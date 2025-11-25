Đắk Lắk sau lũ: Quần áo mang ra đường giặt, bếp tạm dựng lên nấu bữa cơm gia đình

Nước lũ rút để lại lớp bùn đặc quánh, chưa có nước sạch nên sinh hoạt của người dân Đắk Lắk bị đảo lộn. Nhiều gia đình phải đem quần áo ra đường giặt bằng nước trời, dựng bếp tạm nấu cơm giữa đống ngổn ngang.
Ngày 24.11, trong quá trình tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân xã Sơn Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), thành viên đội thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh ghi lại những hình ảnh xúc động, phản ánh sự nhọc nhằn mà bà con vùng lũ đang phải trải qua.
Trên các tuyến đường liên thôn, hàng chục người ngồi giặt từng bộ quần áo dính đầy bùn đất. Không có nước sạch nên bà con phải dùng nước chảy từ trên cao xuống để giặt đồ.
Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ còn phải dựng bếp tạm để nấu cơm. Những viên gạch được kê vội, vài miếng gỗ khô gom được dùng để nhóm lửa.
