Nhọc nhằn giữ lửa học tập vùng cao

Tại Trường TH-THCS A Xing (xã Lìa), căn phòng công vụ chỉ khoảng 15 m² hiện là nơi sinh hoạt chung của 4 giáo viên (GV). Không phòng vệ sinh, nước uống nhiễm phèn, mùa mưa thì tường nứt và dột, tất cả đã trở thành nỗi lo thường trực.

Cô Lê Thị Thúy Diễm, GV của trường, chia sẻ: "Phòng xuống cấp, vất vả lắm. Phòng vệ sinh không có, chị em phải đi ra ngoài. Nước uống thì nhiễm vôi nên rất bất tiện. Khu nhà công vụ hơn 20 năm rồi, mùa mưa bão thì ai cũng lo sợ".

Thiếu phòng học, Trường TH-THCS A Dơi (xã A Dơi) tổ chức dạy trong thư viện ẢNH: THANH LỘC

Tương tự, nhà công vụ Trường TH-THCS A Dơi (xã A Dơi) cũng xuống cấp nghiêm trọng. Nơi ở, nơi nấu ăn và tắm rửa của GV đều gói gọn trong không gian nhỏ. Cô Hồ Thị Mực cho biết: "Ở đây mùa mưa thì dột, nhà xuống cấp, mọi sinh hoạt đều gom vào một chỗ nên vất vả lắm".

Chính quyền xã A Dơi đã cố gắng hỗ trợ bằng cách bố trí kinh phí sửa chữa tạm thời một số hạng mục xuống cấp. Tuy nhiên, theo ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch UBND xã A Dơi, điều mong mỏi lớn nhất vẫn là đầu tư lâu dài: "Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm xây dựng mới các khu nhà công vụ và phòng học để GV ổn định sinh hoạt, học sinh (HS) có đủ điều kiện học 2 buổi/ngày".

Không chỉ thiếu thốn cơ sở vật chất, việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở vùng cao cũng gặp nhiều vướng mắc do thiếu GV. Tại Trường TH-THCS A Xing, bậc tiểu học đã triển khai học 2 buổi/ngày, nhưng bậc THCS vẫn chưa thể thực hiện đồng bộ.

Tại xã Lìa, ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã, thông tin dù đã bổ sung GV nhưng chỉ mới đủ cho việc dạy 1 buổi/ngày.

Trần nhà ở tập thể của giáo viên bị nứt toác ảnh: Thanh Lộc

Theo thống kê, toàn ngành giáo dục Quảng Trị còn thiếu hơn 2.600 phòng học và gần 2.800 phòng bộ môn. Nhiều trường có HS bán trú vẫn chưa có nhà ăn, nhà bếp hay khu nội trú đạt chuẩn. Bên cạnh đó, bài toán thiếu GV vẫn là áp lực kéo dài.

"Trước mắt, chúng tôi triển khai đồng bộ việc xây dựng các trường học biên giới tại 15 xã của tỉnh, đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện những dự án lớn, các chương trình mục tiêu nhằm đảm bảo cơ sở vật chất theo yêu cầu mới của Bộ GD-ĐT", bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, nhấn mạnh.