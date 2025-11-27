Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xây nhà cho dân sau mưa bão: Mặt trận Gia Lai chung tay vì 56 hộ dân

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/11/2025 12:53 GMT+7

Chương trình hỗ trợ xây nhà cho dân sau mưa bão đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai khẩn trương, với mục tiêu giúp 56 hộ có nhà sập sớm ổn định cuộc sống, kịp đón tết trong mái nhà mới.

Ngày 27.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ I (diễn ra ngày 3 - 4.12), chương trình hỗ trợ xây nhà cho dân sau mưa bão được tập trung thực hiện khẩn trương.

Ông Siu Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, cho biết Mặt trận tỉnh đang hỗ trợ xây dựng 56 căn nhà cho các hộ có nhà sập do bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng, giải ngân theo hai đợt để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Theo đó, sau khi chính quyền cấp xã, phường có hồ sơ đề xuất, sẽ giải ngân 50 % tiền hỗ trợ; khi căn nhà hoàn thành, nghiệm thu sẽ giải ngân tiếp 50 % còn lại.

Xây nhà cho dân sau mưa bão: Mặt trận Gia Lai chung tay vì 56 hộ dân - Ảnh 1.

Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân khắc phục hậu quả mưa bão qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

ẢNH: MẶT TRẬN GIA LAI

"Việc hỗ trợ xây nhà sau mưa bão phải triển khai ngay, đúng tiến độ để bà con có nơi ở trước tết. Ngoài nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng, hệ thống Mặt trận còn huy động ngày công và kêu gọi thêm nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu để hỗ trợ bà con", ông Siu Trung nhấn mạnh.

Năm 2025, hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xây mới và sửa chữa 12.520 căn nhà (trong đó xây mới 9.106 căn và sửa chữa 3.414 căn), tổng kinh phí hơn 807 tỉ đồng, góp phần cải thiện chỗ ở bền vững cho người dân.

Song song với hỗ trợ xây nhà cho dân, Mặt trận các cấp còn vận động hơn 65 tỉ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo", xây mới 792 căn nhà "Đại đoàn kết", sửa chữa 76 căn, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh và tặng quà tết. Các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cũng được triển khai rộng rãi, từ đóng góp 819 triệu đồng xây nhà cho hộ nghèo Điện Biên đến kêu gọi hơn 72,5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị bão số 3…

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) sẽ diễn ra từ ngày 3 - 4.12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (P.Quy Nhơn), với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức và 100 khách mời.

Đại hội thảo luận chủ đề: "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước".

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó mỗi năm vận động tối thiểu 400 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; riêng Quỹ "Vì người nghèo" phấn đấu đạt 150 tỉ đồng, qua đó mở rộng nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng khó khăn.


