Lương nhà giáo hiện nay ra sao, có phải cao nhất trong các ngành sự nghiệp?

Bảng lương nhà giáo, các chế độ phụ cấp của nhà giáo hiện nay ra sao?

Hiện nay, nhà giáo áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo 25-70%.

Mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng. Nhà giáo nói chung còn có phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định chung của Chính phủ, Bộ GD-ĐT. Từ 1.7.2024 tới nay, lương nhà giáo vẫn giữ nguyên phụ cấp hiện hành như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề…

Nhà giáo tại TP.HCM ngoài lương ngạch, bậc, phụ cấp... còn có thu nhập tăng thêm ẢNH MINH HỌA: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hiện phụ cấp nghề với nhà giáo đang quy định là 25% đối với giảng viên đại học và 35 - 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông tùy theo đối tượng và vùng miền công tác.

Còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định 77/2021 của Chính phủ. Nhà giáo tham gia giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Công thức tính lương của cán bộ quản lý, giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay = {Hệ số lương + (Hệ số lương + Phụ cấp chức vụ nếu có + Phụ cấp thâm niên nếu có) x số phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề } x 2.340.000 đồng.

Cho nên, theo Bộ Nội vụ, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương nhà giáo thực tế đã cao nhất trong các ngành sự nghiệp hiện nay.

Bảng lương của nhà giáo các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT từ ngày 1.7.2024 đến nay, như sau, theo Báo Điện tử Chính phủ (các bảng lương này chưa tính phụ cấp của nhà giáo như phụ cấp chức vụ nếu có, phụ cấp thâm niên nếu có, phụ cấp ưu đãi nghề):

Bảng lương giáo viên mầm non hiện nay (chưa tính các loại phụ cấp) ẢNH: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Bảng lương giáo viên tiểu học (chưa tính các loại phụ cấp) ẢNH: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Bảng lương giáo viên THCS (chưa tính các loại phụ cấp) ẢNH: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Bảng lương giáo viên THPT hiện nay (chưa tính các loại phụ cấp) ẢNH: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Thời gian tới, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương nhà giáo sẽ tiếp tục tăng

Theo Nghị quyết số 71-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ủy Chính phủ đã có Tờ trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, có chủ trương điều chỉnh phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo lộ trình. Như vậy, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương nhà giáo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới mà không cần áp dụng hệ số lương đặc thù.

Nhà giáo TP.HCM và các khách mời, đại biểu trong ngày khai giảng năm học ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, ở những tỉnh thành có cơ chế đặc thù như TP.HCM, ngoài lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo thì nhà giáo là viên chức còn có chính sách thu nhập tăng thêm. Năm 2025, sau khi TP.HCM sáp nhập cùng tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, thu nhập tăng thêm của giáo viên mỗi tháng tối đa là 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ.

Ví dụ, một giáo viên mầm non hạng 3, bậc 1, ở TP.HCM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chưa có phụ cấp chức vụ, lương theo ngạch bậc của giáo viên này mỗi tháng là 4.914.000 đồng. Thu nhập tăng thêm một tháng tối đa của của giáo viên này là 7.371.000 đồng (tối đa 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ). Như vậy, nhờ thu nhập tăng thêm của TP.HCM, mà mỗi tháng giáo viên này có tổng thu nhập là 12.285.000 đồng.