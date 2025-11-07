Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhiều người nghi thiệt mạng trong vụ sập nhà máy điện cũ Hàn Quốc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/11/2025 11:12 GMT+7

Cơ quan chức năng Hàn Quốc ngày 7.11 thông tin về thương vong về vụ tháp cao 60 m đổ sập trong quá trình tháo dỡ, tại một nhà máy nhiệt điện ngừng hoạt động ở thành phố Ulsan.

Yonhap ngày 7.11 dẫn lời các quan chức cứu hộ cho hay 1 công nhân thiệt mạng, 4 người khác được cho là đã tử vong khi được phát hiện mắc kẹt dưới đống đổ nát ở nhà máy điện, ngoài ra còn 2 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, có 9 người mắc kẹt và lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 2 người. Đến sáng 7.11, giới chức xác nhận 1 người tử vong. Ông Kim Jeong-sik, quan chức Sở Cứu hỏa Ulsan, cho biết phát hiện 4 nạn nhân khác, nhưng họ mắc kẹt sâu trong đống đổ nát và không có nhiều hy vọng qua khỏi.

Nhiều người nghi thiệt mạng trong vụ sập nhà máy điện cũ Hàn Quốc- Ảnh 1.

Hiện trường ngày 7.11 vụ sập tháp ở nhà máy điện cũ tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc

ẢNH: AP

Hơn 340 nhân viên cứu hộ và hàng chục phương tiện đã được triển khai đến hiện trường để tìm kiếm và cứu nạn, cùng với chó nghiệp vụ và nhiều thiết bị hỗ trợ phát hiện nạn nhân.

“Hiện tại, hiện trường cứu hộ được bao phủ bởi một lượng lớn amiăng và sợi thủy tinh, ngoài ra không gian rất chật chội, buộc các lực lượng phải dùng tay dời đất đá để tiếp tục công tác cứu hộ”, AP dẫn lời ông Kim nói. Việc tiếp xúc với amiăng và sợi thủy tinh có thể tiềm ẩn nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ thị huy động nhân lực và trang thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhà máy điện ở Ulsan nói trên đã dừng hoạt động từ năm 2021 sau 40 năm vận hành. Theo giới chức, tháp nồi hơi - một trong 3 tháp tại nhà máy - đã yếu đi trong quá trình chuẩn bị tháo dỡ. Tòa tháp cao 60 m và được cho là đang trong quá trình tháo dỡ bằng thuốc nổ. Những người mắc kẹt nhiều khả năng đều là nhân viên của một nhà thầu phụ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
