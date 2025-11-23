Nghĩa tình Quảng Trị vào rốn lũ Phú Yên, 'người gửi vài trăm nghìn'

Những nhịp đập hướng về rốn lũ Phú Yên

Từ mờ sáng, những cuộc gọi, tin nhắn liên hồi vẫn dội về chiếc điện thoại của ông Nguyễn Mậu Anh Tuấn (48 tuổi, P.Đông Hà, Quảng Trị). Chiếc xe cứu trợ của ông đang lăn bánh xuyên đêm hướng về rốn lũ Phú Yên (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), nhưng điện thoại vẫn không ngừng reo, như những nhịp đập thổn thức của người Quảng Trị thương về đồng bào đang oằn mình trong nước dữ.

Những chuyến xe cứu trợ của người Quảng Trị đang hướng về rốn lũ Phú Yên ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sáng 23.11, trên hành trình vào rốn lũ Phú Yên, PV Thanh Niên đồng hành cùng ông Tuấn và đoàn thiện nguyện 14 thành viên, bắt đầu từ Quy Nhơn (Gia Lai). Trên xe chất kín hàng cứu trợ, ông Tuấn kể rằng chỉ cần nghe tin rốn lũ Phú Yên bị ngập lụt cô lập, cả nhóm lập tức gom góp từng thùng mì, chai nước, chiếc chăn, suất lương thực… rồi xếp gọn lên những thùng xe rời Đông Hà lúc 18 giờ ngày 22.11.

"Nhờ sự kết nối của anh em, chúng tôi kêu gọi được 25 tấn hàng và hơn 100 triệu đồng tiếp sức cho bà con Phú Yên", ông Tuấn chia sẻ, giọng khàn đặc vì nhiều đêm thức trắng.

Ông Tuấn (ngồi phía trong) và các thành viên trong đoàn liên tục nghe điện thoại, nhận tin nhắn trên đường vào Phú Yên ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tấm lòng của người Quảng Trị dành cho đồng bào rốn lũ Phú Yên liên tục được đoàn của ông Tuấn cập nhật ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chỉ quãng đường hơn 130 km, PV Thanh Niên đã chứng kiến các thành viên trong đoàn liên tục nhận những cuộc điện thoại mới.

"Dù đoàn đã lên đường, bà con Quảng Trị vẫn nhắn tin, gọi điện. Người gửi vài trăm nghìn, người góp bao gạo, thùng mì… Ai cũng muốn san sẻ với bà con Phú Yên đang ngập sâu. Hiện chúng tôi còn gom thêm được một xe hàng nữa ở Đông Hà, vài giờ nữa sẽ tiếp tục xuất phát vào rốn lũ Phú Yên", ông Tuấn cho biết.

Từ mưa lũ Quảng Trị đến rốn lũ Phú Yên

Trước khi lên đường cứu trợ rốn lũ Phú Yên, ông Tuấn vừa trải qua những ngày dài lặn lội ở miền núi Quảng Trị để tìm kiếm một nạn nhân mất tích trong lũ. Vừa tìm thấy người xấu số, ông lại tức tốc trở về, dồn hết sức cho chuyến đi lần này.

"Tôi sốt ruột lắm. Vừa mong tìm thấy nạn nhân, vừa lo bà con dưới kia không biết thế nào. Chỉ muốn vào sớm nhất để giúp phần nào khó khăn", ông bộc bạch.

Đoàn cứu trợ của ông Tuấn trước lũ lên đường đến Phú Yên ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trên những chiếc xe chất đầy hàng hóa, gương mặt ai nấy đều hằn lên sự nôn nao. Những ánh mắt rực sáng hy vọng, mong kịp mang hơi ấm của người Quảng Trị đến với bà con đang bị cô lập giữa rốn lũ Phú Yên.