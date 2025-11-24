Tang thương rốn lũ Hòa Thịnh

Sáng sớm qua, PV Thanh Niên theo chuyến trực thăng quân sự vào vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh để thả hàng cứu trợ. Từ cửa máy bay nhìn xuống, cả cánh đồng loang loáng nước trải dài đến tận chân núi. Lác đác là xác gia súc trôi nổi, bị mắc kẹt giữa những vạt nước chưa kịp rút. Bên dưới, người dân ướt sũng, chân lún sâu trong bùn, hối hả chạy ra đón từng gói nhu yếu phẩm được thả xuống. Cảnh tượng ấy, dù đã chứng kiến nhiều ngày qua, vẫn khiến bất kỳ ai cũng thấy đau nhói ở lồng ngực.

Khắp các thôn Phú Hữu, Mỹ Xuân 1, Mỹ Xuân 2, Mỹ Điền, Cảnh Tịnh, Phú Diễn…, những vết thương mà trận lũ lịch sử để lại vẫn in hằn lên từng mái nhà, từng mảnh ruộng và cả những đôi mắt đã đỏ hoe sau nhiều ngày chống chọi.

Cả nước đồng lòng hỗ trợ người dân vùng tâm lũ tái thiết cuộc sống sau những ngày đau thương ẢNH: MAI THANH HẢI

N HỮNG MẤT MÁT KHÔNG LỜI NÀO TẢ XIẾT

Đường vào Hòa Thịnh giờ như một cơ thể đầy vết xước. Ở điểm sạt lở nặng nhất, phần đất bị khoét sâu đến mức người dân phải kéo về một cánh cổng sắt cũ, dựng làm cầu tạm. Mỗi chiếc xe máy đi qua đều chòng chành; người lái phải căng người giữ thăng bằng, chỉ sơ sẩy nửa nhịp là có thể trượt xuống khoảng trũng vừa bị nước lũ cắn nham nhở.

Sau những đêm chạy lũ, người dân quay về khôi phục lại cuộc sống. Hòa Thịnh trầm mình trong âm thanh lách cách của xẻng, cuốc và những tiếng cào bùn. Mái tôn bị gió bứt, tường loang dấu nước, đồ đạc ngổn ngang…, xen lẫn vào đó là những căn nhà đang lập bàn thờ mới.

Vùng rốn lũ Hòa Thịnh sáng 23.11 ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngôi nhà của anh Phạm Văn Hảo bị nước lũ đánh sập, chiếc xe duy nhất của gia đình cũng bị mái ngói đè bẹp ẢNH: HUY ĐẠT

Tiếp cận 'rốn lũ' Hòa Xuân: Biển nước mênh mông, nhiều thôn vẫn bị cô lập

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Phú Hữu, chị Nguyễn Thị Kim Lài (31 tuổi) đón khách đến thắp nhang cho ông bà là cụ ông N.V.N (85 tuổi) và cụ bà N.T.N (79 tuổi). Giọng chị Lài run run khi kể lại khoảnh khắc ngày 19.11, khi lũ dâng quá nhanh. "Ông bà ở một mình, con cháu ở những nhà xung quanh, nhưng thời điểm lũ dâng bất ngờ, nước chảy xiết, không ai sang được. Sau đó, ông bà đã không qua khỏi. Sau khi nước rút, gia đình mới có thể an táng và lập bàn thờ cho ông bà, tổ chức tang lễ như hôm nay", chị Lài chia sẻ.

Đêm 19 rạng sáng 20.11, nước lũ tràn vào Hòa Thịnh. Nhiều gia đình chỉ kịp leo lên mái nhà, co ro chờ cứu hộ trong màn mưa trắng xóa. Trong một số ngôi nhà cao tầng, hàng chục người chen nhau trú ẩn, nghe tiếng nước cuộn dưới chân. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (47 tuổi, thôn Phú Hữu) vẫn run khi nhớ lại khoảnh khắc cùng hai con thoát chết trong gang tấc. Chồng bà, ông Lê Quang Sinh (47 tuổi), đang làm phụ hồ ở Tây Ninh. Hay tin lũ, ông lập tức tìm cách quay về. "Thấy vợ con còn sống thì mừng lắm. Nhưng nhà thì đổ rồi, gian thờ bị cuốn đi, tôi chỉ nhặt lại được hai tấm di ảnh cha mẹ", ông Sinh nói.

