Nhiều người nghi thiệt mạng trong vụ sập nhà máy điện cũ Hàn Quốc

Yonhap ngày 7.11 dẫn lời các quan chức cứu hộ cho hay 1 công nhân thiệt mạng, 4 người khác được cho là đã tử vong khi được phát hiện mắc kẹt dưới đống đổ nát ở nhà máy điện, ngoài ra còn 2 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, có 9 người mắc kẹt và lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 2 người. Đến sáng 7.11, giới chức xác nhận 1 người tử vong. Ông Kim Jeong-sik, quan chức Sở Cứu hỏa Ulsan, cho biết phát hiện 4 nạn nhân khác, nhưng họ mắc kẹt sâu trong đống đổ nát và không có nhiều hy vọng qua khỏi.

Hiện trường ngày 7.11 vụ sập tháp ở nhà máy điện cũ tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc ẢNH: AP

Hơn 340 nhân viên cứu hộ và hàng chục phương tiện đã được triển khai đến hiện trường để tìm kiếm và cứu nạn, cùng với chó nghiệp vụ và nhiều thiết bị hỗ trợ phát hiện nạn nhân.

“Hiện tại, hiện trường cứu hộ được bao phủ bởi một lượng lớn amiăng và sợi thủy tinh, ngoài ra không gian rất chật chội, buộc các lực lượng phải dùng tay dời đất đá để tiếp tục công tác cứu hộ”, AP dẫn lời ông Kim nói. Việc tiếp xúc với amiăng và sợi thủy tinh có thể tiềm ẩn nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ thị huy động nhân lực và trang thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhà máy điện ở Ulsan nói trên đã dừng hoạt động từ năm 2021 sau 40 năm vận hành. Theo giới chức, tháp nồi hơi - một trong 3 tháp tại nhà máy - đã yếu đi trong quá trình chuẩn bị tháo dỡ. Tòa tháp cao 60 m và được cho là đang trong quá trình tháo dỡ bằng thuốc nổ. Những người mắc kẹt nhiều khả năng đều là nhân viên của một nhà thầu phụ.