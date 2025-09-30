Indonesia chạy đua cứu hộ 38 người bị mắc kẹt do sập trường học

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ việc ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 30.9 dẫn lời các quan chức Indonesia cho hay lực lượng cứu hộ đang chạy đua tìm kiếm 38 người có thể đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, sau khi một trường nội trú Hồi giáo tại tỉnh Đông Java bị sập trong giờ cầu nguyện.

Ba người được xác nhận đã thiệt mạng và 99 người khác sống sót trong vụ sập xảy ra hôm 29.9 tại Trường nội trú Al Khoziny ở Sidoarjo, một thị trấn cách Jakarta khoảng 780 km về phía đông, theo ông Mohammad Syafii, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia.

Người phát ngôn cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia Abdul Muhari cho biết tòa nhà không ổn định đã sập trong quá trình xây dựng. "Sự việc bất ngờ này khiến vật liệu xây dựng rơi xuống, đè lên hàng chục học sinh và công nhân", ông cho biết.

Ông Syafii cho biết lực lượng cứu hộ đang sử dụng máy xúc, cần cẩu và các thiết bị hạng nặng khác để di chuyển đống đổ nát.

Quan chức tìm kiếm và cứu nạn địa phương Nanang Sigit cho hay còn 38 người mất tích và nhà chức trách đang thận trọng trước lo ngại việc tìm kiếm có thể khiến phần công trình còn lại sập xuống. Ông Abdul cho biết gần 80 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Người thân của các nạn nhân đau buồn và lo lắng chờ thông tin ẢNH: REUTERS

Hình ảnh video từ kênh tin tức KompasTV cho thấy thân nhân của các học sinh tập trung quanh một tấm bảng trắng để xem danh sách những người sống sót.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai cho biết nền móng của tòa nhà dường như không thể chịu nổi sức nặng của phần xây dựng trên tầng 4.

Người trông coi trường Al Khoziny, ông Abdus Salam Mujib, cho biết công việc xây dựng đã kết thúc trước giờ cầu nguyện, nhưng nền móng không thể chịu nổi công trình.

Lực lượng cứu hộ đã đưa ô xy và nước vào cho các học sinh bị mắc kẹt trong đống bê tông đổ nát.

Nhân viên cứu hộ, cảnh sát và binh sĩ xuyên đêm đào bới đã kéo ra được 8 người sống sót trong tình trạng yếu và bị thương. Lực lượng cứu hộ cũng nhìn thấy thêm nhiều thi thể, cho thấy số người thiệt mạng có khả năng sẽ tăng lên, theo Đài CNA.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ sập trường học nêu trên.