Anh Phạm Văn Hảo (41 tuổi) thì trắng tay hoàn toàn. Nhà bị lũ cuốn sạch, tài sản giá trị nhất là chiếc xe máy bị đè bẹp dưới đống ngói vỡ. "Giờ mất hết. Ngồi tạm dưới hiên nhà sập, ăn đồ cứu trợ, tôi không biết bắt đầu lại từ đâu", anh nói mà giọng như lạc đi.

N HỮNG BÀN TAY NÍU NGƯỜI DÂN ĐỨNG DẬY

Ngay khi nước vừa rút, lực lượng vũ trang đã có mặt ở từng thôn xóm. Những đôi chân lội bùn của bộ đội, công an, dân quân như tiếp thêm hơi ấm cho người dân. Ca nô, xuồng máy chạy không nghỉ để tiếp cận vùng cô lập; các tổ quân y và đội công tác xã hội được lập ngay trong sáng 21.11.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng đang "rải quân" khắp khu vực: "Chúng tôi khảo sát từng căn nhà bị sập, bị ngập để hỗ trợ kịp thời, đặc biệt ưu tiên dọn dẹp trường học để các cháu sớm đi học lại".

Bộ đội Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân) khẩn trương đưa nhu yếu phẩm đến bà con tại các rốn lũ ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk ẢNH: MAI THANH HẢI

Từ 18.11 đến nay, 15 bếp ăn tập thể duy trì hơn 2.000 suất ăn/ngày cho lực lượng cứu hộ và người dân. Các đoàn thiện nguyện nối nhau đổ về Hòa Thịnh. Ngày 23.11, từng chuyến hàng cứu trợ dài dằng dặc, từ mì gói, gạo, bánh, sữa đến quần áo, được phát đều cho người dân.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết toàn bộ các thôn đã được tiếp cận, những gia đình có người tử nạn đều được hỗ trợ lo hậu sự. Xã kiến nghị tỉnh sớm khôi phục hạ tầng, xử lý nguồn nước, tiêu độc khử trùng và hỗ trợ lương thực, nhất là gạo, mắm muối và thực phẩm tươi.

Đến nay, xã Hòa Thịnh ghi nhận 24 người chết và 1 người mất tích trong đợt lũ lịch sử. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Chiều 23.11, làm việc tại xã Hòa Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn yêu cầu ưu tiên ổn định đời sống người dân, khôi phục hạ tầng thiết yếu và ngăn dịch bệnh sau lũ. Tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong và huy động tổng lực dọn bùn, rác, khử trùng tại trường học và trạm y tế.

T.Ư Đoàn thành lập các đoàn công tác hỗ trợ đồng bào Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại nhiều tỉnh miền Trung, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng nguồn lực hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi, tại những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đoàn công tác sẽ tập trung vào các xã bị thiệt hại nặng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày 24 - 25.11, có 3 đoàn công tác sẽ xuất phát từ Hà Nội đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ) và Khánh Hòa. Tối qua, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên và cán bộ T.Ư Đoàn đóng gói hàng hóa để vận chuyển đi hỗ trợ bà con vùng lũ ẢNH: XUÂN TÙNG Đoàn số 1 do anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu sẽ công tác tại tỉnh Đắk Lắk. Đoàn trao tặng 1.000 túi an sinh trị giá 700 triệu đồng và 400 triệu đồng tiền mặt; tổng nguồn lực 1,1 tỉ đồng. Đoàn số 2 do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, làm trưởng đoàn, sẽ đến làm việc tại tỉnh Gia Lai trong ngày 24.11. Đoàn trao 2.000 túi an sinh trị giá 1,4 tỉ đồng cùng 200 triệu đồng tiền mặt, với tổng nguồn lực 1,6 tỉ đồng. Đoàn số 3 do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, làm trưởng đoàn đến thăm tỉnh Khánh Hòa trong 2 ngày 24 - 25.11. Đoàn trao 1.000 túi an sinh trị giá 700 triệu đồng và 200 triệu đồng tiền mặt; tổng cộng 900 triệu đồng. Toàn bộ nguồn lực gồm nhu yếu phẩm, thuốc men và tiền mặt sẽ được phối hợp với tỉnh đoàn các địa phương để trao đúng đối tượng. Các đoàn cũng sẽ thăm hỏi đội hình thanh niên tình nguyện đang trực tiếp hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Vũ Thơ