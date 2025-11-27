Bão số 15 (bão Koto) 6 lần đổi hướng, 'đi lòng vòng' trên biển 7 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 27.11, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc và 113,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa khoảng 190 km về phía bắc.

Vùng gần tâm bão số 15, sức gió mạnh nhất cấp 12, tương đương tốc độ từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Bão số 15 (bão Koto) có quỹ đạo di chuyển rất phức tạp, dự báo có 6 lần đổi hướng

ẢNH: VNDMS

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 15 (bão Koto) đã đạt cường độ mạnh nhất khi hoạt động trên Biển Đông, tốc độ đi chậm lại và sẽ tiếp tục đổi hướng di chuyển, có diễn biến rất phức tạp.

Trước đó, đêm 25.11, cơn bão Koto từ vùng biển Philippines đi vào Biển Đông, là cơn bão số 15 năm 2025. Lúc này, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc hoặc tây bắc. Sang ngày 26.11, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây nam.

Dự báo đến ngày 29.11, bão tiếp tục đổi hướng, di chuyển tây tây bắc, sau đó sang hướng tây bắc. Đến ngày 30.11, bão số 15 tiếp tục đổi hướng, di chuyển chủ yếu hướng bắc tây bắc.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi đi vào Biển Đông, nhân tố chính chi phối quỹ đạo bão số 15 là áp cao cận nhiệt đới ở vùng biển phía đông Philippines nên di chuyển ổn định theo hướng tây.

Nhưng sau đó, áp cao cận nhiệt đới này bắt đầu suy yếu, yếu tố dẫn đường cho bão số 15 sẽ yếu đi. Ngoài ra, bão càng đi về phía tây thì càng xa và không còn chịu sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới nữa, có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc.

Kêu gọi tàu, thuyền tránh xa bão số 15

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, mùa bão trên Biển Đông năm nay, nhiều cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh, từ 25 - 30 km/giờ và chỉ 2 - 3 ngày là đổ bộ đất liền, suy yếu và tan đi. Tuy nhiên, cơn bão số 15 (bão Koto) có diễn biến khá đặc biệt, càng đi vào gần đất liền thì tốc độ càng chậm lại nên thời gian ảnh hưởng sẽ kéo dài.

"Dự báo từ chiều 28.11 trở đi, bão số 15 chỉ còn di chuyển với tốc độ khoảng 5 km/giờ nên thời gian bão tồn tại, ảnh hưởng kéo dài liên tục trong nhiều ngày, không loại trừ đến 1 - 2.12, thậm chí sang ngày 3.12 vẫn còn có bão", ông Lâm nói.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng bão số 15 (bão Koto), khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng nhận định, tàu, thuyền ở vùng biển ngoài khơi, ven bờ ở Nam Trung bộ sẽ chịu tác động gió mạnh cấp 6 trở lên do hoàn lưu bão số 15 (bão Koto). Các địa phương phải kêu gọi tàu thuyền di chuyển vào bờ hoặc tránh xa vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.