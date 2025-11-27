Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'

Đức Nhật
Đức Nhật
27/11/2025 14:13 GMT+7

Dưới mưa gió, hàng trăm lính phòng không hối hả vác bao cát, xúc đất vá đê, chạy đua từng giờ để giữ an toàn cho người dân trước mưa bão.

Đê vỡ rồi chẳng dám ở nhà

Trước mưa bão, trên tuyến đê Hà Thanh, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), hàng trăm chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 573, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đang miệt mài tạo nên một nhịp điệu khẩn trương, dồn dập như bước vào một chiến dịch thực thụ.

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'- Ảnh 1.

Đoạn đê sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội 1 bị cuốn phăng 90 m trong mưa bão

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gương mặt những người lính rám nắng lấm tấm mồ hôi. Người hối hả xúc cát vào bao, người còng lưng chuyển cát đến chân đê, cũng có những người xúm lại bê từng mảng bê tông bị lũ đánh vỡ. Tất cả đều cuốn vào guồng chạy đua với thời gian, bởi trước mắt họ, những cơn mưa do ảnh hưởng của bão số 15 đang đến gần.

Từ ngày 18 đến 20.11, cơn lũ lịch sử đã đánh vỡ nhiều đoạn đê hạ du sông Hà Thanh, khiến hàng ngàn ngôi nhà ở xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chìm sâu trong nước. Đoạn đê sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội 1 bị cuốn phăng 90 m. Tuyến đường bê tông trên đê bị lũ đánh gãy vụn thành mảng, ngổn ngang.

Ở thôn Luật Lễ, bờ bao sông Cát cũng bị xé toạc 30 m, tạo thành một hàm vực sâu đến 5 m dưới chân bờ bao. Con đường bê tông trên bờ bao, vốn là lối đi duy nhất của dân trong thôn, đã bị lũ đánh bay.

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'- Ảnh 2.

Những người lính hối hả vác bao cát vá lại đê vỡ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khi dòng nước vượt qua được bức tường chắn ấy, nó tràn thẳng vào khu dân cư, cuốn theo mọi thứ trên đường đi. Nhiều bức tường, công trình bị xô đổ, vật nuôi, hoa màu bị cuốn trôi.

Hơn 1 tuần sau cơn lũ, bà Võ Thị Thanh (69 tuổi, thôn Luật Lễ) vẫn run giọng mỗi khi nhớ lại. Khoảng 1 giờ rạng sáng 19.11, tiếng nổ lớn đã kéo bà thức giấc. Bà bật dậy thì nước đã tràn vào nhà. Mọi người la lên vỡ bờ bao. Bà chỉ kịp trèo lên gác lửng trú tránh.

Ít phút sau, nước tiếp tục cuộn vào. Gác lửng cũng ngập, bà Thanh phải kêu cứu. Đội cứu hộ dùng ca nô vào đưa bà đi trong đêm tối đen đặc. Khi trở về, đồ đạc trong nhà ngập bùn, gần như chẳng còn thứ gì dùng được. Nước giếng nhiễm bẩn, điện chưa nối lại.

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'- Ảnh 3.

Bà Thanh chẳng dám ngủ ở nhà, đêm xuống bà cuốc bộ sang nhà người thân ngủ nhờ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bờ bao vỡ, bà Thanh chẳng dám ngủ ở nhà. Trước khi đêm xuống, bà cuốc bộ ra nhà người thân ở bên kia bờ bao xin trú tạm, đến sáng mới trở về nhà.

Không chỉ mất bờ bao, người dân Luật Lễ còn mất luôn con đường duy nhất. Từ ngày bờ bao bị khoét sâu, xe máy, ô tô không thể di chuyển. Ai cần ra ngoài đều phải lội bộ men theo bãi cát lầy nhão mà lũ bồi lên.

Để lấp đầy 2 điểm bờ bao vỡ cần khoảng 20.000 bao cát

Như bao người dân trong thôn, bà Phạm Thị Hoa, vẫn phải đi bộ qua bãi cát mới bồi để có thể ra đường lớn, vì con đường độc đạo đã bị lũ cuốn trôi. Việc chợ búa hằng ngày, con cái đi học cũng gặp không ít khó khăn, bất cập.

"Cả tuần nay, dân trong thôn chủ yếu đi bộ. Người dân chúng tôi không có cách nào tự đắp lại bờ bao vì khối lượng quá lớn. Thấy bộ đội về làm bờ bao, người dân trong thôn mừng lắm. Những việc khổng lồ này chỉ có quân đội mới có thể làm nổi", bà Hoa nói.

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'- Ảnh 4.

Những khuôn mặt rám rắng, lấm tấm mồ hôi khi tham gia nhiệm vụ "trị thủy"

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình hình bão số 15 đang áp sát, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lập tức điều động Lữ đoàn phòng không 573 triển khai lực lượng khắc phục khẩn cấp. Từ ngày 25.11, 200 cán bộ, chiến sĩ được lệnh lên đường, trong đó 100 người trực tiếp vá 2 điểm bờ bao vỡ.

Để lấp đầy 2 điểm bờ bao vỡ cần khoảng 20.000 bao cát. Mỗi bao nặng khoảng 30 kg. Tổng khối lượng tương đương 600 tấn cát, phải được chất, xếp, buộc, đầm và cố định để tạo những bức tường chắn lũ tạm thời.

Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó chính ủy Lữ đoàn phòng không 573, cho biết đơn vị đã huy động hàng ngàn bao đất, cát để tạo chân, thành bờ bao, nhằm ngăn nước trên sông Hà Thanh, tránh tràn vào vùng dân cư. Yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành trước khi mưa bão đến gần.

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'- Ảnh 5.

Bức tường chắn lũ đã dần hình thành chỉ bằng sức người

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự kiến đến hết ngày 27.11, việc vá bờ bao tạm hoàn thành, đủ để địa phương ứng phó với những ngày mưa lớn sắp tới.

Ngoài việc gia cố lại những đoạn bờ bao bị phá hủy, lực lượng Lữ đoàn 573 còn mở lại đường tạm, san gạt bùn đất, hỗ trợ chính quyền địa phương đưa người dân trở lại nhịp sống ổn định. 

Những người lính trẻ thay nhau gánh từng bao cát trên vai, có người chân ngập bùn đến mắt cá, có người chỉ kịp uống vài ngụm nước rồi quay lại công việc. Tất cả họ đều đang cố gắng hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ trị thủy để bảo vệ người dân trước những cơn bão tố.

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'- Ảnh 6.

Tất cả đều đang cố gắng hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ trị thủy để bảo vệ người dân trước những cơn bão tố

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tin liên quan

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em

Ngập lụt ở Khánh Hòa rất nặng nề, lực lượng cứu hộ và người dân đang gấp rút tiếp tế, cứu người già, trẻ em ra khỏi rốn ngập.

Bộ đội dựng lại nhịp sống cho người dân Gia Lai

Bộ đội, công an lăn xả cứu dân ngập lụt lịch sử, lay động lòng bao người

Khám phá thêm chủ đề

mưa bão vỡ đê Mưa lũ bão số 15 Gia Lai Sông Hà Thanh Bộ Tư lệnh Quân khu 5 Quân khu 5 Bộ Quốc phòng bờ bao người dân Lũ Cuốn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận