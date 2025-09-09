Mang 'bếp mới' đến với 200 học sinh vùng cao sau bão Yagi

Công trình xây dựng nhà bếp mới, cải tạo, mở rộng nhà ăn bán trú học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở (PTDTBT - THCS) Thành Công (xã Thành Công, Cao Bằng) có giá trị gần 700 triệu đồng. Trong đó, khu bếp mới có diện tích hơn 82 m2.
Tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, khẳng định từ chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão, cho đến công trình bếp ăn bán trú hôm nay là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của người làm báo Thanh Niên đến thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.
"Hy vọng công trình này sẽ góp phần cùng với nhà trường chăm lo tốt hơn đến đời sống của các em học sinh, tiếp thêm động lực cho các em vượt khó, vươn lên trong học tập", nhà báo Trần Việt Hưng phát biểu.
Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng đoàn công tác tỉnh Cao Bằng trao kinh phí, đồ dùng thiết yếu và quần áo cho học sinh Trường PTDTBT - THCS Thành Công
ẢNH: TUẤN MINH
Cũng tại buổi lễ, Báo Thanh Niên đã trao kinh phí hơn 165 triệu đồng hỗ trợ Trường PTDTBT - THCS Thành Công mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, chăm lo đời sống cho học sinh.
Học sinh Trường PTDTBT - THCS Thành Công vui mừng với những món quà mới
ẢNH: TUẤN MINH
Bữa ăn đầu tiên của học sinh Trường PTDTBT - THCS Thành Công được nấu từ khu bếp mới
ẢNH: TUẤN MINH
Hiện nay, Trường PTDTBT - THCS Thành Công có 8 lớp với 214 học sinh. Trong đó, có 10 học sinh khuyết tật; 4 học sinh mồ côi cha, mẹ; 150 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 53 học sinh thuộc diện hộ cận nghèo, 213 học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã có điều kiện đặc biệt khó khăn.
Cơ sở vật chất của nhà trường được Nhà nước và ngành đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng từ năm 2001 đến nay một số hạng mục nhà vệ sinh học sinh, khu ký túc xá, lớp học đã hỏng, xuống cấp; còn thiếu thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại...
Sau cơn bão Yagi, trường chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là khu bếp ăn bán trú xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà bị sụt lún, không đảm bảo an toàn cho việc tổ chức nấu ăn phục vụ học sinh. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất một số phòng bếp công vụ bị tốc mái, nứt tường, đồ dùng sinh hoạt của nhiều học sinh cũng bị hư hỏng.
Bình luận (0)