Lời kể thầy hiệu trưởng cùng giáo viên bơi trong lũ, cứu trợ 500 học trò

Câu chuyện xúc động trên diễn ra ở Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) trong những ngày qua. Nước lũ dâng cao, các thầy cô giáo đã có một mùa kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 đặc biệt trong lịch sử khi bơi trong nước lũ, ôm theo mì tôm, bánh mì, nước suối để cứu trợ 500 em học sinh ở ký túc xá, khi nước lũ bao vây. Những hình ảnh này đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Các thầy giáo bơi trong nước lũ mang thực phẩm cứu trợ học trò trong ký túc xá đang bị nước lũ bao vây

Lời kể của thầy hiệu trưởng về lần cứu trợ đặc biệt nhất trong sự nghiệp 25 năm đi dạy

Sáng 22.11, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, thầy Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, cho biết chiều 18.11, sau giờ học thì học sinh, sinh viên trở về ký túc xá nghỉ ngơi, đêm đó nước lũ dâng cao rất nhanh. Đến sáng 19.11 thì nước bao vây, khuôn viên trường ngập sâu, có đoạn cao hơn 1,8 m.

Thời điểm nước lũ bao vây ký túc xá, trong ký túc xá có hơn 500 em, gồm 482 sinh viên trong trường, 14 sinh viên Lào và 30 học sinh phổ thông trong đội tuyển ôn luyện học sinh giỏi quốc gia. Các em học sinh này có gia đình ở vùng bị ngập lụt nên các em ở lại ký túc xá để tránh lũ.

Thầy Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, kể lại việc thầy và 10 giáo viên trong trường bơi, cứu trợ thực phẩm cho học trò trong lũ

Sáng 19.11, thầy Tường đến trường, chứng kiến cảnh nước lũ bao vây ký túc xá, hơn 500 học trò đang mắc kẹt trong đó, chưa có đồ ăn, nhiều em gọi điện tâm lý hoảng sợ. Một mặt, các thầy cô giáo liên tục trấn an các học trò đồng thời, thầy huy động các thầy cô giáo, tập thể sư phạm nhà trường, đặc biệt là các thầy giáo biết bơi, có sức khỏe, phải tìm cách tiếp phẩm, mang thực phẩm vào cứu trợ cho học trò. Bộ phận tài chính của trường được huy động chuẩn bị thực phẩm. Một giáo viên có xe ô tô gầm cao được huy động để chở đồ. Các giáo viên nữ ở ngoài để giữ các bọc thực phẩm. Các giáo viên nam có sức khỏe, biết bơi, mang theo áo phao, bơi vào, ôm theo thực phẩm.

Tổng cộng 10 giáo viên nam của trường mang các bao chứa 50 thùng mì gói, 400 ổ bánh mì, nhiều thùng nước suối, bơi vào trường, bám theo dây thừng để tiếp cận 4 khu ký túc xá, giao thực phẩm tới tận tay học trò.

"Tập thể các thầy cô giáo chúng tôi nghĩ là mình phải làm gì để mang đồ ăn tới cho các em, nước lúc ấy chảy rất xiết. Rất may là trong lúc chúng tôi đi có gặp đoàn xe tải của quân đội đang đi cứu trợ, tiếp viện cho bà con, xe đã chở chúng tôi cùng thực phẩm vào tận cổng trường", thầy Tường kể.

Những bao thực phẩm quý giá mà các thầy giáo mang tới cho học trò

Nước lũ dâng cao, các thầy giáo ngâm mình trong nước, bơi mang theo thực phẩm cho học trò

Trong nước xiết, các thầy giáo bám theo dây dù, ôm theo các bịch thực phẩm, bơi trong nước lạnh, tiếp cận ký túc xá để mang tới cho học trò

Hình ảnh cảm động trong mưa lũ ở miền Trung

Hình ảnh cảm động trong mưa lũ ở miền Trung

Dây dù, dây thừng được nối dài từ nhân viên nhà trường trực ở trong ký túc xá bơi ra; từ ngoài cổng trường, các thầy giáo bám vào dây, bơi vào từ cổng trường mang theo thực phẩm trên vai nối vào, các tốp giáo viên cứu trợ học trò cùng gặp nhau ở khu giảng đường, tỏa ra, mang thực phẩm tới học trò ở các khu ký túc xá. Nước chảy rất xiết, con đường bình thường đi từ cổng trường vào ký túc xá chỉ khoảng 500 m, nhưng khi lũ dâng, nhiều đoạn nước dâng rất cao, các thầy giáo phải tìm đường vòng, di chuyển vì thế cũng mất thời gian hơn.

