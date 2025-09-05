Indonesia bắt giữ cựu Bộ trưởng Giáo dục, đồng sáng lập Gojek

Ông Nadiem, giữ chức Bộ trưởng Giáo dục Indonesia từ năm 2019-2024, bị cáo buộc liên quan việc mua máy tính xách tay Chromebook của Google để sử dụng tại bộ này và cho sinh viên, theo điều tra viên Nurcahyo Jungkung Madyo tại văn phòng tổng chưởng lý Indonesia.

Ôn Nadiem Makarimg rời công ty Gojek sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Indonesia vào năm 2019

Ảnh: Reuters

Ông Nurcahyo cho hay ông Nadiem bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn của mình với tư cách là bộ trưởng để làm giàu cho bản thân hoặc cho một công ty, vi phạm luật chống tham nhũng của Indonesia. Các nhà điều tra ước tính vụ việc đã gây thiệt hại cho nhà nước 1.980 tỉ rupiah (gần 3.200 tỉ đồng).

Cũng theo ông Nurcahyo, các công tố viên phát hiện ông Nadiem đã ban hành một sắc lệnh vào năm 2021, trong đó có các thông số kỹ thuật mua sắm chỉ phù hợp với máy tính xách tay Chromebook. Trước khi chọn Chromebook, ông Nadiem đã gặp đại diện của Google Indonesia 6 lần, theo ông Nurcahyo. "Vì mục đích điều tra, (ông Nadiem) sẽ bị giam giữ trong 20 ngày tới", ông Nurcahyo phát biểu tại một cuộc họp báo.

"Tôi không làm gì cả. Chúa sẽ bảo vệ tôi, sự thật sẽ được phơi bày", truyền thông Indonesia dẫn lời ông Nadiem trước khi ông rời văn phòng công tố đến trại tạm giam.

Google Indonesia từ chối bình luận về vụ án chống lại ông Nadiem. Google Indonesia cho hay công ty hợp tác với các nhà bán lẻ và đối tác để cung cấp công nghệ của mình và các cơ quan chính phủ giao dịch với họ, chứ không phải Google.

Vào tháng 7, các công tố viên đã đột kích văn phòng của công ty công nghệ Indonesia GoTo Gojek Tokopedia để tìm kiếm bằng chứng liên quan vụ án nói trên nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Hoạt động của GoTo chưa bao giờ liên quan đến nhiệm vụ của ông Nadiem Makarim với tư cách là Bộ trưởng Giáo dục, bao gồm cả việc mua sắm Chromebook trong Bộ Giáo dục", Giám đốc Quan hệ công chúng và truyền thông của GoTo Ade Mulya khẳng định trong một tuyên bố vào cuối ngày 4.9.

Ông Nadiem rời Gojek sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Indonesia vào năm 2019. Sau đó, Gojek đã sáp nhập với công ty khởi nghiệp thương mại điện tử Tokopedia vào năm 2021 để thành lập GoTo Gojek Tokopedia, công ty công nghệ lớn nhất Indonesia, theo Reuters.