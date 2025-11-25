Trao hơn 1 tỉ đồng cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh (H.Tây Hòa, Phú Yên cũ) chìm ngập trong biển nước, cô lập suốt 3 ngày ròng rã. Người dân ở đây chịu đói, chịu rét đến khi lũ rút. Chính quyền địa phương đã nỗ lực cứu hộ, tiếp tế cho dân trong lúc lũ còn cao. Sau khi lũ rút, nhiều đoàn từ thiện khắp cả nước đã về xã này cứu trợ cho bà con.

Clip xã Hòa Thịnh mênh mông nước sáng 22.11

Khi đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên vào đến xã Hòa Thịnh, lực lượng quân đội, công an đang giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường.

Đoàn đã trao các phần quà hỗ trợ bà con xã Hòa Thịnh, trong đó có thôn Phú Hữu (có 6 người thiệt mạng trong lũ). Đoàn đã trao 10 triệu đồng cho gia đình có cụ ông Nguyễn Nghiệp và cụ bà Nguyễn Thị Nhựt tử vong trong đợt lũ vừa qua. Hai cụ sống trong căn nhà cấp 4, con cháu đi làm ăn xa nên trong đợt lũ này hai cụ không kịp lánh nạn...

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trao hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt Hòa Thịnh Ảnh: ĐỨC HUY

Anh Lê Tấn Đường kể lại cha của anh bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đi làm rẫy ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nước rút, chính quyền và gia đình tìm thấy thi thể cha anh, đã tổ chức mai táng. Trong lúc lũ lên nhanh, mẹ anh là bà Bùi Thị Trường phải một mình phá nóc nhà, trèo lên mái ngói để thoát thân. Sau khi thăm hỏi, chia buồn gia đình anh Đương, đoàn đã trao 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với gia đình anh Đương.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cũng thăm hỏi, trao quà những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già ở thôn Phú Hữu. Ông Văn Bẩm là người tàn tật, nhưng may mắn được con cái chủ động đưa đến nhà cao tầng trong thôn trú tạm. Ông Bẩm nói: "Trước đây, tui đã chứng kiến lũ năm 1993, nhưng nước chỉ lên đến cửa sổ chứ đâu đến mức ngập như đợt này. Quá khủng khiếp!".

Những ngày qua, cụ bà Biện Thị Hồng được chính quyền, người dân cứu trợ hàng cứu đói. Khi nhận quà từ ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt và đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên, cụ Hồng mừng vui và cảm ơn tấm lòng của đoàn, mong những hoạt động thiện nguyện của Báo Thanh Niên ngày càng lớn mạnh, lan tỏa trong xã hội.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ gia đình cụ bà Bùi Thị Trương, có chồng tử vong trong đợt lũ này Ảnh: MINH ĐỨC

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cũng rất xúc động khi người dân nơi đây đã tặng lại thùng sữa cho đoàn để uống lấy sức đi làm từ thiện. "Một hành động đẹp mà tôi mới thấy được lần đầu trong suốt hàng chục năm cùng Báo Thanh Niên đi làm từ thiện. Chúng tôi đến đây không phải trao giá trị vật chất gì cho bà con, mà chỉ mang đến tấm lòng của người dân miền Nam gửi đến bà con vùng lũ Đắk Lắk", ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ.

Những cụ già nhận quà của đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên Ảnh: ĐỨC HUY

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ với gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ Ảnh: ĐỨC HUY