Đắk Lắk sau lũ: Quần áo mang ra đường giặt, bếp tạm dựng lên nấu bữa cơm gia đình

Ngày 24.11, trong quá trình tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân xã Sơn Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), thành viên đội thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh ghi lại những hình ảnh xúc động, phản ánh sự nhọc nhằn mà bà con vùng lũ đang phải trải qua.

Trên các tuyến đường liên thôn, hàng chục người ngồi giặt từng bộ quần áo dính đầy bùn đất. Không có nước sạch nên bà con phải dùng nước chảy từ trên cao xuống để giặt đồ.

Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ còn phải dựng bếp tạm để nấu cơm. Những viên gạch được kê vội, vài miếng gỗ khô gom được dùng để nhóm lửa.

Người dân đem quần áo ra ngoài đường giặt sau mưa lũ ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Anh Lương Vĩnh Long Nhật, thành viên đội thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh cho biết, nằm ở đầu nguồn sông Ba Hạ, xã miền núi Sơn Hòa hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp do mưa lũ. Càng đi sâu vào trong, đội của anh cảm nhận rõ nỗi khổ của bà con sau trận lũ lịch sử này ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân giặt giũ, mong sớm có đồ sử dụng sau mưa lũ ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Anh Long Nhật bày tỏ: "Nước ở khu vực đập vẫn còn rất cao, tràn lên cả đường, hầu hết bà con bị thiệt hại nặng nề. Khung cảnh bây giờ hoang tàn, chỉ mong bà con sớm vượt qua giai đoạn này, sớm có lại sự bình yên" ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Dựng tạm bếp để nấu bữa cơm đơn giản ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Tận dụng hàng rào làm chỗ phơi quần áo, mong nắng trở lại để nhanh khô ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Đồ đạc bị hư hỏng nặng, nhà cửa tan hoang ở xã Sơn Hòa ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Nước lũ rút, để lại cảnh đổ nát ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT