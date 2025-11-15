Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đón đọc ấn phẩm mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Trái tim nhà giáo thời AI

Thanh Niên
15/11/2025 06:02 GMT+7

Nếu như trước đây, nhà giáo có cơ hội biết trước, học trước, tiếp cận trước để dạy lại học trò thì trong thời đại của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo (AI) - thầy và trò cùng có cơ hội tiếp cận tri thức như nhau.

Bối cảnh này khiến nhà giáo phải nỗ lực không ngừng, nêu cao tinh thần học tập suốt đời để không chỉ là người trao truyền kiến thức, giúp học sinh biết, mà còn quan trọng hơn là truyền cảm hứng, tạo động lực giúp người học phân định đúng sai, biết làm người tử tế, biết yêu thương chan hòa.

- Ảnh 1.

Bìa ấn phẩm chuyên đề mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của Báo Thanh Niên lần đầu ra mắt bạn đọc, dự kiến phát hành ngày 17.11

ảnh: T.N

Việt Nam đang kiên định hướng đến giáo dục nhân văn, lấy phẩm chất và năng lực làm mục tiêu, hình thành những giá trị con người Việt Nam mới: yêu nước, đoàn kết, trung thực, nghĩa tình, trách nhiệm và sáng tạo. Tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Con người là hạt nhân của 3 trụ cột phát triển: thể chế liêm chính; kinh tế xanh - số - tri thức; và phát triển con người toàn diện (Kiến tạo con người toàn diện và nhân văn - Hồ Sỹ Anh).

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thầy cô giáo là hình tượng cao đẹp, luôn được kính trọng, tôn vinh, giáo dục hình thành nên "đức - trí - thể - mỹ" của con người, có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển nhanh, bền vững đất nước (Thầy cô giáo là hình tượng cao đẹp, luôn được kính trọng, tôn vinh - Tuệ Nguyễn).

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, trong cuộc trao đổi với Thanh Niên về vai trò, vị thế của nhà giáo, việc tuyển dụng, chính sách về lương, đào tạo ngành sư phạm và những vấn đề nhà giáo đối mặt trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh Giáo viên là nền tảng, trụ cột của nền giáo dục (Tuệ Nguyễn).

Ấn phẩm Trái tim nhà giáo thời AI của Thanh Niên lần đầu ra mắt dịp ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay là một món quà mà những người làm Báo Thanh Niên mong muốn được tri ân những ai đã, đang là nhà giáo - người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh tự tin bước vào đời bằng sự hiểu biết và trái tim nhân ái.

Ấn phẩm đặc biệt này gồm nhiều bài viết hấp dẫn:

- Người thầy trong tầm nhìn 2045

- AI và người thầy trong kỷ nguyên giáo dục mới

- Giáo dục sư phạm để thích ứng, đổi mới và lãnh đạo sự thay đổi

- Giáo dục trong kỷ nguyên AI: Người thầy giữa bước ngoặt nhân loại

- Đào tạo sư phạm phải trở thành khâu đột phá

- AI thách thức cả người học lẫn người dạy

- AI không thể tạo ra linh hồn, bản sắc, giá trị nhân văn của một ngôi trường

- AI trợ thủ đắc lực hay kẻ phá hoại tư duy?

- Bài tập về nhà thời AI

- Giảng viên làm gì để cạnh tranh tri thức với AI?

- Kết nối cảm xúc giữa thầy - trò là điều sâu sắc nhất

- Nếu chỉ giảng để trò hiểu bài thì đã có… ChatGPT

- Bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục

- Thầy cô là "luật sư" đầu tiên của học sinh

- Không để lớp học "lạnh" vì công nghệ

- Trò chuyện với trẻ bằng trái tim

- Công nghệ là đôi cánh, thầy là ngọn gió nâng ước mơ học sinh bay cao

- Thầy cô không chỉ dạy "cách làm việc" mà còn dạy ta "cách làm người"

- Gieo chữ, gieo yêu thương giữa đại ngàn Đăk Sao

- Muôn kiểu ứng dụng AI trong lớp học

- "Trái ngọt đầu mùa" từ tâm nguyện đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc

Ấn phẩm phát hành ngày 17.11.


