Học ngôn ngữ Hàn ra trường, thu nhập có thể 15-20 triệu đồng

Thông tin về cơ hội việc làm của người học ngôn ngữ Hàn do tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc (Trường ĐH Văn Lang) chia sẻ bên lề chương trình Ngày văn học Hàn Quốc 2025 vừa diễn ra tại trường này chiều nay (23.10). Chương trình có sự hiện diện của ông Kwon Tae Han, quyền Tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM.

Cơ hội việc làm cao với sinh viên ngôn ngữ Hàn

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền cho biết hiện nay Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam đa dạng lĩnh vực, đồng thời sự hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Cơ hội công việc của sinh viên học ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc hiện nay không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực phiên dịch nữa. Các bạn cũng có thể làm việc tại các bộ phận trong doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp quốc tế...

Ông Kwon Tae Han, quyền Tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) cùng PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang (thứ 3 từ trái qua) cùng các khách mời tại chương trình ẢNH: NGUYỄN TÀI

Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Hiền, sinh viên của khoa cũng có thể học thêm các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và trở thành giáo viên giảng dạy tiếng Hàn trong các trường phổ thông. Thực tế hiện nay tiếng Hàn đã được đưa vào thành ngoại ngữ 1 trong nhiều trường phổ thông, nhu cầu giáo viên tiếng Hàn cao. Do đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đi dạy ở ngay TP.HCM hoặc về quê nhà làm việc.

"Thu nhập của các bạn sinh viên mới ra trường sẽ tùy theo năng lực. Với các bạn học ngôn ngữ Hàn Quốc ra trường, nếu thật sự giỏi, có thể được trả 20 triệu đồng/tháng. Còn bình quân thu nhập của các bạn từ 10-15 triệu đồng, đây là mức cơ bản nhất của các bạn mới ra trường. Ngoài ra, các bạn có thể được trả thêm các khoản thưởng, tùy theo vị trí, năng lực. Có bạn sinh viên đang ở năm 4 nhưng đã được nhận vào thực tập có lương ở một tập đoàn bảo hiểm lớn của Hàn Quốc", tiến sĩ Hiền cho hay thêm.

AI không thể thay thế con người trong dịch văn chương

Trả lời PV Báo Thanh Niên, tiến sĩ Lê Thị Gấm, Phó trưởng bộ môn văn học ứng dụng, Khoa Xã hội và nhân văn, Trường ĐH Văn Lang, cho biết học văn học ứng dụng không chỉ là viết văn, sáng tác, dịch thuật, mà còn có triển vọng nghề nghiệp đa dạng như: người tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật; nếu muốn theo hướng giảng dạy, bạn sẽ được học các môn về phương pháp giảng dạy, nhập môn nghề giáo, đồng thời hoàn thành các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm...

Nói thêm về dịch văn chương hiện nay, theo cô Gấm, các công cụ AI bùng nổ, song để dịch một tác phẩm văn chương với chiều sâu nghệ thuật, chiều sâu văn hóa của dân tộc thì AI hiện nay chưa thể đáp ứng được.

Sinh viên tham gia chương trình của khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ẢNH: THÚY HẰNG

Các thầy cô giáo, khách mời tại chương trình chiều nay ẢNH: THÚY HẰNG

Theo tiến sĩ Gấm, AI có thể hỗ trợ dịch thuật đơn thuần, nhưng để dịch được hay, cảm xúc, thì người dịch phải có sự am hiểu sâu sắc để chọn được ngôn ngữ biểu đạt phù hợp. Do đó, vai trò của người dịch vẫn không thể thay thế. AI không thể thay thế dịch giả.

"Khi dịch các tác phẩm văn chương, không chỉ là chuyển ngữ đơn thuần mà còn đòi hỏi người dịch phải có sự thấu hiểu sâu sắc về câu chuyện văn hóa, cũng như ngôn ngữ nhà văn", tiến sĩ Gấm nói.