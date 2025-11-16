Thầy cô giáo Việt Nam tỏa sáng tại viện giáo dục số 1 thế giới

Trực thuộc UCL, Viện Giáo dục (Institute of Education - IOE) đã giữ vững vị trí số 1 thế giới về lĩnh vực giáo dục suốt 12 năm liên tiếp, trở thành điểm đến của những người mang khát vọng nghiên cứu, giảng dạy và đổi mới. Đây là trung tâm nghiên cứu giáo dục có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được mệnh danh là "trái tim" của tư duy giáo dục toàn cầu.

Năm nay, trong số hàng ngàn sinh viên của IOE đến từ hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ có 3 gương mặt thầy cô giáo đến từ Việt Nam đang bền bỉ viết nên hành trình của mình. Họ đến đó để tìm lời giải cho một câu hỏi lớn: Làm thế nào để giáo dục Việt Nam có thể phát triển bền vững, công bằng và hội nhập trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)?

Cô Nguyễn Nhã Uyên, nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất của Viện Giáo dục (IOE) thuộc UCL Ảnh: NVCC

K Ể CHUYỆN BẰNG NGÔN NGỮ TRI THỨC

Từng là copywriter (người sáng tạo nội dung quảng cáo) tại một trong những tập đoàn quảng cáo danh giá toàn cầu, Trần Thu Hương, 30 tuổi, hiểu sâu sắc sức mạnh của ngôn từ có thể chạm đến trái tim con người. Nhưng rồi cô chọn rời khỏi thế giới thương hiệu để đi tìm "thương hiệu của tri thức", nơi mỗi bài học được viết nên bằng cảm hứng và niềm tin vào khả năng học tập của con người.

Tốt nghiệp loại giỏi ngành truyền thông tại Trường ĐH RMIT và ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Thu Hương xuất sắc giành học bổng toàn phần IOE Centenary để theo học thạc sĩ ngành giảng dạy tiếng Anh (MA TESOL) tại UCL.

Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành sáng tạo giúp cô mang đến lớp học một tinh thần khác biệt, nơi viết không chỉ là kỹ năng, mà là cách tư duy và tự khám phá bản thân. Trong lớp, cô kết hợp storytelling (kỹ năng kể chuyện) và mind mapping (sơ đồ tư duy) để giúp học viên tổ chức ý tưởng, phát triển tư duy phản biện và tìm tiếng nói riêng trong tiếng Anh.

Thu Hương tin rằng thế hệ giáo viên mới phải là người học suốt đời và giữ vai trò người truyền cảm hứng học suốt đời. Vì thế, cô coi mỗi lớp học như một xưởng sáng tạo, nơi học viên được thử, được sai, được cười và lớn lên cùng tri thức.

Cô Trần Thu Hương đang học tập tại UCL Ảnh: NVCC

"Tôi luôn tâm niệm giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt tri thức mà còn truyền sinh khí cho sự học, để mỗi người luôn cảm thấy mình đang được sống, được phát triển và được nhìn thấy", cô bộc bạch.

Đ ỐI THOẠI HỌC THUẬT TOÀN CẦU

Ở tuổi 26, cô Nguyễn Nhã Uyên đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất của IOE. Trước đó, cô tốt nghiệp xuất sắc bậc thạc sĩ ngành giáo dục tại viện này với học bổng GREAT Scholarship, nằm trong nhóm sinh viên đứng đầu khóa. Cô từng là thủ khoa đầu vào hệ chất lượng cao khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội và đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố tại các hội thảo và tạp chí khoa học quốc tế.

Hiện nay, cô vừa tham gia giảng dạy môn "Nhân quyền và Giáo dục" cho bậc cao học tại UCL, vừa đại diện viện tham dự nhiều hội thảo học thuật quốc tế quy mô lớn, như hội thảo Triết học giáo dục (PES) tại Baltimore (Mỹ); hội thảo giáo dục toàn cầu (ANGEL) tại Berlin (Đức); hội thảo Giáo dục khoa học và công nghệ (ESERA) tại Đan Mạch, hay hội nghị của Hiệp hội Nghiên cứu giáo dục Anh quốc (BERA)… Các sự kiện này quy tụ học giả, lãnh đạo và đại diện LHQ từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cô cũng là đại diện của viện tham dự trường hè khoa học tại ĐH Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc) và Tây Ban Nha, góp phần thúc đẩy đối thoại học thuật Đông - Tây trong lĩnh vực giáo dục bền vững.

Giữa các diễn đàn ấy, cô Uyên không chỉ là một nhà nghiên cứu, mà là một tiếng nói VN, mang theo trải nghiệm, bản sắc và góc nhìn châu Á trong những cuộc đối thoại học thuật toàn cầu.

Thầy Lê Hoàng Phong đang học tập tại UCL Ảnh: NVCC

N GƯỜI THẦY TỪ NGHỊCH CẢNH ĐẾN SỨ MỆNH

Sinh ra mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 24 ngày tuổi, mất liên lạc hoàn toàn với dòng họ, thầy giáo Lê Hoàng Phong (33 tuổi) đã đi một hành trình dài để trở thành học giả Chevening tại UCL năm học 2025-2026.

Trước khi đến đây để học thạc sĩ ngành lãnh đạo giáo dục, thầy Phong được nhiều đại học hàng đầu thế giới gửi thư mời nhập học vô điều kiện, trong đó có University of Pennsylvania (thuộc nhóm trường Ivy League, Mỹ) với học bổng gần 900 triệu đồng; London School of Economics and Political Science (LSE - Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London) số 1 Vương quốc Anh về chính sách xã hội; Stockholm University (Thụy Điển) - một trong những trung tâm nghiên cứu giáo dục và phúc lợi xã hội uy tín của châu Âu…

Là người sáng lập YOUREORG, thầy đã khởi xướng chương trình Breakthrough IELTS: From Adversity to Achievement, hỗ trợ hơn 1.600 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước vươn tới cơ hội học tập quốc tế trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, trong vai trò thành viên Ban tổ chức Mạng lưới hiệu trưởng toàn cầu của Teach For All, thầy Phong cùng đồng nghiệp đã tổ chức chương trình học tập thực địa tại Chile, nơi các nhà lãnh đạo giáo dục từ 63 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng trao đổi về lãnh đạo sư phạm (Instructional Leadership) - cách tiếp cận giúp giáo viên và học sinh cùng phát triển trong môi trường học tập tin tưởng và nhân ái…