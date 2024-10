Lương giáo viên mầm non, tiểu học cả nước và TP.HCM hiện nay bao nhiêu?

Lương giáo viên mầm non, tiểu học cả nước tính theo công thức nào?

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7.2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Giáo viên nói chung còn có phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định chung của Chính phủ, Bộ GD-ĐT. Từ 1.7.2024 tới nay, lương giáo viên vẫn giữ nguyên phụ cấp hiện hành như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ghề…

Theo Dự thảo luật Nhà giáo thì tiền lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện phụ cấp nghề với nhà giáo đang quy định là 25% đối với giảng viên đại học và 35 - 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông tùy theo đối tượng và vùng miền công tác.

Còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định 77/2021 của Chính phủ. Nhà giáo tham gia giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Công thức tính lương của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, nhân viên nuôi dưỡng trực tiếp trong lớp mầm non = {Hệ số lương + (Hệ số lương + Phụ cấp chức vụ nếu có + Phụ cấp thâm niên nếu có) x số phần trăm phụ cấp nghề } x 2.340.000 đồng.

Dưới đây là bảng lương với hệ số lương theo các hạng III, II và I của giáo viên mầm non, tiểu học từ ngày 1.7.2024 theo Báo điện tử Chính Phủ:

Bảng hệ số và lương giáo viên mầm non từ ngày 1.7.2024 ẢNH: CHINHPHU.VN

Bảng hệ số và lương giáo viên tiểu học từ ngày 1.7.2024 ẢNH: CHINHPHU.VN

Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học TP.HCM còn được hưởng chính sách đặc thù

Căn cứ các văn bản pháp lý theo quy định, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học TP.HCM được hưởng đầy đủ các chế độ lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định chung của Chính phủ, Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó, giáo viên tại TP.HCM còn được hưởng chế độ chính sách đặc thù.

Trong đó là Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16.3.2018 của HĐND TP.HCM về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, nay là Nghị quyết số 08/2023/NQ- HĐND ngày 19.9.2023 của HĐND TP.HCM về ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24.6.2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Số tiền này thường được nhận theo quý, tùy theo đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thu nhập giáo viên mầm non TP.HCM thấp nhất 5,1 triệu đồng/tháng, cao nhất 16,8 triệu đồng/tháng

Ngày 17.7.2024, Sở GD-ĐT TP.HCM có báo cáo về thực trạng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, giáo viên mầm non công lập TP.HCM còn được hỗ trợ theo các nghị quyết của HĐND thành phố như:

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 6.7.2017 của HĐND TP.HCM về chính sách thu hút giáo viên mầm non; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1.



Nghị quyết số 08/2023/NQ- HĐND ngày 19.9.2023 của HĐND TP.HCM về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24.6.2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đối với giáo viên mầm non còn được hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại TP.HCM.

Giáo viên mầm non công lập TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14.6.2014 của HĐND TP.HCM về hỗ trợ giáo dục mầm non; Nghị quyết số 01/2021/NQ- HĐND về sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 4.2 Điều 2. Theo đó, đối với cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trực tiếp giảng dạy nhóm lớp 6 - 18 tháng tuổi được hỗ trợ thêm 35% tiền lương/tháng do tính chất công việc.

Cụ thể, công thức tính lương của cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trực tiếp giảng dạy nhóm lớp 6 - 18 tháng tuổi = {Hệ số lương + (Hệ số lương + Phụ cấp chức vụ nếu có + Phụ cấp vượt khung nếu có) x 35%} x 2.340.000 đồng.

Ví dụ, một giáo viên mầm non lương bậc 1, hạng III chưa có phụ cấp thâm niên thì tổng hệ số lương = 2,1 + 35% phụ cấp ưu đãi vì chăm trẻ 6 - 18 tháng (gồm hệ số lương x 35% = 0,735) = 2,835. Tiền lương sẽ là 2,835 x 2.340.000 đồng (lương cơ sở) = 6.633.900 đồng.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, cán bộ quản lý mầm non công lập ở thành phố có tổng thu nhập cao nhất là 17.059.000 đồng/tháng, thấp nhất là 10.682.000 đồng/tháng, bình quân thu nhập là 13.870.500 đồng/tháng.

Giáo viên mầm non công lập ở TP.HCM có thu nhập cao nhất là 16.869.000 đồng/tháng, thấp nhất là 5.103.000 đồng/tháng. Thu nhập bình quân của giáo viên mầm non công lập TP.HCM là 10.986.000 đồng/tháng.