Bạn đọc Thanh Niên hỗ trợ 230 triệu đồng cho người dân vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk

Sáng 25.11, không khí tại vùng lũ Diên Điền (Khánh Hòa) trở nên ấm áp hơn khi đoàn từ thiện của Báo Thanh Niên và Công ty CP Yến Việt đến trao quà hỗ trợ. Những bàn tay run run của người già, nụ cười ánh lên trên gương mặt trẻ nhỏ khi nhận từng chai nước, thùng mì và phần tiền mặt… tạo nên niềm vui giản dị giữa những ngày khó khăn.

"Cảm ơn Báo Thanh Niên. Cảm ơn các anh chị đã đến giúp đỡ chúng tôi lúc khó khăn này", bà Trần Thị Bé (ở thôn Trung 1, xã Diên Điền), nói với giọng xúc động, tay ôm chặt túi quà vào lòng. Bên cạnh, những đứa trẻ háo hức mở từng hộp bánh, chai nước, những món quà tuy giản dị nhưng ý nghĩa sau những ngày mắc kẹt giữa biển nước.

Nhiều người dân xã Diên Điền vẫn chưa hết bàng hoàng trước cơn đại hồng thủy vừa tràn qua. Nước lũ dữ dội đã cuốn đi sinh mạng, tài sản và để lại những vết thương chưa dễ lành.

Tại gia đình anh Lê Ngọc Trí (xã Diên Điền), nỗi đau mất người thân vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh Trí kể, trận lũ vừa qua lên quá nhanh, mức nước tăng hơn 2 m chỉ trong một giờ khiến gia đình không kịp sơ tán. Trong đêm tối, mất điện và mất sóng điện thoại, gia đình anh hoàn toàn bị cô lập.

"Dù cố gắng phá mái ngói leo ra ngoài để thoát thân, nhưng mẹ tôi không may qua đời vì đuối nước trong dòng nước lũ hung hãn", anh Trí chia sẻ với giọng nghẹn ngào

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (76 tuổi, xã Diên Điền) may mắn hơn khi kịp thoát thân. Bà nhớ lại: "Nước vào đến nhà rồi tôi mới kịp di chuyển. Tôi thì bị bệnh chỉ nằm một chỗ, ở nhà thì cứ canh tin tức trên mạng chứ cũng không biết chạy đi đâu, chỉ có hai dì cháu tự xoay xở với nhau". May mắn, bà đã được hàng xóm kịp di chuyển sang nhà lầu gần đó khi nước bắt đầu dâng cao.

Em Lê Duy Vũ, học sinh lớp 5A Trường tiểu học Diên Điền, cầm trên tay số sách vở còn sót lại sau lũ, dù đã phơi nắng nhưng vẫn không thể sử dụng

Tại thôn Trung 1 (xã Diên Điền), anh Nguyễn Đức vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại 2 ngày mắc kẹt giữa biển nước. Anh kể, sau khi hỗ trợ đưa bà con lối xóm sơ tán lên vùng cao, nước dâng quá nhanh khiến anh không kịp trở tay, đành phải trèo lên nóc xe tải để cầm cự.

"Suốt 2 ngày ngồi trên mui xe, mấy anh em chỉ có đúng 2 gói mì tôm bẻ ra chia nhau nhấm nháp từng miếng. Khát thì ngửa mặt hứng nước mưa uống chứ xung quanh toàn nước lũ đục ngầu", anh Đức rùng mình nhớ lại. Đôi chân anh bị lở loét vì ngâm quá lâu trong dòng lũ dữ.

Tại phường Đông Hòa (Đắk Lắk), Báo Thanh Niên cũng đã trao 400 trăm suất quà là các vật phẩm thiết yếu như: cháo yến, gạo, dầu ăn, nước đóng chai các loại, sữa, thuốc men...

Anh Trần Lê Hùng Nin, chủ shop rượu Vạn Tín Nha Trang, là một trong những tình nguyện viên địa phương đồng hành cùng Báo Thanh Niên suốt 3 ngày qua. Anh chia sẻ: "Ba ngày đi trao quà, tôi thấy nhiều gia đình mất người thân, người già ngồi giữa đống đổ nát không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng điều xúc động nhất là ánh mắt họ bừng sáng khi nhận quà. Đó không chỉ là túi gạo, thùng mì, mà là tình người, sự an ủi rằng họ không đơn độc".

Các phần quà từ thiện do Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Yến Việt trao tặng gồm 80 triệu đồng tiền mặt, cùng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trị giá 150 triệu đồng như gạo, mì, nước mắm, dầu ăn, muối, đường, bột ngọt. Ngoài ra, công ty còn trao 2.000 thùng sản phẩm bao gồm cháo yến, nước suối, nước mận muối, trà lá vối và cà phê muối.

Những phần này đã đến kịp lúc, giúp người dân vùng lũ có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước khôi phục cuộc sống sau thiên tai. Đối với những gia đình như anh Trí, anh Đức hay bà Dung và nhiều người dân tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) và phường Đông Hòa (Đắk Lắk), sự hỗ trợ này không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên tinh thần quý giá trong lúc khó khăn nhất.