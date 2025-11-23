Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghĩa tình Quảng Trị vào rốn lũ Phú Yên, 'người gửi vài trăm nghìn'

Bá Cường
Bá Cường
23/11/2025 12:31 GMT+7

Sáng 23.11, hành trình cứu trợ hướng về rốn lũ Phú Yên (thuộc tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục nóng lên từng giờ. Tấm lòng của người dân Quảng Trị dồn dập hướng về vùng lũ, mang theo 25 tấn hàng hóa, hơn 100 triệu đồng và cả những yêu thương.

Những nhịp đập hướng về rốn lũ Phú Yên

Từ mờ sáng, những cuộc gọi, tin nhắn liên hồi vẫn dội về chiếc điện thoại của ông Nguyễn Mậu Anh Tuấn (48 tuổi, P.Đông Hà, Quảng Trị). Chiếc xe cứu trợ của ông đang lăn bánh xuyên đêm hướng về rốn lũ Phú Yên (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), nhưng điện thoại vẫn không ngừng reo, như những nhịp đập thổn thức của người Quảng Trị thương về đồng bào đang oằn mình trong nước dữ.

Nghĩa tình Quảng Trị vào rốn lũ Phú Yên, 'người gửi vài trăm nghìn'- Ảnh 1.

Những chuyến xe cứu trợ của người Quảng Trị đang hướng về rốn lũ Phú Yên

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sáng 23.11, trên hành trình vào rốn lũ Phú Yên, PV Thanh Niên đồng hành cùng ông Tuấn và đoàn thiện nguyện 14 thành viên, bắt đầu từ Quy Nhơn (Gia Lai). Trên xe chất kín hàng cứu trợ, ông Tuấn kể rằng chỉ cần nghe tin rốn lũ Phú Yên bị ngập lụt cô lập, cả nhóm lập tức gom góp từng thùng mì, chai nước, chiếc chăn, suất lương thực… rồi xếp gọn lên những thùng xe rời Đông Hà lúc 18 giờ ngày 22.11.

"Nhờ sự kết nối của anh em, chúng tôi kêu gọi được 25 tấn hàng và hơn 100 triệu đồng tiếp sức cho bà con Phú Yên", ông Tuấn chia sẻ, giọng khàn đặc vì nhiều đêm thức trắng.

Nghĩa tình Quảng Trị vào rốn lũ Phú Yên, 'người gửi vài trăm nghìn'- Ảnh 2.

Ông Tuấn (ngồi phía trong) và các thành viên trong đoàn liên tục nghe điện thoại, nhận tin nhắn trên đường vào Phú Yên

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nghĩa tình Quảng Trị vào rốn lũ Phú Yên, 'người gửi vài trăm nghìn'- Ảnh 3.

Tấm lòng của người Quảng Trị dành cho đồng bào rốn lũ Phú Yên liên tục được đoàn của ông Tuấn cập nhật

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chỉ quãng đường hơn 130 km, PV Thanh Niên đã chứng kiến các thành viên trong đoàn liên tục nhận những cuộc điện thoại mới. 

"Dù đoàn đã lên đường, bà con Quảng Trị vẫn nhắn tin, gọi điện. Người gửi vài trăm nghìn, người góp bao gạo, thùng mì… Ai cũng muốn san sẻ với bà con Phú Yên đang ngập sâu. Hiện chúng tôi còn gom thêm được một xe hàng nữa ở Đông Hà, vài giờ nữa sẽ tiếp tục xuất phát vào rốn lũ Phú Yên", ông Tuấn cho biết.

Từ mưa lũ Quảng Trị đến rốn lũ Phú Yên

Trước khi lên đường cứu trợ rốn lũ Phú Yên, ông Tuấn vừa trải qua những ngày dài lặn lội ở miền núi Quảng Trị để tìm kiếm một nạn nhân mất tích trong lũ. Vừa tìm thấy người xấu số, ông lại tức tốc trở về, dồn hết sức cho chuyến đi lần này.

"Tôi sốt ruột lắm. Vừa mong tìm thấy nạn nhân, vừa lo bà con dưới kia không biết thế nào. Chỉ muốn vào sớm nhất để giúp phần nào khó khăn", ông bộc bạch.

Nghĩa tình Quảng Trị vào rốn lũ Phú Yên, 'người gửi vài trăm nghìn'- Ảnh 4.

Đoàn cứu trợ của ông Tuấn trước lũ lên đường đến Phú Yên

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trên những chiếc xe chất đầy hàng hóa, gương mặt ai nấy đều hằn lên sự nôn nao. Những ánh mắt rực sáng hy vọng, mong kịp mang hơi ấm của người Quảng Trị đến với bà con đang bị cô lập giữa rốn lũ Phú Yên.

Xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ) sau lũ dữ: Nhà cửa tan hoang, lòng người đau xót

Xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ) sau lũ dữ: Nhà cửa tan hoang, lòng người đau xót

Sau trận lũ lịch sử, xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) hiện ra với những mái nhà đổ sập, gạch vụn chất đầy sân và đồ đạc ngập bùn. Nỗi đau xót, bàng hoàng hằn trên gương mặt người dân.

'Rốn lũ' Hòa Xuân ở Phú Yên cũ: Nhiều nơi vẫn ngập, cần cứu trợ khẩn cấp

2.000 người đi bộ đồng hành, phường Thủ Đức góp 1 tỉ đồng hỗ trợ ngập lụt

