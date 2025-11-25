Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Liên tiếp tìm thấy vàng trong quần áo gửi vùng lũ: Người phụ nữ tìm người trả lại

Dương Lan
Dương Lan
25/11/2025 10:42 GMT+7

Trong lúc phân loại quần áo trước khi gửi bà con vùng lũ, chị Liên phát hiện có người bỏ quên vàng trong túi nên đăng tin tìm người trả lại.

Câu chuyện được chị Mỹ Liên (38 tuổi, ở Đà Nẵng) chia sẻ lên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Bên em Liên cần tìm gấp người bỏ quên túi vàng PNJ này trong túi đồ cho bà con vùng lũ. Em chỉ chụp cặp nhẫn cưới, số vàng còn lại không tiện. Nếu anh chị em nào đến nhận dạng đúng thì bên em sẽ hoàn trả lại. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp em nhé".

Liên tiếp tìm thấy vàng trong quần áo gửi vùng lũ: Người phụ nữ tìm người trả lại- Ảnh 1.

Chị Liên phát hiện vàng trong túi áo người dân gửi quyên góp vùng lũ

ẢNH: NVCC

Kèm theo đó là đoạn clip chị Liên cùng một nhóm người đang gom quần áo của người dân ủng hộ bà con vùng lũ. Trong lúc đang phân loại họ bất ngờ tìm thấy một túi đựng vàng trong túi áo nên đăng tin lên mạng xã hội tìm chủ nhân. Chị cũng chia sẻ hình ảnh của đôi nhẫn cưới được để trong túi áo.

Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ ào ạt trên các nền tảng mạng xã hội với nhiều bình luận tích cực. Bên dưới các bài chia sẻ, cư dân mạng dành mưa lời khen cho lòng tốt của chị Liên và những người có mặt ở đó cũng như hy vọng chiếc nhẫn sớm trở về với chủ nhân của mình.

Liên tiếp tìm thấy vàng trong quần áo gửi vùng lũ: Người phụ nữ tìm người trả lại- Ảnh 2.

Trong số vàng người phụ nữ để quên có cặp nhẫn cưới

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Liên cho biết sáng 24.11 chị và mọi người cùng nhau phân loại quần áo, đồ đạc trước khi gửi cho bà con vùng lũ. Nếu những bộ quần áo nào không phù hợp hoặc quá cũ, chị sẽ để lại. Trong lúc phân loại, chị phát hiện trong túi áo có đồ nên mở ra kiểm tra, bên trong có nhẫn cưới, dây chuyền, bông tai...

"Nhân tiện trang cá nhân của tôi đang được nhiều người biết đến nên tôi đăng lên tìm chủ nhân của số vàng đó. Khoảng 1 tiếng sau, chủ nhân đã liên lạc để nhận lại", chị Liên chia sẻ. Chủ nhân ngay lập tức quay lại chỗ gom đồ của chị Liên, đối chiếu bằng cách mở điện thoại có hình ảnh đầy đủ của số vàng đó. Người phụ nữ mừng rơi nước mắt, nhiệt tình cảm ơn nhóm chị Liên.

Liên tiếp tìm thấy vàng trong quần áo gửi vùng lũ: Người phụ nữ tìm người trả lại- Ảnh 3.

Chị C. (ở giữa) chủ nhân mở điện thoại cho nhóm xem hình chụp số vàng vô tình chụp trước đó

ẢNH: NVCC

"Chị ấy nói bên trong giá trị số vàng không phải hàng trăm triệu nhưng có giá trị kỷ niệm rất lớn. Nếu mất, chị không biết phải nói thế nào với gia đình. Đó không phải là vàng của chúng tôi, chủ nhân vô tình để quên nên gửi lại cho họ là điều đương nhiên", chị Liên nói.

Nhà của chủ nhân số vàng cách chỗ nhóm chị Liên gom đồ khoảng 1 km. 

Chị Liên làm kinh doanh, trong công ty có đồng nghiệp ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị ảnh hưởng do mưa lũ nên chị và mọi người đứng ra kêu gọi và sẽ gửi tặng bà con vùng lũ, động viên họ vượt qua giai đoạn này.

Trước đó, bà Hoàng Thị Triều (ở Quảng Trị) cũng phát hiện vàng trong túi quần áo của người quyên góp. Bà đã liên hệ với Công an xã Vĩnh Linh để đơn vị trả lại cho chủ nhân bỏ quên sau đó không lâu. 