Thầy Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn kể lại câu chuyện và cập nhật tình hình đến sáng 22.11

Khoảng 13 giờ, học sinh, sinh viên nhận được bánh mì, mì gói, nước suối thì mừng khôn tả. Các em vừa đói, vừa sợ sau một đêm và một buổi sáng bị nước bao vây, bây giờ thấy có thầy cô giáo cứu trợ thực phẩm, đồng thời nhận được lời động viên trấn an từ các thầy cô thì đã yên tâm.

"Chúng tôi chỉ nghĩ tới việc làm sao bảo đảm an toàn cho học trò, các con phải được an toàn", thầy Tường nói về động lực thôi thúc các thầy cô giáo cùng ngâm mình dưới nước lạnh, cứu trợ học trò.

Đồng thời, thầy giáo cho biết đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 25 năm đi dạy học của thầy. Là người chứng kiến nhiều mùa lũ, bơi trong nước lũ nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tập thể các thầy cùng bơi, mang thực phẩm cho học trò trong nước lũ, đúng trong mùa 20.11. Đây cũng là kỷ niệm đẹp của tình thầy trò, tinh thần đoàn kết của tập thể mà các thầy cô giáo sẽ nhớ mãi.

"Khi đi cứu trợ các em, chúng tôi bỏ lại hết điện thoại ở phòng bảo vệ phía ngoài, chỉ mang theo áo phao, áo mưa, có người còn cởi trần để bơi cho dễ, không ai nghĩ gì phải quay phim, chụp hình. Song, trong đoàn có một thầy giáo có chiếc túi bảo vệ điện thoại dưới nước, thầy đeo điện thoại bên cổ và ghi lại được những hình ảnh như mọi người đã thấy", thầy Tường chia sẻ thêm.

"An toàn của các em học sinh, sinh viên là trên hết"

Sáng nay, 22.11, thầy Phạm Văn Tường cho biết hiện nhà trường đã chỉ đạo để các bộ phận xử lý vệ sinh, phòng chống bệnh, để các học sinh, sinh viên trong khu vực an toàn có thể đi học trở lại vào thứ hai (ngày 24.11).

Đoàn cứu trợ của trường may mắn gặp xe của lực lượng Quân đội hỗ trợ

'Sự an toàn của các em học sinh, sinh viên là trên hết', các thầy cô giáo bộc bạch

Trong chiều 20.11, khi nước đã rút an toàn, nhiều học sinh được cha mẹ đón về, hiện còn khoảng 200 học sinh, sinh viên ở lại ký túc xá. Nhà trường đã dời căng tin lên cao, mở máy phát điện dự phòng để phục vụ đồ ăn cho các em học sinh, đồng thời các quán sá, cửa hàng khu vực quanh nhà trường cũng đã hoạt động trở lại. Sáng 21.11 điện cũng đã có trở lại.

Chiều 22.11 nhà trường cũng có cuộc họp đột xuất của ban giám hiệu để các bộ phận báo cáo tình hình ảnh hưởng sau lũ, xem xét các thiệt hại sơ bộ, chuẩn bị các phương án xử lý trong thời gian tới để đảm bảo quá trình dạy và học trong thời gian tới.

"Hiện nay chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại cơ sở vật chất của nhà trường sau lũ, song điều may mắn nhất là con người an toàn. An toàn của các em học sinh, sinh viên là trên hết. Còn sơ bộ, bằng mắt thường có thể quan sát thấy khoa Công nghệ ô tô với nhiều thiết bị máy móc, đặc biệt nhiều máy móc mới đầu tư vài chục tỉ đồng bị ảnh hưởng nặng, thiệt hại nặng, bị dính bùn hết", thầy Tường chia sẻ.