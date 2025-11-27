Cùng người dân vùng lũ dựng lại nhà kịp đón tết

N HỮNG VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN

Sáng 26.11, tại Gia Lai, Bộ Công an phối hợp chính quyền địa phương khởi công những căn nhà đầu tiên cho người dân bị sập nhà sau mưa bão. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết sẽ huy động tối đa nhân lực và phương tiện nhằm hoàn thành trước ngày 20.12 để bà con được đón năm mới trong ngôi nhà kiên cố.

Bà Võ Thị Danh xúc động kể về hoàn cảnh của gia đình ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong danh sách hỗ trợ có gia đình bà Võ Thị Danh (thôn Hải Bắc, P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai; thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ). Bà Danh cho biết căn nhà cũ, nơi ba mẹ con nương tựa lúc chồng đi biển dài ngày, đã sập hoàn toàn trong bão. "Sang nhà hàng xóm xin ở tạm, bà con thương lắm, mà mình cũng ngại. Giờ nghe được hỗ trợ xây nhà mới, lại nói xong trước tết…, mừng lắm. Thật sự biết ơn", bà nói.

Tại xã Tuy Phước Đông (thuộc H.Tuy Phước, Bình Định cũ), ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết địa phương đang hướng dẫn người dân làm hồ sơ nhận hỗ trợ. "Dân làm tới đâu, địa phương ứng tới đó. Một số hộ đã bắt đầu dựng lại nhà, nhưng vài khu vực còn ngập nên chưa thể triển khai", ông cho hay. Cũng theo ông Nam, xã Tuy Phước Đông đã thống nhất giải ngân theo tiến độ thi công và khuyến cáo bà con xây nhà có gác lửng để tránh lũ, đồng thời vận động thêm nguồn lực xã hội hóa vì "60 triệu chỉ là hỗ trợ ban đầu, muốn nhà vững phải có thêm sự chung tay".

Ở xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông), bà Nguyễn Thị Chưa (74 tuổi) đang mong ngày khởi công căn nhà mới. Căn nhà hơn 30 năm tuổi của bà bị gió giật sập trong đêm bão số 13. Sống một mình, con cái đi làm ăn xa, bà chỉ kịp ôm vài bộ quần áo chạy sang hàng xóm ngủ nhờ. "Già rồi, đâu còn sức mà dựng nhà. Giờ nhà nước hỗ trợ, mấy đứa con góp thêm, chắc cũng đủ cất căn nhỏ để ở tuổi già", bà Chưa nói.

K HOẢN HỖ TRỢ CÓ Ý NGHĨA LỚN NHƯNG VẪN PHẢI GÓP THÊM

Tại Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Trinh (45 tuổi, thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân; thuộc TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ) vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Căn nhà 15 năm tuổi, trị giá hơn 100 triệu đồng, tài sản lớn nhất của gia đình buôn bán nhỏ ở chợ cá, bị cuốn trôi trong đêm 19.11. Chiều 26.11, đứng giữa nền đất trống, bà thở dài: "Nâng nền lên 1 m đã hơn 100 triệu đồng, vật liệu lại đắt. Được hỗ trợ 60 triệu, chắc chỉ dựng được nhà cơ bản, muốn nhà tránh bão lũ về sau, phải góp thêm".

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Trinh (ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân) bị đổ sập sau cơn lũ đêm 19.11 ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Gia đình anh Huỳnh Phúc (40 tuổi, thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân) cũng rơi vào cảnh trắng tay. Là thợ hồ, anh tính toán: "Nền 70 m², xây đơn giản cũng hơn 200 triệu đồng. Bão rồi lũ liên tục, vật liệu lúc có lúc không, giá lại tăng. Muốn xây nhà lại khó lắm, phải vay mượn anh em. Công cán chắc nhờ họ hàng giúp rồi trả lại dần".

Anh Huỳnh Phúc (thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân) dự kiến xây mới phải mất hơn 200 triệu đồng ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tại Khánh Hòa, nhiều người dân cho rằng khoản hỗ trợ 60 triệu đồng không đủ để xây nhà cấp 4 hoàn chỉnh, nhưng là phao cứu sinh lúc khó khăn. Một nhà thầu tại Nha Trang nhận xét: "Số tiền đó đủ để dựng một căn cơ bản, còn hoàn thiện phải thêm vào".

B AO GIỜ DÂN ĐƯỢC NHẬN TIỀN ?

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã thống kê 105 nhà sập hoàn toàn, 909 nhà hư hỏng do mưa lũ. Tỉnh ban hành mức hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà đổ, sập hoàn toàn; 30 triệu cho nhà hư hỏng nặng; hỗ trợ 1 triệu đồng/người và học sinh nhận 500.000 đồng để mua sách vở, 300.000 đồng mua đồng phục.

Bà Nguyễn Thị Chưa hy vọng sẽ có nhà ở trước tết ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chiều 26.11, lãnh đạo P.Tây Nha Trang cho biết đã chi trả tiền hỗ trợ đời sống và đang hoàn thiện hồ sơ cho các hộ có nhà sập. "Khoảng 20 căn trên địa bàn bị đổ sập. Quy trình đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng từng căn, phải có biên bản xác nhận rồi mới trình tỉnh để giải ngân", lãnh đạo phường nói.

Còn ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: "Hồ sơ từ cơ sở gửi lên đến đâu, chúng tôi cấp ngân sách đến đó. Mục tiêu là giúp bà con có chỗ ở sớm nhất".

Tại Gia Lai, bão số 13 làm sập 1.086 nhà, khiến hơn 8.000 nhà hư hỏng 50 - 70% và hơn 48.000 nhà thiệt hại dưới 50%. Đợt lũ sau đó tiếp tục gây sập 103 nhà. Tỉnh quy định hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn, 5 triệu đồng cho nhà tốc mái, 2 triệu đồng cho nhà hư hỏng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành sửa chữa nhà tạm trước 28.11.2025 và hoàn thành xây mới, tái định cư cho các hộ bị sập, hư hỏng nặng trước 31.1.2026.

Sau các đợt mưa bão, nhiều gia đình ở Đắk Lắk bị mất nhà, cần được hỗ trợ để xây dựng lại ẢNH: HUY ĐẠT

Hiện các địa phương giải ngân ngay cho những hộ có nhà sập hoàn toàn khi hồ sơ được xã, phường chuyển lên. Riêng các hộ nằm trong vùng triều cường, sạt lở hoặc khu vực được xác định nguy hiểm, tỉnh sẽ bố trí tái định cư an toàn nên được xem xét theo kế hoạch tái định cư trước khi giải ngân.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương dự kiến xây các khu tái định cư an toàn cho vùng ven biển, vùng triều cường và khu vực có nguy cơ sạt lở. Riêng những vùng hợp lưu như Tuy Phước, nơi "dân sống chung với lũ", tỉnh sẽ xây nhà tránh lũ và các công trình lưỡng dụng để sơ tán dân kịp thời.

Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai khởi công xây nhà cho người dân bị sập nhà do mưa bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại Đắk Lắk, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã ban hành mức hỗ trợ riêng từ nguồn đóng góp tự nguyện: 60 triệu đồng cho nhà sập, đổ, trôi hoàn toàn; 10 triệu đồng cho nhà tốc mái hoàn toàn; 5 triệu đồng cho nhà tốc mái trên 50%... "Chúng tôi đang chờ địa phương tổng hợp báo cáo. Khi nhận đủ, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chuyển kinh phí ngay", ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk, cho biết.

Ngày 25.11, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ của T.Ư và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại. Đồng thời, huy động lực lượng quân đội, công an… hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30.11.2025; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31.1.2026.