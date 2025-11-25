Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Chung tay tái thiết vùng lũ miền Trung

Trao hơn 1 tỉ đồng cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Đức Huy
Đức Huy
25/11/2025 06:20 GMT+7

Ngày 24.11, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên phối hợp với ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền (P.Phú Mỹ, TP.HCM), và quý phật tử đã đến xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, để trao 200 phần quà hỗ trợ lũ lụt cho bà con nơi đây, mỗi phần gồm 5 triệu đồng tiền mặt và một giỏ quà; tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng

Vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh (H.Tây Hòa, Phú Yên cũ) chìm ngập trong biển nước, cô lập suốt 3 ngày ròng rã. Người dân ở đây chịu đói, chịu rét đến khi lũ rút. Chính quyền địa phương đã nỗ lực cứu hộ, tiếp tế cho dân trong lúc lũ còn cao. Sau khi lũ rút, nhiều đoàn từ thiện khắp cả nước đã về xã này cứu trợ cho bà con.

Clip xã Hòa Thịnh mênh mông nước sáng 22.11

Khi đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên vào đến xã Hòa Thịnh, lực lượng quân đội, công an đang giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường.

Đoàn đã trao các phần quà hỗ trợ bà con xã Hòa Thịnh, trong đó có thôn Phú Hữu (có 6 người thiệt mạng trong lũ). Đoàn đã trao 10 triệu đồng cho gia đình có cụ ông Nguyễn Nghiệp và cụ bà Nguyễn Thị Nhựt tử vong trong đợt lũ vừa qua. Hai cụ sống trong căn nhà cấp 4, con cháu đi làm ăn xa nên trong đợt lũ này hai cụ không kịp lánh nạn...

Trao hơn 1 tỉ đồng cứu trợ người dân vùng lũ hòa Thịnh - Ảnh 1.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trao hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt Hòa Thịnh

Ảnh: ĐỨC HUY

Anh Lê Tấn Đường kể lại cha của anh bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đi làm rẫy ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nước rút, chính quyền và gia đình tìm thấy thi thể cha anh, đã tổ chức mai táng. Trong lúc lũ lên nhanh, mẹ anh là bà Bùi Thị Trường phải một mình phá nóc nhà, trèo lên mái ngói để thoát thân. Sau khi thăm hỏi, chia buồn gia đình anh Đương, đoàn đã trao 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với gia đình anh Đương.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cũng thăm hỏi, trao quà những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già ở thôn Phú Hữu. Ông Văn Bẩm là người tàn tật, nhưng may mắn được con cái chủ động đưa đến nhà cao tầng trong thôn trú tạm. Ông Bẩm nói: "Trước đây, tui đã chứng kiến lũ năm 1993, nhưng nước chỉ lên đến cửa sổ chứ đâu đến mức ngập như đợt này. Quá khủng khiếp!".

Những ngày qua, cụ bà Biện Thị Hồng được chính quyền, người dân cứu trợ hàng cứu đói. Khi nhận quà từ ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt và đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên, cụ Hồng mừng vui và cảm ơn tấm lòng của đoàn, mong những hoạt động thiện nguyện của Báo Thanh Niên ngày càng lớn mạnh, lan tỏa trong xã hội.

Trao hơn 1 tỉ đồng cứu trợ người dân vùng lũ hòa Thịnh - Ảnh 2.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ gia đình cụ bà Bùi Thị Trương, có chồng tử vong trong đợt lũ này

Ảnh: MINH ĐỨC

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cũng rất xúc động khi người dân nơi đây đã tặng lại thùng sữa cho đoàn để uống lấy sức đi làm từ thiện. "Một hành động đẹp mà tôi mới thấy được lần đầu trong suốt hàng chục năm cùng Báo Thanh Niên đi làm từ thiện. Chúng tôi đến đây không phải trao giá trị vật chất gì cho bà con, mà chỉ mang đến tấm lòng của người dân miền Nam gửi đến bà con vùng lũ Đắk Lắk", ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ.

Trao hơn 1 tỉ đồng cứu trợ người dân vùng lũ hòa Thịnh - Ảnh 3.

Những cụ già nhận quà của đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên

Ảnh: ĐỨC HUY

Trao hơn 1 tỉ đồng cứu trợ người dân vùng lũ hòa Thịnh - Ảnh 4.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ với gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ Ảnh: ĐỨC HUY

Báo Thanh Niên trao 200 triệu đồng hỗ trợ học sinh Khánh Hòa, Gia Lai

Chiều 24.11, PV Báo Thanh Niên đã đến thăm các trường học tại P.Tây Nha Trang, P.Bắc Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa), chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Báo Thanh Niên đã trao tặng mỗi trường 20 triệu đồng để hỗ trợ HS mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, giúp các em sớm có đủ điều kiện quay lại lớp.

Trao hơn 1 tỉ đồng cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng hỗ trợ Trường tiểu học Diên Phú 2 (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Cùng ngày, Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai trao quà hỗ trợ HS Trường tiểu học Âu Cơ (P.Quy Nhơn Tây) và Trường THCS Cát Chánh (xã Ngô Mây), tỉnh Gia Lai. Đoàn đã trao 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt) cho 100 HS của 2 trường (mỗi trường 50 suất). Đây đều là những HS có gia đình chịu thiệt hại nặng sau bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Toàn bộ số tiền, hàng của đợt cứu trợ do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh chuyển tặng bà con vùng lũ 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Trước đó, tại tiệc cưới của đôi trẻ Nguyễn Phan Việt Thịnh - Maria Nguyễn Kim Nhung tổ chức vừa qua tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh - cha mẹ chú rể, đã công bố quyết định tặng toàn bộ 500 triệu đồng từ tiền mừng cưới của con trai giúp người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thông qua Báo Thanh Niên.

Bá Duy - Hoàng Trọng

