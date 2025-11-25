Thâu đêm chuyền tay hàng cứu trợ đến đồng bào vùng lũ miền Trung

Những ngày này, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) và Nhà văn hóa sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) luôn tấp nập lực lượng hỗ trợ tiếp nhận hàng cứu trợ.

Từ sáng sớm đến nửa đêm, dòng người nối nhau mang đến từng thùng mì, bao gạo, bộ quần áo… đến khu tiếp nhận để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hàng trăm người chuyền tay nhau từng gói hàng, chất lên xe tải để gửi cho bà con miền Trung ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ghi nhận tối 24.11, hàng trăm người thuộc lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên… vẫn miệt mài sắp xếp, phân loại, chuyền tay nhau từng gói hàng chất lên xe tải để gửi cho bà con miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ.

Sau khi tan ca làm, chị Huỳnh Phượng (26 tuổi, ở phường Tân Phú, TP.HCM) vội vã đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để phụ sắp xếp hàng hóa. Đôi tay chị thoăn thoắt chuyền hàng hóa lên chiếc xe tải.

Các tình nguyện viên phân loại từng loại hàng hóa gửi đến bà con vùng lũ ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhắc đến bà con vùng lũ, giọng chị Phượng nghẹn lại: “Xem thông tin người dân miền Trung đang oằn mình trong cơn lũ dữ, tôi thấy thương lắm. Cả đời họ chắt chiu mới dựng được một mái nhà, vậy mà chỉ sau một cơn bão, mọi thứ bị cuốn sạch. Đau đớn nhất là có những người đã không thể trở về với gia đình. Tôi chỉ mong góp một chút sức để hỗ trợ bà con trong hoàn cảnh ngặt nghèo này”.

Đang tỉ mỉ phân loại từng thùng hàng, bạn Lê Thanh Thảo (18 tuổi, sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) cho biết, những ngày qua Thảo luôn có mặt tại khu tiếp nhận từ sáng đến tối muộn để hỗ trợ sắp xếp, phân loại hàng hóa.

Từng mặt hàng được các tình nguyện viên sắp xếp, đóng thùng cẩn thận ẢNH: HOÀI NHIÊN - THÚY LIỄU

“Khi mọi người đứng san sát, chuyền tay nhau từng bao hàng lên xe, rồi cánh cửa khép lại và chiếc xe nổ máy hướng về miền Trung, khoảnh khắc ấy ai cũng vỡ òa”, Thảo nghẹn ngào nói.

Là một người con sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi - vùng đất thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Thảo rất thấu hiểu nỗi khổ mà đồng bào vùng lũ lụt đang gánh chịu.

“Khi đến đây, em cảm nhận rất rõ tinh thần đoàn kết của mọi người. Ai cũng dốc hết sức, hết lòng hướng về bà con vùng lũ. Em chỉ mong góp một phần nhỏ bé, để bà con sớm vượt qua những ngày hoạn nạn này”, Thảo bày tỏ.

Các tình nguyện viên chuyền tay nhau từng gói hàng để kịp gửi đến bà con vùng lũ ẢNH: THÚY LIỄU

Ở một góc khác, chị Hồ Thị Kim Ngân (42 tuổi, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Bình, TP.HCM) đang tỉ mỉ xếp từng bộ quần áo. Chị phân loại rõ ràng: đồ nam, đồ nữ, quần áo trẻ em… mỗi túi đều được ghi chú cẩn thận trước khi buộc lại, chuẩn bị chuyển đi.

"Tôi đến từ 3 giờ chiều và làm đến đêm mà không thấy mệt mỏi. Chưa bao giờ tôi chứng kiến đợt bão lũ nào tàn phá khủng khiếp như vậy. Tôi chỉ mong bà con mình sớm qua cơn hoạn nạn", chị Ngân nói.

Tính đến cuối ngày 23.11, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 32.418 lượt ủng hộ với số tiền lên đến hơn 244 tỉ đồng.

Tại Nhà Văn hóa sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM), hàng trăm sinh viên miệt mài sắp xếp, phân loại, khuân vác từng món hàng để gửi đến bà con vùng lũ ẢNH: NGUYỄN SỰ

Đến 8 giờ sáng 24.11, thành phố tiếp tục nhận được 29.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo và 1.376 tấn nhu yếu phẩm trị giá hơn 136,2 tỉ đồng. Về phân bổ hỗ trợ, đến nay đã chi tổng cộng 190,6 tỉ đồng và hàng hóa trị giá hơn 136,2 tỉ đồng.

Từ ngày 21.11, TP.HCM đã thiết lập 18 điểm tiếp nhận cố định cùng 14 điểm tiếp nhận tại các nhà ga tuyến metro số 1. Sáng 24.11, tổng lượng hàng cứu trợ nhận được lên đến 1.276 tấn, bao gồm nước uống, sữa, gạo, mì gói, bánh, thực phẩm đóng hộp, áo phao, chăn màn và các vật dụng chăm sóc cá nhân.

Sinh viên các trường đại học sau giờ học tập trung tại Nhà văn hóa sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) để hỗ trợ phân loại, vận chuyển hàng hóa ẢNH: NGUYỄN SỰ

Tất cả đã được vận chuyển kịp thời đến các địa phương, trong đó Khánh Hòa nhận 691 tấn, Đắk Lắk 220 tấn, Lâm Đồng 265 tấn và Gia Lai 100 tấn. Cùng với đó, 168 trụ sở MTTQ xã, phường và đặc khu cũng chủ động mở điểm tiếp nhận, huy động và đưa hàng hóa cứu trợ đến trực tiếp vùng lũ một cách nhanh nhất.

Khi thấy trời mưa, các bạn sinh viên ngay lập tức lấy các tấm bạt phủ lên hàng hóa để tránh hư hỏng ẢNH: NGUYỄN SỰ

Ngoài lực lượng chuyên môn, các đội hình tình nguyện từ TP.HCM cũng được tăng cường đến vùng lũ, gồm 150 tình nguyện viên thanh niên xung phong, 200 đoàn viên Thành đoàn và 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ rộng khắp và hiệu quả.

