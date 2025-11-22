Gieo lại niềm tin nơi vùng núi lở

Và hơn hết chính những giáo viên (GV) âm thầm bám lớp, bám bản nơi đại ngàn là điểm tựa để ánh sáng tri thức không bao giờ tắt.

Mang hơi ấm lên vùng cao

Những ngày gần cuối tháng 11, xã vùng cao Trà Đốc (TP.Đà Nẵng) vẫn oằn mình trong chuỗi mưa dài ngày. Núi bị khoét sâu, đất đá xói lở thành từng mảng. Trên những mái nhà còn lỗ chỗ vết thương, nỗi lo của người dân dài theo con đường độc đạo dẫn vào xã. Dẫu vậy, sáng 21.11, bất chấp tiết trời mưa lạnh, người từ miền xuôi vượt hàng trăm cây số đèo dốc để đến với vùng đất này.

200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt gửi đến giáo viên và học sinh xã Trà Đốc (TP.Đà Nẵng) sau mưa bão ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đó là hành trình của đoàn công tác Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Phần mềm tiếp thị thể thao, mang theo 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt gửi đến GV và học sinh (HS), những người đang gượng dậy sau thiên tai dồn dập.

Chuyến xe rời trung tâm TP.Đà Nẵng lúc trời còn mờ sương. Càng ngược núi, mưa càng nặng hạt, bầu trời u ám như phản chiếu nỗi vất vả mà người dân nơi đây đã gánh chịu.

Trà Đốc vốn quen với mưa lũ nhưng đợt mưa lớn kéo dài lần này khiến nơi đây gần như kiệt sức. Trường học chốn an toàn hiếm hoi của lũ trẻ cũng không tránh khỏi "thương tích". Nhiều phòng học bị nước tràn vào, sách vở, dụng cụ bị hỏng nặng. Khi đoàn xe dừng trước cổng trung tâm xã, nhiều HS và thầy cô đã đứng chờ. Dù gương mặt còn rõ nét mệt mỏi sau chuỗi ngày đối mặt với sạt lở nhưng ánh mắt mỗi người vẫn ánh lên sự ấm áp lạ thường.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, trao quà cho các em học sinh ảnh: Mạnh Cường

Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng đủ đầy từ áo ấm, sữa, gạo, cá hộp, thịt hộp… đến khoản tiền mặt hỗ trợ. Từng GV, từng HS bước lên, gửi lại bằng cái cúi đầu, cái bắt tay, hay nụ cười xen nước mắt… tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động. Nhiều đứa trẻ bước lên nhận quà với dáng vẻ rụt rè nhưng ánh mắt sáng lạ. Có em đi đôi dép không cùng cặp, có em áo quần vẫn còn dính bùn. Một cô bé người Ca Dong lí nhí: "Sạt lở làm nhà con sập, sách vở bị vùi hết, nhưng các cô đã xin cho con bộ sách mới rồi!".

Nhiều GV nghẹn ngào khi nhận những phần hỗ trợ mà họ bảo là đến đúng lúc nhất, bởi sau nhiều ngày căng mình lo cho HS, khắc phục hậu quả sạt lở, họ gần như chưa có thời gian chăm lo cho chính gia đình mình. Để kịp về nhận quà hỗ trợ, nhiều người phải thức dậy từ tờ mờ sáng, đi thuyền vượt lòng hồ sông Tranh từ xã Trà Bui cũ. "Di chuyển bằng lòng hồ đã quá quen thuộc với hầu hết tụi em, nhưng đôi lúc cũng rất lo sợ. Nhưng nếu không đi thì tiếc lắm, vì quà không chỉ là vật chất, đó là sự động viên để tụi em bám bản, bám lớp, bám học trò", cô Nguyễn Thị Thanh Hậu (GV Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) rưng rưng.

