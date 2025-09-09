Mang 'bếp mới' đến với 200 học sinh vùng cao sau bão Yagi

Công trình xây dựng nhà bếp mới, cải tạo, mở rộng nhà ăn bán trú học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở (PTDTBT - THCS) Thành Công (xã Thành Công, Cao Bằng) có giá trị gần 700 triệu đồng. Trong đó, khu bếp mới có diện tích hơn 82 m2.

Nhà bếp mới Trường PTDTBT - THCS Thành Công hoàn thành sau 2 tháng thi công ẢNH: TUẤN MINH

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, khẳng định từ chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão, cho đến công trình bếp ăn bán trú hôm nay là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của người làm báo Thanh Niên đến thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và bà Đàm Thị Trung Thu, Phó giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Cao Bằng, thực hiện nghi thức gắn biển thông tin công trình bếp ăn bán trú cho học sinh Trường PTDTBT - THCS Thành Công ẢNH: TUẤN MINH

"Hy vọng công trình này sẽ góp phần cùng với nhà trường chăm lo tốt hơn đến đời sống của các em học sinh, tiếp thêm động lực cho các em vượt khó, vươn lên trong học tập", nhà báo Trần Việt Hưng phát biểu.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng đoàn công tác tỉnh Cao Bằng trao kinh phí, đồ dùng thiết yếu và quần áo cho học sinh Trường PTDTBT - THCS Thành Công ẢNH: TUẤN MINH

Cũng tại buổi lễ, Báo Thanh Niên đã trao kinh phí hơn 165 triệu đồng hỗ trợ Trường PTDTBT - THCS Thành Công mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, chăm lo đời sống cho học sinh.

Học sinh Trường PTDTBT - THCS Thành Công vui mừng với những món quà mới ẢNH: TUẤN MINH

Bà Đàm Thị Trung Thu, Phó giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Cao Bằng, đánh giá dự án mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, là minh chứng cho sự chung tay vì cộng đồng, là niềm tin, niềm hy vọng về một tương lai cho thầy và trò nhà trường. Công trình được hoàn thành giúp Trường PTDTBT - THCS Thành Công có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn để phục vụ tổ chức ăn bán trú cho học sinh; giúp học sinh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, góp phần cho công tác thực hiện và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Không gian bên trong khu bếp mới của Trường PTDTBT - THCS Thành Công. "Công trình nhà bếp bán trú được khánh thành hôm nay mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thầy trò chúng tôi. Không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện ăn ở cho học sinh, mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống", cô giáo Lê Thu Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT - THCS Thành Công, chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Bữa ăn đầu tiên của học sinh Trường PTDTBT - THCS Thành Công được nấu từ khu bếp mới ẢNH: TUẤN MINH

Hiện nay, Trường PTDTBT - THCS Thành Công có 8 lớp với 214 học sinh. Trong đó, có 10 học sinh khuyết tật; 4 học sinh mồ côi cha, mẹ; 150 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 53 học sinh thuộc diện hộ cận nghèo, 213 học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã có điều kiện đặc biệt khó khăn. Cơ sở vật chất của nhà trường được Nhà nước và ngành đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng từ năm 2001 đến nay một số hạng mục nhà vệ sinh học sinh, khu ký túc xá, lớp học đã hỏng, xuống cấp; còn thiếu thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại... Sau cơn bão Yagi, trường chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là khu bếp ăn bán trú xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà bị sụt lún, không đảm bảo an toàn cho việc tổ chức nấu ăn phục vụ học sinh. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất một số phòng bếp công vụ bị tốc mái, nứt tường, đồ dùng sinh hoạt của nhiều học sinh cũng bị hư hỏng.




