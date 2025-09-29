Hàng ngàn người ngộ độc sau các bữa ăn miễn phí, Tổng thống Indonesia nói gì?

Chính phủ Indonesia từ đầu năm triển khai chương trình cung cấp suất ăn miễn phí cho người dân, đặc biệt là nhằm ngăn tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, và tính đến nay đã có khoảng 31 triệu lượt người được hỗ trợ. Tuy nhiên, số ca ngộ độc thực phẩm sau khi ăn những suất ăn này đã tăng trong thời gian gần đây, gây ra lo ngại.

Một học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn suất ăn miễn phí được đưa đến cơ sở y tế tại thành phố Bandung, tỉnh Tây Java hôm 25.9 ẢNH: REUTERS

Mạng lưới theo dõi giáo dục Indonesia (JPPI) cho biết tính đến ngày 28.9, có khoảng 8.649 trẻ em bị ngộ độc, trong khi Bộ Y tế đưa ra số liệu là hơn 5.200 người, tính đến giữa tháng 9.

Nhiều trường hợp học sinh bị ngộ độc, buồn nôn, co giật và mất ý thức phải nhập viện sau khi ăn đồ ăn được cấp phát, theo tờ The Jakarta Post. Số ca ngộ độc tăng nhanh khi bắt đầu khai giảng năm học mới vào tháng 8. Hầu hết người được nhận suất ăn là học sinh, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú.

"Đúng là có những thiếu sót, ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi đã đếm toàn bộ bữa ăn được phục vụ, sai lệch, thiếu hụt hay sơ sót chỉ chiếm 0,00017%", Tổng thống Prabowo Subianto nói tại một sự kiện chính trị ngày 29.9, theo Reuters.

Ông Prabowo cho biết chương trình đã cải thiện dinh dưỡng cho nhiều trẻ em, tạo công ăn việc làm và giúp cho nông dân, ngư dân có cơ hội bán sản phẩm.

"Điều này không đồng nghĩa chúng ta đã hài lòng. Nhưng tôi nghĩ rằng chưa bao giờ trong lịch sử thế giới, một nỗ lực lớn như thế này của con người từng được thực hiện. Brazil từng mất 11 năm để đạt được con số 40 triệu người nhận hỗ trợ", ông Prabowo nói.

Sau cuộc họp nội các vào cuối tuần qua để ngăn chặn ngộ độc thực phẩm, nhà lãnh đạo ra lệnh các bếp ăn phải kiểm tra chất lượng thực phẩm bằng thiết bị kiểm tra nhanh, phải vệ sinh, tiệt trùng khay thực phẩm, lọc nước và lắp camera giám sát kết nối với hệ thống của chính phủ.

Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia đã cho đóng cửa 40 bếp ăn không đạt tiêu chuẩn trong tổng số 9.000 bếp. Indonesia đã dành ra ngân sách 335.000 tỉ rupiah (20 tỉ USD) cho chương trình này vào năm sau, gấp 3 mức chi ước tính cho năm 2025.