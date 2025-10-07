Sản phụ đẻ rơi tại nhà được bác sĩ kịp thời hỗ trợ

Ngày 7.10, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết một bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời giúp sản phụ đẻ rơi tại nhà.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 55 ngày 6.10, bác sĩ Lê Hoàng Khải, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) đang chuẩn bị đi từ nhà đến bệnh viện làm việc thì nghe tiếng cầu cứu của người hàng xóm: "Bác sĩ ơi, vợ em đẻ rơi rồi".

Bác sĩ Lê Hoàng Khải kịp thời giúp sản phụ đẻ con rơi tại nhà ẢNH: CTV

Lập tức, bác sĩ Khải mang cặp găng tay y tế, rồi nhanh chóng chạy qua nhà sản phụ M. (43 tuổi, ngụ đường Trần Huỳnh, P.Bạc Liêu, Cà Mau), cách nhà bác sĩ Khải khoảng 20 m.

Tại đây, tình huống vô cùng nguy cấp: em bé trai nặng 3,1 kg gần như đẻ rơi ra ngoài, bé không thở, miệng đầy dịch ối.

Bằng kinh nghiệm và phản xạ của một bác sĩ chuyên khoa nhi, bác Khải nhanh chóng đỡ thai, làm sạch đường thở, kích thích và ủ ấm cho bé. Chỉ vài giây sau, bé cất tiếng khóc to, cả gia đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sau đó, mẹ và bé được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp tục theo dõi.

Hiện, sức khỏe mẹ và bé đều ổn định, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Khải, những tình huống đẻ rơi ngoài cơ sở y tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây nguy hiểm cho cả mẹ và trẻ sơ sinh, như: suy hô hấp, băng huyết, ngạt sau sinh, nhiễm trùng... Do đó, sản phụ cần khám thai định kỳ, theo dõi sát ngày dự sinh, sớm đến bệnh viện khi có dấu hiệu chuyển dạ để được đội ngũ y tế hỗ trợ kịp thời.