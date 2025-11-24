Lãnh đạo TP.HCM trực tiếp động viên lực lượng tiếp nhận hàng cứu trợ

Trong thời gian vừa qua, nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Trước tình hình đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TP.HCM đã lập tức triển khai công tác cứu trợ quy mô lớn, thể hiện nghĩa tình và trách nhiệm của một đô thị lớn với đồng bào cả nước.

Tối 24.11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm, động viên, tặng quà cho đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ sắp xếp, bốc dỡ hàng cứu trợ để vận chuyển đến tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo MTTQ TP.HCM trao quà cho các lực lượng hỗ trợ tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng hỗ trợ gồm đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, thanh niên xung phong, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và đông đảo người dân tình nguyện đã không quản ngày đêm đóng gói và vận chuyển đúng tiến độ. Những giọt mồ hôi âm thầm lăn trên áo các tình nguyện viên cũng chính là sự tiếp nối truyền thống nghĩa tình của TP.HCM, nơi luôn sẵn sàng chia sẻ với đồng bào trong hoạn nạn.

Nhận hơn 1.200 tấn hàng cứu trợ

Tính đến cuối ngày 23.11, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 32.418 lượt ủng hộ với số tiền lên đến hơn 244 tỉ đồng.

Đến 8 giờ sáng 24.11, thành phố tiếp tục nhận được 29.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo và 1.376 tấn nhu yếu phẩm trị giá hơn 136,2 tỉ đồng. Về phân bổ hỗ trợ, đến nay đã chi tổng cộng 190,6 tỉ đồng và hàng hóa trị giá hơn 136,2 tỉ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc gửi lời cảm ơn các lực lượng hỗ trợ phân loại, sắp xếp, vận chuyển hàng hóa

Từ ngày 21.11, TP.HCM đã thiết lập 18 điểm tiếp nhận cố định cùng 14 điểm tiếp nhận tại các nhà ga tuyến metro số 1. Sáng 24.11, tổng lượng hàng cứu trợ nhận được lên đến 1.276 tấn, bao gồm nước uống, sữa, gạo, mì gói, bánh, thực phẩm đóng hộp, áo phao, chăn màn và các vật dụng chăm sóc cá nhân.

Tất cả đã được vận chuyển kịp thời đến các địa phương, trong đó Khánh Hòa nhận 691 tấn, Đắk Lắk 220 tấn, Lâm Đồng 265 tấn và Gia Lai 100 tấn. Cùng với đó, 168 trụ sở MTTQ xã, phường và đặc khu cũng chủ động mở điểm tiếp nhận, huy động và đưa hàng hóa cứu trợ đến trực tiếp vùng lũ một cách nhanh nhất.

Từ ngày 21.11, TP.HCM đã huy động tổng lực để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bên cạnh việc hỗ trợ 50 tỉ đồng, thành phố triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ cấp bách. Trong đó, 4 bếp ăn dã chiến được vận hành nhằm cung cấp 24.000 suất ăn mỗi ngày.

Thành phố còn hỗ trợ 10.000 áo phao, 10.000 túi thuốc gia đình cùng lượng lớn nhu yếu phẩm phục vụ đời sống thiết yếu. Về y tế, 30 - 50 bác sĩ được bố trí túc trực hằng ngày tại các khu vực chịu thiệt hại, sẵn sàng khám, điều trị và kiểm soát dịch bệnh sau lũ.

Tối 24.11, các lực lượng hỗ trợ và tình nguyện viên vẫn cấp tập phân loại, đưa hàng cứu trợ lên xe đi Khánh Hòa ẢNH: HOÀI NHIÊN

Về công tác hỗ trợ khắc phục hạ tầng - môi trường, TP.HCM điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 nhân lực phục vụ thu gom và xử lý rác thải, bùn đất. Ngoài ra, sáng 23.11, 200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an TP.HCM đã có mặt tại Khánh Hòa, cùng người dân dọn dẹp nhà cửa và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thành phố cũng huy động lực lượng sửa chữa 23 trường học bị hư hại, góp phần sớm ổn định việc dạy và học. Để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo và cứu hộ, TP.HCM phối hợp phục hồi 550 trạm phát sóng tại khu vực xảy ra thiên tai.

TP.HCM vì đồng bào miền Trung thân yêu

Ngoài lực lượng chuyên môn, các đội hình tình nguyện từ TP.HCM cũng được tăng cường đến vùng lũ, gồm 150 tình nguyện viên thanh niên xung phong, 200 đoàn viên Thành đoàn và 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ rộng khắp và hiệu quả.