Những phần quà cũng được trao đến tay các giáo viên ảnh: Mạnh Cường

Gieo lại niềm tin giữa bùn đất

Những ngày sau mưa lớn, xã Trà Đốc đang bị sạt lở bủa vây. Đường bộ từ Trà Bui cũ vào trung tâm xã bị cô lập hoàn toàn. Con đường duy nhất để tiếp tế lương thực, thực phẩm là đi bằng đường thủy. "Nhiều người nói GV vùng cao khổ, nhưng tụi em quen rồi. Học trò nghèo nhưng ngoan lắm. Hôm nay, nhận được quà từ nhà hảo tâm và Báo Thanh Niên, tụi em mừng lắm. Bởi điều chúng em nhận không chỉ là quà mà là sự động viên để tiếp tục đứng vững giữa muôn vàn khó khăn", cô Hậu tâm sự.

Cô Hồ Thị Thương (GV Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Bui) kể mỗi mùa mưa, điều lo nhất không phải là ướt hay lạnh, mà là đường sạt lở. Phụ huynh sợ, học trò sợ, thầy cô cũng sợ. Nhưng đóng cửa lớp thì lại thương lũ trẻ. Có những vụ sạt lở cuốn mất cả mảng đất phía sau phòng học, GV phải hối hả di dời bàn ghế, sách vở. Vậy mà vài ngày sau, lớp học lại sáng đèn. "Điều khiến tụi em không bỏ nghề là ánh mắt học trò, nhìn tụi nhỏ đến lớp trong cái lạnh buốt, áo ướt, quần ướt… mà thương. Trẻ em vùng này thiệt thòi nhiều lắm. Cảm ơn đoàn nhiều lắm. Có quà rồi, chiều nay lên lớp tụi nhỏ mừng lắm đây, giờ chỉ mong trời đừng mưa nữa để đường đỡ sạt!", cô Thương trải lòng.

Bà Mai Vũ Bích Thảo, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể thao, trao những phần quà cho học sinh xã Trà Đốc ảnh: Mạnh Cường

Bà Mai Vũ Bích Thảo, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH MTV Phần mềm tiếp thị thể thao, cho biết công ty luôn ưu tiên đến những nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Vì vậy, khi nghe Trà Đốc liên tiếp bị thiên tai, chúng tôi quyết định lên đường ngay. Nhưng điều khiến đoàn xúc động nhất chính là tinh thần của các thầy cô. Họ vượt lòng hồ, vượt nguy hiểm chỉ để đến lớp. Chính những con người ấy là điểm tựa cho trẻ em vùng cao. "Những phần quà này tuy giá trị không lớn nhưng hy vọng mang lại hơi ấm cho các GV cùng HS, để mọi người biết rằng tất cả chúng ta sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau dù bất cứ hoàn cảnh nào", bà Thảo chia sẻ.

Một em học sinh người Ca Dong đến nhận quà ảnh: Mạnh Cường

Ông Lê Nho Triều, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Trà Đốc, cho biết dân số địa phương trên 11.000 người, trong đó hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn. Mỗi mùa mưa lũ đến, những khó khăn ấy lại nhân lên bội phần. Mưa lũ và sạt lở những ngày qua gây thiệt hại rất nặng, hàng trăm hộ vẫn còn bị cô lập. Bởi vậy, khi thấy đoàn về trong điều kiện thời tiết mưa lớn, sạt lở bủa vây khắp nơi, chúng tôi rất trân trọng.

"Những món quà mà quý vị trao tặng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất giúp giảm bớt khó khăn mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao, giúp thầy cô và các HS thêm vững tin để tiếp tục vươn lên trong học tập và công tác", ông Triều nhấn mạnh và chia sẻ: "Trà Đốc còn nghèo, còn xa, còn nhiều gian nan, nhưng chúng tôi thấy mình không bị bỏ quên. Điều chúng tôi nhận được hôm nay không chỉ là quà, mà là sự động viên để tiếp tục đứng vững".