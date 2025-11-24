Thủy điện Đồng Nai 5 phản hồi khi xã nói 'không nhận được thông báo xả lũ'

Theo đó, ông Trần Thanh Hải khẳng định: "Thủy điện Đồng Nai 5 trong thời gian vận hành luôn đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và đã thông tin, thông báo cho chính quyền địa phương người dân hạ du để nâng cao cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp.

Ông Hải cho biết các thông báo tăng, giảm lưu lượng xả tràn từ ngày 17 - 24.11, đều được đơn vị gửi đến các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai; Cục Khí tượng thủy văn; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai; chính quyền địa phương vùng hạ du (Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Tẻh, Bảo Lâm 5, Quảng Tín, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3)…

Thủy điện Đồng Nai 5 xả nước ẢNH: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5

Cũng theo ông Hải: "Những báo cáo này được gửi qua nhiều kênh thông tin gồm văn bản, email, tin nhắn trong nhóm Zalo phòng chống thiên tai các tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai và cập nhật liên tục. Do vậy việc chính quyền cấp xã phản ánh "không nhận được thông báo chính thức từ Công ty thủy điện Đồng Nai 5" cần xem xét công tác truyền đạt thông tin nội bộ của địa phương, vì thông báo được gửi đến một số cơ quan chức năng cụ thể tại tỉnh Đồng Nai".

Ông Hải cho hay từ ngày 17.11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 -TKV đã thông báo về việc tăng, giảm lưu lượng xả tràn điều tiết tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5 đến các đơn vị như trong các thông báo.

Các thông báo do Công ty thủy điện Đồng Nai 5 phát hành ẢNH: CÔNG TY CUNG CẤP

Ngày 22.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản đề nghị các thủy điện trên sông Đồng Nai vận hành thoát nước trên lưu vực và tạo dung tích phòng lũ cho hạ du.

Cũng theo ông Hải, ngày 24.11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 –TKV đã chủ động liên hệ với UBND các xã Phước Sơn và Đak Lua (tỉnh Đồng Nai), để kết nối kênh thông tin, đảm bảo công tác thông tin được kịp thời và đầy đủ đến 2 địa phương ở hạ du thuộc tỉnh Đồng Nai, kèm theo các thông báo vẫn sẽ được thông tin đến các cơ quan chức năng trước đó.

Thông tin Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 cung cấp hình ảnh chứng minh việc đã gửi thông tin đến các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai ẢNH: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 CUNG CẤP

Liên quan đến thời điểm tiếp cận các thông báo từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã Đak Lua, cho biết: Không nhận được thông báo chính thức từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả lũ như báo cáo với UBND tỉnh trước đó.

Theo đó, sáng 20.11, khi thấy nước lên cao hơn bình thường, một chuyên viên của địa phương có báo việc nhận được thông báo xả tràn của thủy điện xuống hạ du lúc 23 giờ tối 19.11. Tuy nhiên do giờ khuya, chuyên viên này không phát hiện nên sáng hôm sau mới thông tin cho lãnh đạo UBND để nắm. Các văn bản thông báo sau đó địa phương cũng không nhận được.

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 cho rằng đã gửi qua nhóm Zalo có nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai ẢNH: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5

Liên quan đến số tiền thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng báo cáo trước đó, bà Hiền cho rằng đây là số tiền ước thiệt hại ban đầu của người dân. Hiện địa phương vẫn chủ động công tác khắc phục hậu quả cho người dân; sử dụng một số máy bơm, hút bớt nước ra các vườn cây trồng của người dân nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân.

Chiến sĩ công an hỗ trợ người dân Đak Lua di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn ẢNH: C.T.V

"Trong tuần này, địa phương sẽ thành lập các tổ đi xuống từng ấp để hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại cụ thể, vì vậy con số vẫn có thể có sự thay đổi. Sau khi tổng hợp, thống kê thiệt hại, cùng các kiến nghị của người dân, UBND xã sẽ gửi báo cáo tới UBND tỉnh để có hướng hỗ trợ người dân", bà Hiền cho biết thêm.

Bà hiền cũng xác nhận việc phía Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 –TKV đã liên hệ để đảm bảo công tác phối hợp thông tin trong thời gian tới.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, từ đêm 20.11 đến chiều 22.11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa, làm mực nước sông Đồng Nai dâng nhanh, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn xã Đak Lua. Theo thống kê của địa phương, có 366 căn nhà bị ngập, trong đó có 89 căn ngập sâu từ 0,5 m đến 2,7 m; gần 400 ha cây ăn trái, hoa màu và ao cá bị ngập; 12 km đường dân sinh bị ngập; 81 chuồng trại của người dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.



