59 người mất tích 'không còn dấu hiệu sống' trong vụ sập trường tại Indonesia

Ngôi trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny tại huyện Sidoarjo, tỉnh Đông Java bị sập vào hôm 29.9 khi các học sinh đang cầu nguyện. Sau vài ngày cứu hộ, còn 59 người mất tích và được cho là còn dưới đống đổ nát trong khi ít nhất 5 người được xác nhận thiệt mạng, theo các quan chức Indonesia.

Đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong ngày 2.10 tại hiện trường ngôi trường nội trú Hồi giáo tại Sidoarjo, tỉnh Đông Java (Indonesia) bị sập ẢNH: REUTERS

Ông Suharyanto, Giám đốc Cơ quan Giảm thiểu thảm họa quốc gia (BNPB) ngày 2.10 nói với AFP rằng đã sử dụng thiết bị công nghệ cao để dò tìm nhưng không còn dấu hiệu sống nào. Như nhiều người Indonesia, tên của ông Suharyanto chỉ có một từ.

Trong khi đó, nhiều gia đình của những người mất tích vẫn mỏi mòn chờ đợi một phép màu. Hôm 1.10, đội cứu hộ đưa 5 người sống sót ra khỏi đống đổ nát nhưng đến nay chưa có thêm trường hợp nào.

Máy bay không người lái cảm biến nhiệt được sử dụng để định vị người sống sót cũng như thi thể nhưng thời gian vàng 72 giờ đã qua đi.

Đội cứu hộ làm việc trong ngày 1.10 ẢNH: AP

Ngày 2.10, các gia đình đồng ý cho lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị hạng nặng để tìm kiếm dù có rủi ro gây sập. Ông Mohammad Syafii, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ quốc gia (Basarnas) cho biết để đến được địa điểm của các nạn nhân, đội cứu hộ phải đào một đường hầm, chấp nhận rủi ro gây mất ổn định đống đổ nát. Do các cột bê tông chắn mọi lối, đường kính đường hầm chỉ có kích thước khoảng 60 cm.

Hoạt động tìm kiếm còn bị gián đoạn một vài thời điểm do ảnh hưởng bởi trận động đất vào tối 30.9, rạng sáng 1.10.

Xe tải được đưa đến để chở đống đổ nát đi trong ngày 2.10 ẢNH: AP

Các nhà điều tra vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ sập trường nhưng các chuyên gia nói rằng dấu hiệu ban đầu cho thấy do công trình được xây dựng không đảm bảo chất lượng.

BNPB cho biết tòa nhà bị sập sau khi các trụ móng không còn chống đỡ nổi sức nặng của công trình mới xây trên tầng 4 của ngôi trường.