Trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11

Thu Hằng
Thu Hằng
03/10/2025 18:48 GMT+7

Sau khi tính toán, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ sẽ trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11.

Thông tin về đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể vừa được Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại Hội nghị giao ban công tác của Bộ Nội vụ ngày 3.10.

Trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11- Ảnh 1.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

ẢNH: T.KIÊN

Sớm xác định số lượng tổ chức hành chính và biên chế

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau 3 tháng vận hành, chính quyền mới đã hoạt động có nhiều tiến bộ, song vẫn bộc lộ những vướng mắc, khó khăn nhất định trong thực hiện mục tiêu "điều hành - hoàn chỉnh - thúc đẩy - kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội". Từ đó, Bộ cần tập trung tới công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xung quanh nhiệm vụ này, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức biên chế, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung đánh giá, giải quyết các vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế để ổn định cho sự phát triển mới. Đồng thời, sớm ban hành nghị định mới xác định số lượng tổ chức hành chính và biên chế trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, quy mô kinh tế - xã hội, yếu tố đặc thù.

Bộ trưởng yêu cầu tập trung quyết liệt, tích cực, đưa ra nguyên tắc chặt chẽ hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, 34 tỉnh thành để báo cáo Đảng ủy Chính phủ. Đây là nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu Bộ gấp rút hoàn thiện trước ngày 15.10 báo cáo Bộ Chính trị.

Khẩn trương căn cứ tiêu chí, cơ sở pháp lý, thực tiễn để đưa ra tiêu chuẩn xác định biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương. Đây là vấn đề cấp bách, gắn xác định biên chế với vị trí việc làm; phân loại đơn vị hành chính; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

"Chúng ta phải tính toán rất kỹ, căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng, thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ, khối lượng công việc, quy mô, tính chất từng bộ xem xét. Với cách thức làm việc hợp tác, thiện chí, trách nhiệm", Bộ trưởng lưu ý.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho đề án tiền lương, phụ cấp 

Một nhiệm vụ khác là tham mưu cho Chính phủ tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ trưởng đề nghị Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) tập trung xây dựng các dự thảo nghị quyết, thông tư với thời hạn ngày 15.10.

Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra nhiều thay đổi, Bộ trưởng yêu cầu phải tập trung cao, quyết liệt, chuẩn bị kỹ lưỡng cho đề án tiền lương, phụ cấp. Đây là nhiệm vụ lớn được Bộ Chính trị chỉ đạo. Sau khi tính toán, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng cho biết sẽ trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11.

Liên quan lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là quản lý lao động ngoài nước theo hợp đồng, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương giải quyết tất cả các vấn đề. Theo Bộ trưởng, thị trường lao động nằm trong trong ba trụ cột về kinh tế, mang ý nghĩa cốt lõi, nền tảng. Thị trường lao động của Việt Nam vẫn còn giàu tiềm năng và đủ sức để phát triển và sẽ quyết định sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

tiền lương đề án tiền lương Phụ cấp Bộ Nội vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
