 4.11, Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM đón chào một đoàn khách đặc biệt tới thăm, giao lưu - đó là các cán bộ quản lý, thầy cô giáo, các em học sinh Trường tiểu học Gaeryeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc.

Buổi giao lưu diễn ra nhiều hoạt động trao đổi văn hóa. Các em học sinh cùng tham gia nhảy sạp, múa xòe, đá cầu, nặn tò he - những trò chơi đậm văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, các em học sinh Hàn Quốc biểu diễn hòa tấu nông nhạc - di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia này trong sự tò mò, ngưỡng mộ của nhiều học sinh Việt Nam.

CLB nông nhạc Binnnae của các em học sinh Hàn Quốc

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh Hàn Quốc biểu diễn nông nhạc - di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia này- ở Trường tiểu học Lê Văn Tám

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các thành viên CLB nông nhạc giao lưu cùng học sinh Việt Nam

Theo giới thiệu của các bạn học sinh Hàn Quốc, nông nhạc được lưu truyền lâu đời tại vùng Gaeryeong-myeon, thành phố Gimcheon, tỉnh Gyeongsangbuk-do. Tên gọi "Binnnae" bắt nguồn từ tên làng trong vùng, có nghĩa là "nông nhạc của làng Binnnae". Điểm đặc biệt của nông nhạc này là phần Jingut, nơi người biểu diễn chia thành hai hàng, di chuyển mạnh mẽ như đội quân, thể hiện sự dũng cảm và tinh thần đoàn kết.

Trường tiểu học Gaeryeong thành lập câu lạc bộ nông nhạc Binnnae từ năm 2001, đã duy trì suốt 24 năm và đạt hơn 40 giải thưởng, trong đó có hơn 20 giải toàn quốc.

Ông Jang Young Tag, Hiệu trưởng Trường tiểu học Gaeryeong, Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Việt Nam từ lâu đã là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng trong văn hóa như cùng lấy cơm gạo làm lương thực chính, theo đạo Phật và tôn trọng truyền thống cúng tổ tiên. Ngày nay, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên gắn bó hơn thông qua sự giao lưu, hợp tác kinh tế và văn hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ.

"Tôi mong rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ giúp các em hiểu biết hơn về thế giới rộng lớn, và trở thành những công dân toàn cầu mang trong mình ước mơ lớn lao", ông Jang Young Tag chia sẻ.

Ông Jang Young Tag nhận món quà là con tò he từ học sinh Việt Nam

Cải thiện năng lực ngoại ngữ của học sinh

Hôm 4.11, Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM đã ký bản ghi nhớ với Trường tiểu học Gaeryeong, Hàn Quốc nhằm tăng cường hợp tác giáo dục quốc tế, tạo cơ hội giao lưu văn hóa và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh hai địa phương.

Bà Trần Tiểu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, cho biết các hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh TP.HCM và Hàn Quốc còn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tinh thần tôn trọng sự khác biệt văn hóa cho học sinh để các em trở thành công dân toàn cầu. Đặc biệt, đây cũng là dịp giúp học sinh được cải thiện năng lực ngoại ngữ và khơi dậy động lực học tập thông qua việc tham quan các trường học ở nước ngoài...

"Học sinh Hàn Quốc ngoài nói tiếng Hàn, trong quá trình giao lưu, các em còn sử dụng tiếng Anh. Đây là điều giúp các em học sinh Việt Nam cùng thể hiện khả năng trò chuyện, kết nối bằng tiếng Anh với các bạn, cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với các bạn đồng trang lứa nước ngoài, hướng đến việc phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học như định hướng chung của ngành giáo dục thành phố hiện nay", bà Quỳnh cho biết.

Buổi giao lưu có sự tham dự của ông Bùi Đăng Hải Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội phường Tân Mỹ (bìa phải)

Hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh TP.HCM và các trường ở các thành phố, quốc gia khác là hoạt động quen thuộc, thường được diễn ra trong năm học, nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, tăng cường hợp tác giao lưu về văn hóa, xã hội, học thuật giữa các quốc gia.

Sáng 16.10 vừa qua, Trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM đón chào đoàn học sinh, giáo viên đến từ Trường THPT Geumo (Hàn Quốc). Tại đây, học sinh 2 quốc gia cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu diễn nhảy K-pop, chơi các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, viết thư pháp...

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh 2 nước giao lưu, kết nối

Ngày hội giao lưu học sinh TP.HCM và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc

Học sinh TP.HCM biểu diễn nhảy sạp tại ngày hội giao lưu

Năm học 2024-2025, tại Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hòa, TP.HCM, đã vinh dự chào đón đoàn giáo viên và học sinh đến từ Trường THPT Tùng Sơn (Đài Loan, Trung Quốc) trong chương trình giao lưu văn hóa và học thuật tại Hội trường nhà trường.

Hay cũng trong năm học 2024-2025, học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM cũng đón đoàn học sinh, giáo viên đến từ Sở Giáo dục tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đến giao lưu, trao đổi văn hóa.