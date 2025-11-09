Ngành Y tế Gia Lai kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

Đáng chú ý, số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ổn định đời sống nhân dân.

Truyền thông - Nền tảng của ý thức cộng đồng

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch từ tuyên truyền, giám sát, tiêm chủng đến chuẩn bị hậu cần. Nhờ đó, tình hình dịch tễ được kiểm soát tốt, không để dịch bệnh bùng phát dù thời tiết diễn biến phức tạp.

Ngành Y tế Gia Lai luôn chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thuốc, vật tư phòng, chống dịch ẢNH: CDC GIA LAI

Công tác tuyên truyền được xem là "mũi nhọn" trong phòng, chống dịch. Ngành y tế đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh truyền thông ở vùng sâu, vùng xa, giúp người dân hiểu rõ và thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Từ đầu năm đến nay, ngành Y tế Gia Lai đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí thực hiện hàng trăm tin, bài, phóng sự và chuyên mục tư vấn sức khỏe; đồng thời tổ chức các chiến dịch tuyên truyền lưu động, phát thanh, sinh hoạt cộng đồng. Nhiều buổi truyền thông trực tiếp tại thôn, làng giúp nâng cao nhận thức phòng ngừa các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại và sởi.

Giám sát chặt, xử lý nhanh, dập dịch tại chỗ

Công tác giám sát dịch bệnh được duy trì thường xuyên, giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch. Trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã ghi nhận và khoanh vùng xử lý 336 ổ dịch sốt xuất huyết và 10 ổ dịch tay chân miệng, với 98% ổ dịch được xử lý đúng quy trình và đúng thời gian quy định. Nhờ vậy, tổng số ca mắc sốt xuất huyết chỉ còn hơn 2.100 ca, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2024; bệnh tay chân miệng cũng giảm còn 540 ca, thấp hơn 150 ca. Đặc biệt, toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc sốt rét trong 9 tháng đầu năm.

Các đội phản ứng nhanh tuyến cơ sở được duy trì trực 24/24. Khi phát hiện ca bệnh, lực lượng y tế xã, phường phối hợp với trung tâm y tế huyện để điều tra, phun hóa chất, thu gom rác thải, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, dập dịch ngay từ khi mới xuất hiện. Nguyên tắc "4 tại chỗ": chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ - được triển khai hiệu quả, giúp giảm thiểu thiệt hại và tránh lây lan rộng.

Tiêm chủng - Tấm khiên vững chắc của cộng đồng

Dù địa bàn rộng, giao thông khó khăn, nhưng chương trình tiêm chủng mở rộng ở Gia Lai vẫn duy trì hiệu quả. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt gần 64%; chiến dịch tiêm vắc xin sởi và uốn ván - bạch hầu cho nhóm trẻ 7 tuổi đạt 92,8%.

Chương trình tiêm chủng mở rộng ở Gia Lai được duy trì hiệu quả ẢNH: CDC GIA LAI

Ngành y tế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cao hơn nữa, coi đây là "tấm khiên" vững chắc giúp cộng đồng chủ động phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm.

Cùng với đó, tỉnh đã dự trữ đầy đủ hóa chất diệt côn trùng, thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị tuyến huyện, xã được cấp phát vắc xin, sinh phẩm, vật tư kịp thời để chủ động triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

5 giải pháp trọng tâm - Xây "lá chắn y tế" cho cộng đồng

Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, có 5 yếu tố mang tính quyết định giúp công tác phòng, chống dịch đạt kết quả cao: 1. Làm tốt công tác tuyên truyền; 2. Giám sát chủ động, thường xuyên và liên tục; 3. Tổ chức tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch; 4. Phát hiện sớm, dập tắt ổ dịch kịp thời; 5. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thuốc, vật tư phòng, chống dịch.

Việc triển khai đồng bộ 5 giải pháp này đã giúp ngành y tế Gia Lai xây dựng "lá chắn y tế" vững chắc, hướng đến mục tiêu kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn 2025 - 2026, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước biến đổi khí hậu và nguy cơ dịch bệnh gia tăng.

Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai, cho biết kết quả trên có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự chủ động của ngành y tế và đặc biệt là ý thức của người dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân Gia Lai đã thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, môi trường ẢNH: CDC GIA LAI

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về vệ sinh môi trường, tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy - nguồn lây bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, y tế cơ sở sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành và trường học để chủ động phòng, chống và khống chế dịch bệnh", ông Truyền nhấn mạnh.

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân, ngành y tế Gia Lai đang từng bước khẳng định hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng - góp phần xây dựng hình ảnh một Gia Lai an toàn, chủ động và bền vững trước mọi nguy cơ dịch bệnh.