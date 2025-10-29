Trường học TP.HCM phải khắc phục ùn tắc giao thông cổng trường

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành công văn triển khai các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị người đứng đầu các trường học/các cơ sở giáo dục cần thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra theo các văn bản của UBND thành phố, Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT đã triển khai, thực hiện về đảm bảo an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phụ huynh đưa đón con ở cổng trường, Trường tiểu học Hà Huy Tập, phường Bình Thạnh, TP.HCM chiều 15.9 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trường học phải tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên; phổ biến Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Đồng thời, trường học phải phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức phân luồng giao thông tại cổng trường; mở cổng trường chính - phụ, tạo nhiều lối ra - vào cho phụ huynh, bố trí nơi đậu xe trong sân trường (nếu có điều kiện) vào giờ cao điểm.

Học sinh Trường tiểu học Hà Huy Tập, phường Bình Thạnh, TP.HCM tan học chiều 15.9 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đề nghị phụ huynh không dừng, đậu xe dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đề nghị người đứng đầu trường học phải vận động phụ huynh khi đưa đón học sinh không dừng, đậu xe dưới lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc trước cổng trường, góp phần xây dựng "Cổng trường em sạch đẹp, an toàn"; phụ huynh và học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy, xe đạp điện; không đi xe hàng ngang, không vượt đèn đỏ, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe; không lạng lách, đánh võng, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép...

"Các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá tình hình phức tạp về an toàn giao thông vào giờ cao điểm có nguy cơ mất an toàn cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Khẩn trương báo cáo đúng tình hình thực tế để Sở GD-ĐT phối hợp cùng sở, ngành liên quan, có biện pháp phối hợp khắc phục", lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu.

Mỗi phụ huynh cần là tấm gương cho con khi tham gia giao thông, đồng thời cần cho con mang mũ bảo hiểm khi chở con trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong những tuần đầu tiên của năm học mới 2025-2026, vào các giờ cao điểm, đặc biệt khung giờ học sinh tan trường, ở nhiều cổng trường học trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra ùn tắc giao thông. Nhiều phụ huynh dừng xe máy; dừng, đỗ ô tô dưới lòng đường để chờ đón con, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng tiếp nhận Công văn số 12530/KH-SXD-BATGT ngày 20.10 của Sở Xây dựng về triển khai các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM.