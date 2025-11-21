Vượt lũ dữ, sản phụ ở Quảng Trị sinh con trên xe cứu thương

Chiều 21.11, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết các y bác sĩ tại bệnh viện đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ ngay trên xe cứu thương.

Trước đó, vào ngày 19.11, chị H.T.X (trú tại thôn Cát, xã Hướng Phùng) có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, khu vực thôn Cát đang bị chia cắt do mưa lũ. Đến 3 giờ sáng nay (21.11), chị X. được người nhà cho nằm lên một chiếc võng, cột vào thanh tre và khiêng từ thôn Cát ra đến Km 27 trên tuyến QL9 đoạn đi qua xã Hướng Hiệp.

Người dân trong làng hỗ trợ khiêng chị X. vượt suối để đi bệnh viện ẢNH: B.H

"3 giờ sáng, tôi được người nhà khiêng ra, trên đường phải vượt qua một khe suối chảy xiết. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, tôi mới ra được QL9 để các y bác sĩ có thể tiếp cận hỗ trợ", chị X. kể lại.

Sau khi nhận được thông tin từ người nhà, Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa đã cử đội ngũ y tế, trang bị đầy đủ các thiết bị lên xe cứu thương để hỗ trợ sản phụ.

"Nhận được thông tin, chúng tôi đã điều động 1 xe cứu thương về Km 27 trên tuyến QL9, cách bệnh viện gần 30 km để chờ người dân đưa sản phụ vượt qua khu vực nguy hiểm. Trên xe lúc này đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và chị X. sau đó đã sinh con an toàn", ông Đức nói.

Mẹ con chị X. đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa ẢNH: B.H

Được sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ, chị X. đã sinh một cháu trai ngay trên xe cứu thương. Hiện tại, mẹ cho chị X. được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Theo UBND xã Hướng Phùng, trong thời gian qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, các khe suối có nước lũ tràn về, địa phương đã tuyên truyền, cảnh báo người dân hạn chế qua lại. Tuy nhiên, thôn Cát là địa bàn đặc biệt khó khăn, nhiều tuyến đường bị chia cắt, trường hợp của chị X. buộc phải vượt qua con suối để nhanh chóng đến được bệnh viện gần nhất.