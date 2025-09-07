Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quốc hội Indonesia nhượng bộ, biểu tình dần hạ nhiệt

Vi Trân
Vi Trân
07/09/2025 05:08 GMT+7

Tờ Jakarta Globe ngày 6.9 đưa tin Hạ viện Indonesia đã đưa ra hàng loạt nhượng bộ về chính sách lương và trợ cấp cho nghị sĩ sau làn sóng biểu tình dữ dội bắt đầu từ ngày 25.8.

Các cuộc biểu tình bùng nổ tại thủ đô Jakarta để phản đối khoản trợ cấp nhà ở 50 triệu rupiah/tháng (80 triệu đồng, gấp gần 10 lần lương tối thiểu ở Jakarta) dành cho 580 nghị sĩ. Tình hình leo thang sau vụ một tài xế xe ôm công nghệ bị xe bọc thép của cảnh sát tông chết trong đám đông biểu tình, dẫn đến bạo loạn, đốt phá văn phòng cơ quan lập pháp ở nhiều địa phương và trộm cắp tài sản.

Quốc hội Indonesia nhượng bộ, biểu tình dần hạ nhiệt - Ảnh 1.

Sinh viên thắp nến bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Jakarta ngày 4.9 để tưởng niệm nạn nhân đợt biểu tình

ẢNH: REUTERS

Để xoa dịu dư luận, Hạ viện Indonesia đã cắt giảm tổng lương và trợ cấp của nghị sĩ từ mức tối thiểu 120 triệu rupiah (193 triệu đồng) xuống còn 65 triệu rupiah/tháng, đồng thời hủy bỏ trợ cấp nhà ở gây tranh cãi. Phó chủ tịch Hạ viện Sufmi Dasco Ahmad xác nhận với Hãng thông tấn Antara rằng các khoản trợ cấp tiền điện, điện thoại và đi lại cũng bị cắt giảm. Ngoài ra, Hạ viện quyết định không tăng lương nghị sĩ và cấm các chuyến công tác nước ngoài không cần thiết. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp hòa giải giữa các lãnh đạo quốc hội, giới học giả, lãnh đạo tôn giáo tại khu nhà quốc hội ở Jakarta.

Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani nhấn mạnh đây là một phần của nỗ lực rộng hơn nhằm tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng lập pháp. Từ nay, các tài liệu họp và hoạt động của quốc hội sẽ được công khai trên trang web chính thức.

Đến ngày 5.9, khi Indonesia nghỉ lễ kỷ niệm ngày sinh Nhà tiên tri Mohammad, chỉ còn một số người biểu tình ôn hòa tụ tập trước tòa nhà quốc hội ở Jakarta. Theo Reuters, một nhóm sinh viên tổ chức đọc sách và thơ, tiếp tục chỉ trích đặc quyền của giới chính trị gia, đồng thời yêu cầu thả những người biểu tình bị bắt và rút quân đội khỏi nhiệm vụ an ninh dân sự. Trước đó, hơn 3.000 người, bao gồm nhiều trẻ vị thành niên, đã bị bắt trong các cuộc biểu tình bạo lực.

Ông Ade Ary Syam Indradi, người phát ngôn cảnh sát Jakarta, cho biết việc thả người phải tuân theo quy trình pháp lý và các nhà điều tra vẫn đang thu thập chứng cứ. Ngày 5.9, 1.371 nhân viên an ninh, gồm cảnh sát và binh sĩ, được triển khai tại thủ đô để duy trì trật tự.

Liên quan vụ tài xế xe công nghệ thiệt mạng, viên cảnh sát lái xe bọc thép đã bị giáng cấp nhưng không bị sa thải. Tổng thống Prabowo Subianto và Giám đốc Cảnh sát quốc gia Listyo Sigit Prabowo đã công khai xin lỗi, đến thăm gia đình nạn nhân và cam kết điều tra kỹ lưỡng. Tổng thống Prabowo trước đó yêu cầu lãnh đạo Hạ viện và các đảng chính trị nhắc nhở giới nghị sĩ nên nhạy cảm với tình hình của cộng đồng và tiếp tục ủng hộ lợi ích của cộng đồng sau những cuộc biểu tình gần đây.

