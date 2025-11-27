Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'

Đê vỡ rồi chẳng dám ở nhà

Trước mưa bão, trên tuyến đê Hà Thanh, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), hàng trăm chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 573, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đang miệt mài tạo nên một nhịp điệu khẩn trương, dồn dập như bước vào một chiến dịch thực thụ.

Đoạn đê sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội 1 bị cuốn phăng 90 m trong mưa bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gương mặt những người lính rám nắng lấm tấm mồ hôi. Người hối hả xúc cát vào bao, người còng lưng chuyển cát đến chân đê, cũng có những người xúm lại bê từng mảng bê tông bị lũ đánh vỡ. Tất cả đều cuốn vào guồng chạy đua với thời gian, bởi trước mắt họ, những cơn mưa do ảnh hưởng của bão số 15 đang đến gần.

Từ ngày 18 đến 20.11, cơn lũ lịch sử đã đánh vỡ nhiều đoạn đê hạ du sông Hà Thanh, khiến hàng ngàn ngôi nhà ở xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chìm sâu trong nước. Đoạn đê sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội 1 bị cuốn phăng 90 m. Tuyến đường bê tông trên đê bị lũ đánh gãy vụn thành mảng, ngổn ngang.

Ở thôn Luật Lễ, bờ bao sông Cát cũng bị xé toạc 30 m, tạo thành một hàm vực sâu đến 5 m dưới chân bờ bao. Con đường bê tông trên bờ bao, vốn là lối đi duy nhất của dân trong thôn, đã bị lũ đánh bay.

Những người lính hối hả vác bao cát vá lại đê vỡ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khi dòng nước vượt qua được bức tường chắn ấy, nó tràn thẳng vào khu dân cư, cuốn theo mọi thứ trên đường đi. Nhiều bức tường, công trình bị xô đổ, vật nuôi, hoa màu bị cuốn trôi.

Hơn 1 tuần sau cơn lũ, bà Võ Thị Thanh (69 tuổi, thôn Luật Lễ) vẫn run giọng mỗi khi nhớ lại. Khoảng 1 giờ rạng sáng 19.11, tiếng nổ lớn đã kéo bà thức giấc. Bà bật dậy thì nước đã tràn vào nhà. Mọi người la lên vỡ bờ bao. Bà chỉ kịp trèo lên gác lửng trú tránh.

Ít phút sau, nước tiếp tục cuộn vào. Gác lửng cũng ngập, bà Thanh phải kêu cứu. Đội cứu hộ dùng ca nô vào đưa bà đi trong đêm tối đen đặc. Khi trở về, đồ đạc trong nhà ngập bùn, gần như chẳng còn thứ gì dùng được. Nước giếng nhiễm bẩn, điện chưa nối lại.

Bà Thanh chẳng dám ngủ ở nhà, đêm xuống bà cuốc bộ sang nhà người thân ngủ nhờ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bờ bao vỡ, bà Thanh chẳng dám ngủ ở nhà. Trước khi đêm xuống, bà cuốc bộ ra nhà người thân ở bên kia bờ bao xin trú tạm, đến sáng mới trở về nhà.

Không chỉ mất bờ bao, người dân Luật Lễ còn mất luôn con đường duy nhất. Từ ngày bờ bao bị khoét sâu, xe máy, ô tô không thể di chuyển. Ai cần ra ngoài đều phải lội bộ men theo bãi cát lầy nhão mà lũ bồi lên.

Như bao người dân trong thôn, bà Phạm Thị Hoa, vẫn phải đi bộ qua bãi cát mới bồi để có thể ra đường lớn, vì con đường độc đạo đã bị lũ cuốn trôi. Việc chợ búa hằng ngày, con cái đi học cũng gặp không ít khó khăn, bất cập.

"Cả tuần nay, dân trong thôn chủ yếu đi bộ. Người dân chúng tôi không có cách nào tự đắp lại bờ bao vì khối lượng quá lớn. Thấy bộ đội về làm bờ bao, người dân trong thôn mừng lắm. Những việc khổng lồ này chỉ có quân đội mới có thể làm nổi", bà Hoa nói.

Những khuôn mặt rám rắng, lấm tấm mồ hôi khi tham gia nhiệm vụ "trị thủy" ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình hình bão số 15 đang áp sát, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lập tức điều động Lữ đoàn phòng không 573 triển khai lực lượng khắc phục khẩn cấp. Từ ngày 25.11, 200 cán bộ, chiến sĩ được lệnh lên đường, trong đó 100 người trực tiếp vá 2 điểm bờ bao vỡ.

Để lấp đầy 2 điểm bờ bao vỡ cần khoảng 20.000 bao cát. Mỗi bao nặng khoảng 30 kg. Tổng khối lượng tương đương 600 tấn cát, phải được chất, xếp, buộc, đầm và cố định để tạo những bức tường chắn lũ tạm thời.

Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó chính ủy Lữ đoàn phòng không 573, cho biết đơn vị đã huy động hàng ngàn bao đất, cát để tạo chân, thành bờ bao, nhằm ngăn nước trên sông Hà Thanh, tránh tràn vào vùng dân cư. Yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành trước khi mưa bão đến gần.

Bức tường chắn lũ đã dần hình thành chỉ bằng sức người ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự kiến đến hết ngày 27.11, việc vá bờ bao tạm hoàn thành, đủ để địa phương ứng phó với những ngày mưa lớn sắp tới.

Ngoài việc gia cố lại những đoạn bờ bao bị phá hủy, lực lượng Lữ đoàn 573 còn mở lại đường tạm, san gạt bùn đất, hỗ trợ chính quyền địa phương đưa người dân trở lại nhịp sống ổn định.

Những người lính trẻ thay nhau gánh từng bao cát trên vai, có người chân ngập bùn đến mắt cá, có người chỉ kịp uống vài ngụm nước rồi quay lại công việc. Tất cả họ đều đang cố gắng hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ trị thủy để bảo vệ người dân trước những cơn bão tố.