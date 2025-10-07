Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sản phụ đẻ rơi tại nhà được bác sĩ kịp thời hỗ trợ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
07/10/2025 15:54 GMT+7

Một bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa kịp thời giúp đỡ một sản phụ đẻ rơi tại nhà.

Ngày 7.10, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết một bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời giúp sản phụ đẻ rơi tại nhà.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 55 ngày 6.10, bác sĩ Lê Hoàng Khải, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) đang chuẩn bị đi từ nhà đến bệnh viện làm việc thì nghe tiếng cầu cứu của người hàng xóm: "Bác sĩ ơi, vợ em đẻ rơi rồi".

Bác sĩ kịp thời giúp sản phụ đẻ rơi tại nhà - Ảnh 1.

Bác sĩ Lê Hoàng Khải kịp thời giúp sản phụ đẻ con rơi tại nhà

ẢNH: CTV

Lập tức, bác sĩ Khải mang cặp găng tay y tế, rồi nhanh chóng chạy qua nhà sản phụ M. (43 tuổi, ngụ đường Trần Huỳnh, P.Bạc Liêu, Cà Mau), cách nhà bác sĩ Khải khoảng 20 m. 

Tại đây, tình huống vô cùng nguy cấp: em bé trai nặng 3,1 kg gần như đẻ rơi ra ngoài, bé không thở, miệng đầy dịch ối.

Bằng kinh nghiệm và phản xạ của một bác sĩ chuyên khoa nhi, bác Khải nhanh chóng đỡ thai, làm sạch đường thở, kích thích và ủ ấm cho bé. Chỉ vài giây sau, bé cất tiếng khóc to, cả gia đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sau đó, mẹ và bé được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp tục theo dõi.

Hiện, sức khỏe mẹ và bé đều ổn định, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Khải, những tình huống đẻ rơi ngoài cơ sở y tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây nguy hiểm cho cả mẹ và trẻ sơ sinh, như: suy hô hấp, băng huyết, ngạt sau sinh, nhiễm trùng... Do đó, sản phụ cần khám thai định kỳ, theo dõi sát ngày dự sinh, sớm đến bệnh viện khi có dấu hiệu chuyển dạ để được đội ngũ y tế hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan

Kịp thời cấp cứu sản phụ đẻ rơi tại phòng trọ

Kịp thời cấp cứu sản phụ đẻ rơi tại phòng trọ

Sản phụ bất ngờ đẻ rơi tại phòng trọ may mắn được các y, bác sĩ thuộc Trung tâm y tế TP. Đồng Xoài hỗ trợ kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

Đẻ rơi cà mau Sản phụ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận