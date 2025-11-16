Khởi công hàng loạt trường học vùng cao tại Đà Nẵng

Sáng 16.11, UBND TP.Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công 3 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Các dự án gồm: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS La Dêê, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS Hùng Sơn, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Đắc Pring.

Đây là những công trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao và góp phần củng cố an ninh – quốc phòng khu vực biên giới.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS La Dêê được xây dựng trên diện tích hơn 78.700 m², tổng mức đầu tư gần 291,6 tỉ đồng.

Lãnh đạo dự lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Đắc Pring ẢNH: NGỌC PHÚ

Công trình được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn trường nội trú biên giới, gồm khu học tập, khu nội trú giáo viên, học sinh, nhà đa năng, thư viện, nhà ăn, sân bóng đá và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy đồng bộ.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2026, đưa vào sử dụng năm học 2026 – 2027; quy mô 20 lớp giai đoạn 2026 – 2030 (khoảng 700 học sinh), mở rộng lên 30 lớp sau năm 2030 (khoảng 1.000 học sinh).

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS Hùng Sơn có tổng kinh phí hơn 278 tỉ đồng, diện tích xây dựng trên 73.000 m².

Công trình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trường nội trú với thiết kế phù hợp điều kiện địa hình, khí hậu miền núi. Khối phòng học tiểu học gồm 2 tòa nhà hơn 1.995 m² sàn; khối THCS có 1 tòa nhà hơn 2.050 m².

Ngoài ra, còn có khu hành chính, hiệu bộ, nhà ăn, thư viện, nhà đa năng, sân thể thao, hệ thống khu nội trú dành cho giáo viên và học sinh với tổng diện tích hơn 11.000 m². Công trình dự kiến hoàn thành tháng 8.2026, phục vụ hơn 1.340 học sinh.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Đắc Pring có tổng mức đầu tư gần 289 tỉ đồng, diện tích quy hoạch hơn 60.800 m². Dự án bao gồm khối lớp học 3 tầng, khối hiệu bộ 3 tầng, nhà ăn, nhà đa năng, khu nội trú học sinh và khu nhà ở giáo viên, nhân viên.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Đắc Pring, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình xây dựng hệ thống trường nội trú tại các xã biên giới. Ông khẳng định đây là chủ trương mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh vùng biên cương.

Ông Lê Ngọc Quang cho biết, thời gian qua, thành phố đã chủ động rà soát quy hoạch, lựa chọn địa điểm, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để chuẩn bị kỹ lưỡng thủ tục đầu tư, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, đưa vào hoạt động chậm nhất vào tháng 8.2026.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trao quà học sinh vượt khó học giỏi của xã La Dêê ẢNH: XUÂN THỊNH

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Sở GD-ĐT cùng các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam tập trung giải quyết vướng mắc, hỗ trợ nhà thầu thi công với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, những ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, thắp sáng ước mơ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới.