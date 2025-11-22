Tìm thấy thi thể tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tối 22.11, đại diện UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng thuộc Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị phát hiện một thi thể trôi trên sông Đakrông vào lúc khoảng 17 giờ.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, nơi vớt được thi thể ẢNH: THANH LỘC

Nhận được tin báo, chính quyền xã cử công an đến bảo vệ khu vực và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Th. (48 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị), người mất tích trong vụ xe tải bị lũ cuốn hôm 17.11. Nơi phát hiện thi thể thuộc địa phận xã Đakrông, cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 30 km.

Như Thanh Niên trước đó đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 17.11, anh Th. điều khiển xe tải chở than từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay để di chuyển về đường Hồ Chí Minh.

Khi xe đến khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay), dù có dấu hiệu cảnh báo nước lũ chảy xiết, mực nước dâng cao 50 - 60 cm, tài xế vẫn tiếp tục cho xe đi qua.

Khi đến giữa cầu, dòng nước mạnh đã cuốn trôi phần cabin xuống dưới, còn thùng xe mắc lại phía trên. Anh Th. trèo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận. Tuy nhiên, khoảng 12 giờ 25 phút, chiếc xe bất ngờ bị lật và trôi khỏi vị trí ban đầu hơn 10 m, cuốn theo tài xế xuống dòng lũ.