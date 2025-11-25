Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Đắk Lắk sau lũ: Quần áo mang ra đường giặt, bếp tạm dựng lên nấu bữa cơm gia đình

Dương Lan
Dương Lan
25/11/2025 05:30 GMT+7

Nước lũ rút để lại lớp bùn đặc quánh, chưa có nước sạch nên sinh hoạt của người dân Đắk Lắk bị đảo lộn. Nhiều gia đình phải đem quần áo ra đường giặt bằng nước trời, dựng bếp tạm nấu cơm giữa đống ngổn ngang.

Ngày 24.11, trong quá trình tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân xã Sơn Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), thành viên đội thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh ghi lại những hình ảnh xúc động, phản ánh sự nhọc nhằn mà bà con vùng lũ đang phải trải qua. 

Trên các tuyến đường liên thôn, hàng chục người ngồi giặt từng bộ quần áo dính đầy bùn đất. Không có nước sạch nên bà con phải dùng nước chảy từ trên cao xuống để giặt đồ. 

Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ còn phải dựng bếp tạm để nấu cơm. Những viên gạch được kê vội, vài miếng gỗ khô gom được dùng để nhóm lửa. 

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 1.

Người dân đem quần áo ra ngoài đường giặt sau mưa lũ

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 2.

Anh Lương Vĩnh Long Nhật, thành viên đội thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh cho biết, nằm ở đầu nguồn sông Ba Hạ, xã miền núi Sơn Hòa hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp do mưa lũ. Càng đi sâu vào trong, đội của anh cảm nhận rõ nỗi khổ của bà con sau trận lũ lịch sử này

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 3.

Người dân giặt giũ, mong sớm có đồ sử dụng sau mưa lũ

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 4.

Anh Long Nhật bày tỏ: "Nước ở khu vực đập vẫn còn rất cao, tràn lên cả đường, hầu hết bà con bị thiệt hại nặng nề. Khung cảnh bây giờ hoang tàn, chỉ mong bà con sớm vượt qua giai đoạn này, sớm có lại sự bình yên"

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 5.

Dựng tạm bếp để nấu bữa cơm đơn giản

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 6.

Tận dụng hàng rào làm chỗ phơi quần áo, mong nắng trở lại để nhanh khô

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 7.

Đồ đạc bị hư hỏng nặng, nhà cửa tan hoang ở xã Sơn Hòa

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 8.

Nước lũ rút, để lại cảnh đổ nát

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đem quần áo ra đường giặt, dựng bếp tạm nấu cơm - Ảnh 9.

Những ngày qua, thành viên đội thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh nhiệt tình giúp đỡ người dân, mong họ sớm ổn định cuộc sống, tình lại bình yên sau mưa lũ

ẢNH: LƯƠNG VĨNH LONG NHẬT

 

