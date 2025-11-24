Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Phận người màn trời chiếu đất sau lũ: Người chồng trở về, tưởng vợ con đã bị cuốn trôi

Huy Đạt - Phạm Hữu - Cao An Biên
24/11/2025 06:00 GMT+7

Lũ rút, người dân ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) vẫn ám ảnh khi thoát chết trong gang tấc. Giữa đổ nát, người dân lâm cảnh màn trời chiếu đất" không biết bắt đầu lại từ đâu.

Lũ cuốn trôi nhà, chỉ còn di ảnh cha mẹ

Chiều 23.11, khi nước lũ tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đã rút, cảnh tượng ở vùng lũ này hiện ra tan hoang, bùn ngập lối đi, nhà cửa sập đổ, đồ đạc vương vãi, những con bò chết nằm la liệt trên cánh đồng.

Ở thôn Phú Hữu, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (47 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đêm 19.11. "Nước lũ lên nhanh kinh khủng. 3 mẹ con chạy không kịp, chỉ kịp phá dỡ mấy viên ngói rồi leo lên nóc nhà ngồi suốt đêm. Tôi nghĩ đã chết rồi…".

- Ảnh 1.

Nhiều gia đình ở xã Hòa Thịnh thiệt hại nặng nề sau mưa lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

Trong bóng tối, nước cuồn cuộn ngay dưới chân, 2 đứa trẻ co ro dựa vào mẹ. Không sóng điện thoại, không biết hàng xóm còn sống hay đã bị cuốn trôi. "Tôi chỉ ôm con, chờ trời sáng…", bà Hạnh nghẹn kể.

Tại tỉnh Tây Ninh, ông Lê Quang Sinh (47 tuổi, chồng bà Hạnh) nghe tin lũ dữ ở xã Hòa Thịnh mà rụng rời. Ông Sinh bỏ dở công việc phụ hồ, chưa kịp nhận tiền công, vội bắt xe về nhà. Nhưng lũ chia cắt khắp nơi, ông Sinh bị kẹt trên cao tốc, phải vòng lên phía tây tỉnh Đắk Lắk rồi xin người dân chở bằng xe máy hướng về quê nhà ở Phú Yên cũ.

- Ảnh 2.

Nhà của ông Sinh hư hỏng nặng vì mưa lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

Mất sóng hoàn toàn, không liên lạc được với vợ con, hàng xóm, ông Sinh nghĩ vợ con bị cuốn trôi rồi… Trên một chuyến xe khách, trong lúc hoảng loạn, chiếc ba lô chứa quần áo và chút đồ đạc ông Sinh cũng bỏ lại, chỉ mong về nhà thật nhanh. Về đến nhà, ông Sinh phát hiện căn nhà 3 gian chỉ còn đống gạch đổ. Gian thờ cha mẹ cũng bị cuốn trôi, bàn thờ mất sạch. Không thấy vợ con đâu, ông ngã quỵ xuống ngay trước nền nhà còn đọng bùn. Đến khi một người cháu chạy đến báo tin "cô với tụi nhỏ còn sống", ông Sinh bật khóc.

- Ảnh 3.

Ông Sinh lau lại di ảnh của mẹ

ẢNH: HUY ĐẠT

Giờ đây, giữa đống ngổn ngang, ông Sinh cố nhặt lại di ảnh cha mẹ còn sót lại. "Mất hết rồi… nhưng còn người là còn hy vọng", ông Sinh nói. Đêm qua, cả gia đình phải ngủ tạm dưới mái hiên, trong cái lạnh giá vì đồ đạc ẩm ướt. "Tối nay tôi gửi tụi nhỏ qua nhà hàng xóm, chứ nhà sập, bếp cũng sập rồi. Sợ mái hiên sập xuống thì nguy hiểm", ông Sinh nghẹn ngào.

Bà Hạnh cho biết dành dụm được chút tiền phòng khi thiếu thốn, gạo lúa trữ để ăn cũng bị cuốn sạch theo dòng lũ. "Giờ tôi chẳng còn đồng nào, xin thức ăn từ thiện sống qua ngày, không biết làm sao để vực dậy đây", bà Hạnh thở dài.

- Ảnh 4.

Ông Sinh ngồi giữa đống đổ nát, gia đình phải ngủ tạm ở mái hiên

ẢNH: HUY ĐẠT

Những người mất trắng lâm cảnh "màn trời chiếu đất"

Cũng tại thôn Phú Hữu, ngôi nhà của anh Phạm Văn Hảo (41 tuổi) bị lũ đánh sập hoàn toàn. Vợ con anh Hảo đã về bên ngoại trú tạm. Còn anh, 3 đêm nay ngủ trong góc nhỏ dưới một góc hiên còn sót lại. "Nhà sập rồi, chỉ còn mỗi cái hiên này trú tạm. Đồ đạc thì mất hết, cái xe máy cũng bị mái ngói đè bẹp", anh Hảo nói.

- Ảnh 5.

Anh Hảo dọn dẹp lại nhà cửa sau mưa lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 6.

Nhiều đồ đạc của anh Hảo hư hỏng nặng vì mưa lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

Anh Hảo kể, những ngày qua, anh sống nhờ mì gói, nước lọc từ đoàn thiện nguyện. Chiếc tủ lạnh bị dòng nước cuốn dạt ra sân, móp méo, nằm nghiêng một góc. "Tôi nhặt lại, để tạm mấy gói mì lên đó cho khỏi dính bùn", anh Hảo nghẹn giọng.

Trong căn nền nhà ngổn ngang đổ nát, mỗi bước chân rất khó khăn, anh Hảo cố gom được vài món đồ ướt sũng lại một góc, nhưng cũng như người dân xã Hòa Thịnh, anh cũng không biết bắt đầu lại từ đâu. "Mất hết rồi, không còn gì nữa… giờ nghĩ đến vợ con mà càng đau lòng", anh Hảo nghẹn ngào.

- Ảnh 7.

Nhiều gia đình lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất"

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 8.

Anh Hảo đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh bị hư hỏng nặng sau mưa lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 9.

Sách vở của học sinh cũng không còn nguyên vẹn

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 10.

Bà Bích Hạnh (bìa phải) nhận một ít đồ ăn, nước uống từ các đội thiện nguyện

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 11.

Bà Bích Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại trận lũ ngày 19.11

ẢNH: HUY ĐẠT

 

