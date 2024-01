Tư vấn mùa thi: Thầy giáo tiếng Anh đi 40 nước truyền cảm hứng học ĐH

Đó là anh Lê Hoàng Phong, 32 tuổi, tốt nghiệp ngành quốc tế học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhà sáng lập và giám đốc học thuật Tổ chức Giáo dục và đào tạo Your-E.



Thầy giáo Lê Hoàng Phong NVCC

Câu chuyện về hành trình của thầy giáo trẻ gây xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ về khao khát vươn lên trong cuộc sống. Lê Hoàng Phong mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc lọt lòng, anh trưởng thành từ Làng trẻ em SOS TP.HCM. Phong không ngừng nỗ lực khi vừa học ĐH, vừa đi bán vé số, bưng phở thuê, làm nhiều nghề làm thêm khác và nuôi ước mơ phải thật giỏi tiếng Anh để có thể thay đổi số phận của mình và nhiều bạn nhỏ khó khăn khác. Nhờ sự hỗ trợ, kèm cặp của một người anh trong làng SOS cho đi làm trợ lý phiên dịch các sự kiện mà từ một người biết tiếng Anh bập bõm, Phong dần cứng cáp hơn.

Anh từng là giáo viên của "Teach For Vietnam" (thuộc mạng lưới Teach For All, có mặt ở 60 quốc gia trên thế giới, nhằm cải thiện giáo dục, mở ra cơ hội phát triển cho tất cả trẻ em), dạy tiếng Anh cho trẻ em THCS ở Tây Ninh.

Phong không bao giờ cho rằng những gì mình học đã là đủ. Anh luôn tìm kiếm, chinh phục các học bổng để được đến thật nhiều quốc gia, mở mang tầm nhìn, cập nhật nhiều kiến thức mới. Đến nay anh đi đến 40 nước, 5 châu lục. Dù có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài, song Phong đều từ chối. Anh trở về VN, sáng lập Tổ chức Giáo dục và đào tạo Your-E, dạy tiếng Anh, cấp học bổng cho các HS khó khăn để có thêm nhiều bạn trẻ được bước ra ngoài thế giới rộng lớn như anh.